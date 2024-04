Consejos para obtener servicios básicos para las parcelaciones de Córdoba

La Gerencia de Urbanismo de Córdoba ha elaborado una guía práctica para ayudar a las parcelaciones a legalizarse o a obtener los tan demandados servicios básicos. Esa guía, que ha sido presentada este jueves por el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, contiene un epígrafe con "sugerencias y consejos" para llegar al final de un proceso que se eterniza o conseguir, por fin, luz, agua y saneamiento donde sea necesario.

Contratar a profesionales para que elaboren un estudio económico con el gasto que va a suponer la dotación de servicios o la regularización es el primer consejo que da esta guía, que advierte de que la inversión no se realiza de una vez, sino que las aportaciones se extienden en el tiempo.

Urbanismo avisa de que, a la hora de contratar, hay que tener en cuenta que algunos proyectos necesitan a distintos profesionales (abogados, arquitectos, técnicos medioambientales...), por lo que recomienda contratar a un equipo. Además, el organismo profesional aconseja que la contratación se haga en base a las fases previstas, dejando honorarios condicionados a la aprobación definitiva del proyecto de turno. Otra sugerencia es contratar a los mismos técnicos para las distintas etapas.

En cuanto al plan especial, Urbanismo sugiere que se valore si hay una parte de la parcelación que requiera una intervención costosa para eliminar riesgos ambientales, ya que eso puede condicionar la delimitación del ámbito del plan.

Los pros y los contras

Si hay una junta de compensación constituida, Urbanismo recomienda que se analicen pros y contras de proseguir con la regularización o de optar por adelantar servicios sin culminarla. En caso de decantarse por lo segundo, el organismo municipal señala que es recomendable que los servicios formen parte del futuro proyecto de urbanización.

Para acabar con las dudas, Urbanismo aclara que el IBI es un impuesto reglado por el Estado, que gestiona el Catastro y cobra el Ayuntamiento y no concede derecho al propietario del bien para que la administración tenga que facilitarle servicios. "No por pagar la contribución el sujeto pasivo tiene derecho a obtener agua o luz", indica la guía, que añade que "no por cobrar la contribución el Ayuntamiento tiene obligación de asumir con fondos públicos, de todos los ciudadanos, aquellos servicios urbanísticos".

La guía, que es un documento "vivo", se podrá consultar en la web de Urbanismo.