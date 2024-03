«Hemos puesto en marcha un plan para reducir un 60% la lista de espera quirúrgica en Andalucía»

Lleva poco menos de dos meses al frente de la gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), pero la doctora cordobesa Valle García Sánchez, en una entrevista concedida a Diario CÓRDOBA, la primera publicada en un medio periodístico impreso y digital en Andalucía desde que accedió a este cargo, ya ha tenido tiempo de fijar prioridades para tratar de dar respuesta a varios de los problemas vinculados a la sanidad pública, como son la lista de espera, la atención primaria, el déficit de médicos o las demandas de los profesionales.

-Pasa de gestionar un hospital (el Reina Sofía de Córdoba) en el que trabajan unos 6.000 profesionales, a situarse al frente de decenas de hospitales, de cientos de centros de salud y de unos cien mil profesionales. ¿Menudo cambio, no?

-Sí. En este sentido, quiero agradecer, en primer lugar, la confianza depositada en mí por la consejera de Salud y Consumo, Catalina García. Está siendo un reto. Después de seis años y medio como directora gerente del hospital universitario Reina Sofía, donde he contado con un gran equipo y con el apoyo que he sentido siempre tanto de los profesionales, del equipo directivo, de los cargos intermedios, como de instituciones, colectivos y asociaciones de toda Córdoba, quiero recalcar que siento un profundo agradecimiento y emoción cuando recuerdo mi etapa anterior. Pero en ese nuevo cometido sigo al servicio del sistema público y con ilusión por dar lo mejor de mí como siempre en donde he estado.

-¿Qué objetivos fundamentales se plantea desde esta nueva responsabilidad?

-Los objetivos son acordes con la situación actual en la que nos encontramos, con el estado de salud de la población y también mirando al futuro, a las tendencias que vamos a tener y a los potenciales escenarios. La prioridad número uno es la accesibilidad y mejorar los tiempos de respuesta al paciente, tanto en atención primaria como hospitalaria. Otro objetivo importante es la asistencia a la cronicidad. El envejecimiento creciente de la población está aumentando la cifra de personas que padecen enfermedades crónicas. Un tercer pilar son los programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, a partir de la edad infantil, con los programas de vacunación y los de cribado de algunos cánceres. Por otro lado, también hay que seguir trabajando en mejorar la calidad, la humanización y la seguridad en los centros sanitarios y la apuesta por la investigación y la innovación, a través de la medicina personalizada, la terapia celular, los sistemas de información y velar por la sostenibilidad del sistema. Todo esto además, mediante la empatía, la transparencia, la mejora de la comunicación y la sostenibilidad de los recursos, porque hay que evitar la incertidumbre de los ciudadanos en un tema tan sensible como es la salud. En esta línea, quisiera insistir en que hay que velar por la sostenibilidad del sistema sanitario, porque todos queremos tener una sanidad pública cuando la necesitamos y, para ello, hay que hacer un uso racional de los recursos que tenemos.

-¿Qué acciones va a llevar a cabo el SAS para reducir la lista de espera hospitalaria?

-Hemos puesto en marcha un Plan de Garantía Sanitaria, que se ha valorado en 283 millones de euros, para reducir de aquí a final de año hasta un 60% la lista de espera quirúrgica de procedimientos garantizados en Andalucía. Este plan se va a acometer en los centros sanitarios públicos, a través de la reorganización de la actividad asistencial, mejorando el rendimiento de los quirófanos y la gestión de colas; reevaluando clínicamente a los pacientes que presentan una mayor demora en lista de espera y ofreciendo horas extras a los profesionales (continuidad asistencial y actividad extraordinaria). Esto se ha valorado que requiere una inversión de unos 163 millones. Por otro lado, están los conciertos externos, con una partida de 119 millones.

-¿Por qué cree que ha aumentado tanto la lista de espera en Andalucía?

