El alcalde descarta permitir estructuras permanentes en la Feria para frenar la pérdida de casetas

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, descarta de momento la idea de permitir que se dejen estructuras permanentes en el recinto de El Arenal para abaratar los costes del montaje de las casetas de la Feria y frenar de ese modo la caída progresiva del número de instalaciones año tras año. En esta edición, serán 83 los colectivos y entidades que montarán caseta, después de registrarse las bajas de la Asociación de Criadores de Caballos y de la hermandad del Prendimiento, frente a las 180 casetas que se pusieron en el primer año que se celebró la feria junto al río, en el año 1994. Pese a este descenso del 46%, el alcalde entiende que es un tema que debe "ocupar, pero ni preocupar ni alarmar" porque "la Feria de Córdoba sigue gozando de muy buena salud".

Un espacio con otros usos

En todo caso, el primer edil entiende que la decisión de permitir a los caseteros que dejen instaladas estructuras todo el año, no puede ni debe tomarla en solitario, ya que son muchos los aspectos que deberían tenerse en cuenta y otras muchas las finalidades de El Arenal a lo largo del año. Este espacio sirve, como es sabido, para acoger los domingos el mercadillo, es el aparcamiento de los aficionados del fútbol que acuden al estadio de El Arcángel y tiene un uso ciudadano y lúdico los fines de semana y las noches de verano. Para Bellido sería esta una decisión que supera el ámbito administrativo y entra dentro de la discusión de ciudad. "Es un debate complejo que no sé si afrontaremos, porque no creo que haya consenso", ha asegurado.

Reflexión más amplia

El alcalde entiende que la ciudad necesita hacer una reflexión más amplia sobre el modelo de feria, porque el problema de la pérdida de casetas se agudiza por el encarecimiento de los costes que han crecido "exponencialmente". Para Bellido, sin embargo, la mejor manera de rebajar esos costes pasa por "seguir haciendo infraestructuras" en El Arenal que los abaraten como el soterramiento del tendido eléctrico que evite tener que hacer cada año nuevos enganches.

Asimismo, para el regidor es importante avanzar en un diseño estable del recinto ferial que permita saber a los caseteros dónde estará su caseta el año que viene. En este aspecto se está trabajando de hecho ya, según ha indicado Bellido, en la comisión de Feria, mientras que desde la Gerencia de Urbanismo se quiere poner en orden la situación urbanística del propio espacio para que El Arenal sea "recinto ferial" en el PGOU.