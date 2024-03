Las tarjetas monedero se asignarán en abril para su reparto en mayo en Córdoba

Las nuevas tarjetas monedero no estarán operativas hasta el mes de mayo. Según la información facilitada por el Ministerio de Derechos Sociales a este periódico, «de momento, no hay retrasos y estamos trabajando con total premura para que no los haya debido a la importancia del asunto en cuestión». El Ministerio señala que el acuerdo con las comunidades autónomas prevé que en el mes de abril se realice la identificación y asignación de las familias beneficiarias con el fin de que las tarjetas se puedan repartir en el mes de mayo. Aclaran que «el programa europeo anterior, el FEAD, que aportaba alimentos en especie, cumple en el mes de abril, por lo que la previsión es que el nuevo sistema empiece a funcionar el mes siguiente». En Andalucía, será la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad la que se encargue de la gestión, en base al reparto acordado en consejo territorial. Según el Ministerio, «desde que se produjo el acuerdo, ha habido cambios, por lo que será necesario recalcular las asignaciones iniciales». A unos días de que empiece el mes de abril, la delegación del ramo en Córdoba, consultada sobre el proceso que se va a articular para la distribución de las tarjetas, remite al Gobierno central. La única información aportada en relación con esta medida por la Junta fue el pronunciamiento en contra realizado en el mes de enero, cuando la delegada, María Dolores Sánchez, dijo que este modelo dejaría fuera a 26.300 cordobeses y rechazaba las limitaciones establecidas para el reparto de las tarjetas, que darán cobertura a familias con hijos y en situaciones de vulnerabilidad extrema.

La prioridad es que las familias beneficiadas por este tipo de ayudas no dejen de recibirlas en ningún momento. Lo que aún no se sabe es qué medidas alternativas se articularán, si es que se articulan, para garantizar el acceso a la alimentación de otros colectivos sociales que estaban cubiertas con los fondos FEAD y que ya no lo estarán, como personas mayores con pensiones bajas, personas sin hogar, familias con hijos mayores de 18 años o migrantes. Según la Junta de Andalucía, el sistema vigente hasta abril da cobertura en la provincia a 30.980 personas y con el cambio solo se podrá atender a 4.648 personas en situación de extrema vulnerabilidad. Como ya se dijo en su día, será Cruz Roja Española la entidad que se encargará de poner en marcha el programa en toda España.

Consultada al respecto Cruz Roja Córdoba, informa de que aún no tiene ningún tipo de instrucciones sobre cómo se realizará el reparto, pero ve complicado que se pueda realizar en abril.

Cáritas, pionera en la sustitución de las ayudas en especie por sistemas como las tarjetas monedero o códigos QR para que las familias puedan elegir su cesta de la compra en función de lo que necesiten, ha aplaudido la medida como concepto aunque su aplicación afectará directamente a muchas parroquias, que siguen entregando alimentos en especie. Según Soledad Crespo, coordinadora de Acción Social, lo que les llega es la incertidumbre que hay en las familias por saber cómo se gestionarán las tarjetas monedero, si serán compatibles o no con otras ayudas y cuándo les llegarán.

El año pasado, Cáritas atendió con sus códigos QR, que permiten hacer la compra en establecimientos de forma anónima, a 800 personas en Córdoba. «Sabemos que este sistema va a excluir a muchas personas que no cumplen con los criterios, esas serán la prioridad para nosotros (mayores, personas solas, familias sin hijos, discapacidad, extranjeros...) pero podremos llegar hasta donde podamos, confiamos en que la sociedad sea sensible y colabore para llegar al máximo de familias».

Una ayuda de 130 a 220 euros al mes Las tarjetas monedero se prevé que beneficien a unas 70.000 familias con hijos de toda España, a las que se les entregará una tarjeta monedero de entre 130 y 220 euros al mes según el número de miembros que tenga. Si la unidad familiar está compuesta por un adulto y un menor, lo máximo será 130 euros al mes; las de tres personas, 160 euros al mes; si hay cuatro miembros, 190 euros mensuales; y si la familia cuenta con cinco o más integrantes, 220 euros al mes. El importe máximo previsto para el programa anual en todo el Estado asciende a 100.236.573 euros. En este momento, ni el Ministerio, ni Cruz Roja aportan datos oficiales sobre el número de personas que percibirán la ayuda en la provincia de Córdoba. Este sistema es parecido al que puso en marcha hace unos años Cáritas para ayudar a las personas que están en situación de vulnerabilidad. En el caso de la entidad social no hay restricciones en cuanto a los beneficiarios, por lo que la ayuda puede llegar a cualquier tipo de perfil. El año pasado llegó a 800 personas. En lugar de tarjeta, reciben un código QR que, mediante el móvil, les permite comprar lo que necesiten. En el caso de Cáritas, la asignación va de 150 a 300 euros en función de la situación concreta de cada familia. «Una parte importante de los usuarios del QR son mayores solos con ingresos muy bajos, uno de los colectivos más vulnerables, y también jóvenes sin recursos que viven solos», explican en Cáritas, que desconoce si desde el Gobierno se dictará alguna instrucción sobre incompatibilidad de la tarjeta monedero con otro tipo de ayudas como este QR. «Lo que está claro -añade- es que habrá que priorizar porque los recursos son limitados».