-El aumento se debe a la reactivación de la atención sanitaria tras la pandemia del covid. Durante 2023 y 2022 ha habido un millón de consultas externas más en Andalucía que en años previos, lo que ha originado un aumento del 9% en las indicaciones quirúrgicas. Además, de enero a junio de 2023 se produjo el cese de los conciertos en Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla, que supuso el descenso de un 40% de la actividad quirúrgica concertada respecto a 2022, alrededor de 19.000 intervenciones menos por conciertos. Frente al año pasado, ya en enero de este año, con respecto al mismo mes del año anterior, se ha incrementado la actividad quirúrgica un 17% en los centros sanitarios públicos de la región.

-Para mejorar las citas y asistencia en atención primaria, el SAS ha ido implantando varias estrategias, pero las quejas por la tardanza en lograr cita u otras necesidades siguen existiendo. ¿Qué margen de mejora hay?

-Estamos trabajando en la mejora de la gestión de la demanda, a través de un modelo de atención integral de los usuarios por todos los profesionales de salud de atención primaria. A su vez estamos trabajando en un sistema de citas más ágiles y accesibles, para que la ciudadanía pueda elegir el tipo de consulta que quiere tener (presencial o telefónica). Hemos iniciado en el Distrito Sevilla un proyecto piloto, que se llama Distrito Digital Único, que permitirá dar una respuesta más rápida a las personas que quieren pedir cita por canales externos y no pueden conseguirla. Estas personas van a recibir una respuesta ágil para responder a su demanda, una vez que quede registrado que necesitan algo. Por otro lado, y también se está mejorando la consulta de acogida, tratando de aumentar y mejorar los protocolos de las consultas de acogida para incrementar la oferta asistencial, dado el potencial de las enfermeras y enfermeros para atender a la población. Porque otro tema muy grave es que se pierdan más de un 10% de citas porque se piden y luego no se acude. Es importante también hacer un uso racional de las citas para no perjudicar a los demás.

Esperamos que las consultas materno infantiles del Reina Sofía puedan estar acabadas para otoño de 2025"

-En cuanto a infraestructuras y recursos materiales. ¿Qué obras y actuaciones se están acometiendo en la región y en Córdoba?

-En Andalucía se ha experimentado una renovación espectacular, tanto de las infraestructuras como de equipamiento. Esto está permitiendo modernizar la atención sanitaria a la ciudadanía y proporcionarle mejores herramientas de trabajo a los profesionales. Entre las obras contempladas en Andalucía, están el nuevo hospital de Málaga, la Ciudad Sanitaria de Jaén, el nuevo edificio de consultas materno infantiles de Almería (cuyas obras acabarán en breve); el nuevo Materno Infantil de Huelva a nivel regional, así como ampliaciones de varios hospitales y construcción o reforma de numerosos centros de salud y consultorios. En lo que respecta a Córdoba, se han destinado a mejora de infraestructuras sanitarias por parte de la Junta 140 millones desde 2019, de los que 33 en 2023. En la provincia cordobesa el proyecto estrella son las nuevas consultas materno infantiles del Reina Sofía, que sobre el cronograma previsto esperamos puedan acabar el otoño del año que viene. Sobre el hospital de Lucena, hace poco nos reunimos la consejera y yo con el alcalde y le transmitimos el compromiso de que el proyecto de centro sanitario está dentro del programa de actuaciones de la Consejería y que será una realidad, aunque bien es cierto que, por el momento, no hay plazos concretos para el desarrollo del proyecto. Otros proyectos acometidos han sido la adaptación a centro de salud de parte del antiguo edificio de Avenida de América; la reforma de los módulos de UCI de adultos y la nueva UCI pediátrica del Reina Sofía; la ampliación de la UCI y quirófanos del hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco; reforma del bloque quirúrgico y área de radiodiagnóstico del hospital Infanta Margarita de Cabra. Por su parte, en atención primaria están los nuevos centros de salud de Montoro y de Alcolea (este segundo se espera que en abril pueda estar ya en marcha); reforma del centro de salud de Baena; la construcción del tercer punto de urgencias en Levante Sur, mientras que sobre el proyecto de un futuro consultorio en el barrio de El Naranjo, está aprobado el proyecto de obra y pendiente la licitación. También están en marcha los nuevos centros de salud de Villanueva de Córdoba, Bujalance o El Higuerón (cuyas obras se prevén estén concluidas para antes del verano).

-Volviendo a las inversiones, ¿Qué presupuesto está destinado el SAS a tecnología en Córdoba?

