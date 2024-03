«En toda labor, incluida ésta, el Derecho es una garantía»

María Isabel González Tapia (Baena, 1972), profesora titular de Derecho Penal en la Universidad de Córdoba, hasta ahora ha ocupado el puesto de directora de la Unidad de Expedientes y, desde hace unos días, es defensora universitaria de la institución académica, un cargo que asume con ilusión, pues era para ella una meta y un sueño desde que comenzó su andadura profesional en el Universidad.

¿Qué retos se marca en esta nueva andadura como defensora universitaria?

Yo creo que la Defensoría Universitaria debe ser una institución más accesible. No es que no lo sea. Me refiero a que sea formalmente más accesible, más visible. Eso no significa fomentar que se reclame, pero sí que se tenga presencia y que se conozca y que los estudiantes sepan donde pueden acudir y que los restantes miembros de la comunidad universitaria tengan presente ese instrumento que, en caso que le haga falta. Aunque todos hemos sabido que existe la Defensoría Universitaria y todo el mundo ha oído hablar de los defensores del pueblo, es importante recordar que está ahí porque al final lo que no se recuerda no se usa, no lo tienes presente. Entonces, para mi es muy importante acercarnos a la comunidad universitaria, que nos conozcan, que sepan que estamos ahí, que podemos ayudarle en un momento de duda.

¿De qué forma quieren llevar a cabo ese acercamiento?

Lo estoy estudiando. Primero, me gustaría darle una vuelta a la página web, hacerla un poco más cercana y más visible. Luego, sí que me gustaría en la inauguración del curso de las distintas facultades, si así lo estiman los distintos decanatos, acercarnos a los estudiantes de nuevo ingreso para decirles que es algo más que hay en la Universidad y con lo que pueden contar. También estoy pensando hacernos más visibles en otras redes. Hay grupos de defensorías que están en X (antes Twitter) o empezar a formar parte de ese movimiento que se visibiliza en Internet más allá de la página web de la Universidad, también, para trasladar noticias que sean de interés general y demás. Yo creo que eso va con los nuevos tiempos. Otra medida que me gustaría, sin perjuicio de que uno acceda por correo electrónico o por alguna instancia formar, tener un contacto más personal. Que se acerquen a la Defensoría Universitaria. Creo que hay que reivindicar el contacto personal por muchos medio telemáticos que tengamos. El contacto personal cada vez se está reduciendo más y yo creo que eso no es bueno.

¿Cree que los estudiantes, en especial los de nuevo ingreso, conocen este recurso realmente?

Yo creo que los estudiantes empiezan a buscar cosas cuando tienen un problema. Los de Derecho a lo mejor sí porque estudian el defensor del pueblo el primer año. El resto no creo que tengan un gran conocimiento de esta institución. Yo no lo tenía cuando era estudiante. Supongo que los estudiantes, cuando tiene una dificultad es cuando empiezan a indagar como pueden ser ayudados, ser escuchados y empiezan a pensar también en la Defensoría.

¿En qué consiste concretamente este departamento y qué tipo de problema so conflictos aborda?

Fundamentalmente, es una defensa de la comunidad universitaria con respecto a la institución de las cosas que puedan en algún momento no haber funcionado, un órgano de apoyo a las pretensiones de la comunidad. En él se resuelven quejas, reclamaciones ya planteadas frente a algo que pueda no haber funcionado bien. También puede actuar de oficio ante algo que no se formule exactamente como una reclamación sino algo que se indique que podría mejorarse. En este caso, el defensor o la defensora tiene la obligación de ver si se está cumpliendo la ley o si se está haciendo de una manera correcta. Luego también tiene labores de mediación frente a personas que pertenecen a nuestra comunidad universitaria, sean del sector que sean, tanto estudiantes, personal de administración y gestión como profesorado. Puede haber problemáticas que, sin llegar a mayores, se pueden resolver con labores de mediación que resuelvan una situación de convivencia que no es agradable y que no debe mantenerse en la institución. Y en términos generales, el defensor o la defensora tienen el deber de observar el funcionamiento y hacer propuestas de mejora que puedan hacer a que las cosas funcionen mejor o de una forma más fluida.

Qué tipo de conflictos son los que suelen llegar al departamento?

Normalmente hay expedientes de rencillas de convivencia entre el profesorado y los estudiantes. También son cosas de becas o relativas a los exámenes.

¿Se tramitan más expedientes de estudiantes o de trabajadores?

Muchísimos más de estudiantes. Es el destinatario fundamental.

¿Se suele apostar por la mediación en la resolución de conflictos?

El órgano de la Defensoría debe fomentar la mediación y debe intentar que las cosas se resuelvan con un acuerdo. En Derecho siempre se ha dicho que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Yo creo que eso es verdad en todos los ámbitos. En la medida en que las partes puedan llegar a un acuerdo, todos podemos hacer algo por mejorar la situación. Yo creo que la mediación es la labor fundamental, más que impulsar otro tipo de gestiones.

¿Es buena la convivencia, en general, dentro de la comunidad univesitaria?

Yo creo que sí, que en general no hay muchos problemas ni mucha conflictividad que llegue a no poder resolverse por las propias personas. Pero, como en todo, esto es una institución muy grande, en la que se conviven muchas horas. Conviven estudiantes y trabajadores y el roce es normal. El roce es la vida. Pero problemas muy serios de convivencia no hay

¿Qué cambios pretende introducir en el reglamento actual?

Hace falta, obviamente, una adaptación de la LOSU, la nueva ley de universidades y también hay que estar un poco a la espera de como resulte la ley andaluza de universidades que está también reformándose ahora mismo. Una vez que tengamos eso, tenemos que repensar toda la estructura, las funciones que van a ser las mismas pero de acuerdo a esa normativa. Luego, hay que ver que no haya solapamiento con otras instituciones con otras comisiones porque ahora mismo estamos un poco en una norma que no deja clara cual es la delimitación de la Defensoría Universitaria.

¿Cree que podría desplegar sus conocimientos en Derecho en esta parcela?

Bueno, los del Derecho Penal no. Sí de otro tipo de Derecho. Probablemente no sea un trabajo como el que tenía antes que era puramente técnico y jurídico. Aquí hay una labor humana que no se si puede pesar en un momento dado más que lo jurídico. Yo creo que en toda labor, incluida esta, el Derecho es una garantía. Yo creo que lo primer que hay que mirra es una norma y que las propuestas deben partir de la normativa, porque creo que el Derecho nos protege. Si las cosas se hacen bien, ahí está el Derecho para defendernos a quien menos poder tenemos.