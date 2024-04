Fuentes apunta que la Cata "no puede depender de los restos arqueológicos de la Diputación"

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha referido este miércoles a la situación de la Cata del Vino, suspendida para este año sine die cuando solo faltaban dos semanas para su inicio. La institución supramunicipal colabora con el evento, pero la opinión del mandatario es importante sobre todo porque en la Diputación se ha celebrado tradicionalmente la Cata hasta hace dos años.

La explanada del Palacio de la Merced era un sitio idóneo para celebrar la Cata, por su amplitud, la disponibilidad de espacios para reuniones en la propia institución y su ubicación prácticamente en pleno Centro. La realización de unas catas arqueológicas impide ahora su uso para este y cualquier otro asunto similar, lo que forzó el traslado de la Cata el año pasado hasta la plaza de toros.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes. / A.J. GONZÁLEZ

Los restos arqueológicos

Para Fuentes, "la Cata no puede depender de los restos arqueológicos de la Diputación". En Córdoba aparecen a menudo, por no decir casi siempre, vestigios de otras épocas, ya sean romanos, árabes o cristianos. Y mientras se dilucida su importancia y qué hacer con ellos, no queda más remedio que tener paciencia y dejar que los técnicos trabajen. Eso es lo que ha pasado en la explanada de la Diputación.

Fuentes ha apuntado que "cuando llegamos (el año pasado tras las Elecciones Municipales de mayo) nos encontramos ese hueco. Se paralizó porque se encontraron una serie de restos y eso está ahí. Está dentro de un proyecto". La intervención arqueológica depende de un informe de Cultura, "no depende de la Diputación", ha recordado el presidente del organismo.

Reacción del PSOE

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha lamentado la suspensión de la Cata, especialmente con tan poco tiempo de aviso. A través de sus redes sociales, ha manifestado que "no es de recibo la cobra que le hace el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles al Ayuntamiento de Córdoba con la suspensión de la 39ª edición de la cata de vinos", más aún cuando el evento llegó a publicitarse en Fitur el pasado febrero y ha sido anulado "por teléfono".

Tampoco le parecen "creíbles" a Hurtado las explicaciones del Consejo Regulador en las que alude a la necesidad de cambiar el modelo de la Cata. El encuentro "debiese celebrarse este año y el Consejo Regulador tendrá después por delante, con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, todo un año para reformularla", apunta Hurtado.