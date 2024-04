Concluye sin éxito la búsqueda del cuerpo en el arroyo Pedroche de Córdoba

La Policía Local, los bomberos y la Policía Nacional han concluido en la mañana de este lunes sin resultados la búsqueda de un cuerpo en el arroyo Pedroche de Córdoba. Pasado el mediodía, los efectivos se han retirado del lugar sin indicios del cadáver cuya aparición fue comunicada por una ciudadana en la tarde de ayer domingo.

Por el momento, se desconoce si se reanudarán los trabajos de búsqueda en el lugar. Como ya hicieron en la tarde-noche de ayer, desde las primeras horas de este lunes efectivos de ambas policías y del SEIS, junto con Protección Civil, han estado rastreando el arroyo en la zona de La Palomera y el puente de hierro, y también se han desplazado a las inmediaciones de las instalaciones de Aucorsa sin lograr localizar el supuesto cuerpo.

Dos efectivos de Protección Civil y un bombero observan el cauce del arroyo Pedroche este lunes. / A. J. GONZÁLEZ

Desaparecido y localizado

Según confirma Emergencias 112 Andalucía, se da la circunstancia de que en las primeras horas de esta mañana se ha alertado de la desaparición de un joven que no había regresado a casa, aunque poco tiempo después ha sido localizado. Fuentes consultadas por este periódico apuntan que esto habría añadido confusión a la situación.

El presunto hallazgo de un cadáver en el arroyo Pedroche ha movilizado a medios de comunicación locales y nacionales, que se han desplazado hasta el lugar para informar sobre las labores de búsqueda. No obstante, la Policía Nacional recuerda que en estos momentos no tiene denuncias de desapariciones en la capital. Así, afirma que se mantiene a la espera de que evolucione la situación y no descarta que algún nuevo indicio arroje luz sobre lo ocurrido.

Diferentes circunstancias dificultan la búsqueda del cuerpo en el arroyo, como el aumento del caudal registrado con las fuertes lluvias de la última semana, las dificultades que presenta el propio terreno y el crecimiento de la vegetación en el entorno del cauce, que impide una buena visibilidad.

De hecho, este lunes se mezclaban en el paisaje los efectivos policiales y de emergencias, con los ciudadanos que han salido a pasear y a recoger las primeras flores de la primavera. Fuentes consutadas indican que, por el curso del agua, si efectivamente hubiese un cuerpo en el arroyo este podría aparecer en el río Guadalquivir, que como se recordará en estos días ha experimentado una crecida importante por el paso de la borrasca Nelson.