-El Plan Inveat ha permitido destinar a Córdoba 11 equipos de alta tecnología, entre aceleradores lineales, PEC-TAC o resonancias, más equipamiento intervencionista y radiológico, que ha contado con fondos europeos. Además del esfuerzo económico, me gustaría destacar a los profesionales que permiten que esta tecnología se haya puesto en marcha y que esté al servicio de la población.

-Los contratos temporales vinculados al SAS se renovaron hasta el 31 de mayo. Después de esa fecha, ¿se volverán a renovar?

-No podemos seguir hablando de refuerzos asistenciales covid porque ya estamos en situación de prepandemia. Estos profesionales se quedarán en el sistema cuando en ocasiones sean necesarios, porque haya picos de mayor demanda, ya sea por alta frecuentación, por planes de verano o cuando pongamos en marcha proyectos de salud específicos y necesitemos cubrir esas necesidades. Un objetivo del SAS es, a su vez, estabilizar la plantilla. Se han estabilizado más de 70.000 profesionales en el SAS y el objetivo establecido para final de año es lograr a un 94% de estabilidad de los profesionales en el SAS.

-¿Qué se puede hacer contra el problema de falta de médicos y para evitar que se marchen a trabajar a otras regiones porque aseguran aquí no son valorados?

-La realidad es que la situación retributiva de los profesionales ha mejorado mucho en los últimos años. Gracias al diálogo con los sindicatos y las organizaciones profesionales cobran de media un 14% más que en 2018 y estas mejoras han alcanzado a más de 72.000 profesionales en la región. Al margen de esto, desde el SAS se va a seguir trabajando con el nuevo modelo de carrera profesional, con complementos por factor geográfico del personal estatutario. Por otro lado, en cuanto a la falta de médicos en concreto es una situación que lleva años arrastrándose y que tiene que ver con las plazas de formación acreditadas para la formación de residentes. Por eso, en el Consejo Interterritorial Andalucía ha pedido al Ministerio de Sanidad que se flexibilicen los requisitos de acreditación de las unidades docentes y profesionales para la formación, sobre todo para enfermería y medicina familiar y comunitaria.

-¿Qué nuevas ofertas de empleo público va a haber en sanidad?

-Se están resolviendo las ofertas de empleo público (OPE) de estabilización, con 14.418 plazas, con casi 3.000 de médicos especialistas o más de 3.600 de enfermería. Por otra parte, ya se han publicado los decretos de las OPE de 2022 y 2023, donde se contemplan 4.600 y 2.800 plazas, a las que se les tienen que sumar los puestos de 2024, que se publicarán a final de 2024 y cuyos exámenes serán en 2025.

-¿Hay previsión de introducir en la sanidad pública andaluza el cribado de cáncer de pulmón, por la alta incidencia del mismo?

-La sanidad pública andaluza está participando en el proyecto Cassandra, junto a varias sociedades científicas, que consiste en un cribado, mediante un TAC de baja dosis. Es un proyecto piloto, que nace del Proyecto Europeo de Lucha contra el Cáncer. Este cribado se llegará a implantar a partir de 2025 de forma progresiva. En cuanto al cáncer de mama, se ofrece el cribado a mujeres de 47 a 71 años; el de colon a población de 50 a 69 años y el de cérvix se dirigirá a mujeres de 25 a 65 años. El de cérvix se hará un pilotaje previo en el distrito Cádiz-La Janda y luego se extenderá a todas las provincias en verano.

-¿Está preparada la sanidad pública por si se produjera una nueva pandemia?

-Muchas de las actuaciones que se aplicaron con la crisis del covid se siguen adoptando, por ejemplo, en el plan de alta frecuentación por bajas temperaturas. En Andalucía se aprobó la Estrategia de Vigilancia y Respuesta en Salud Pública de Andalucía para avanzar en un modelo de gestión integral de alertas. Se ha aprobado una estrategia de vigilancia y control de enfermedades transmitidas por artrópodos (como el virus del Nilo) y después se ha aprobado una estrategia específica frente a la resistencia a antimicrobianos que abarca a los ámbitos humano, animal y medioambiental, todo con el enfoque del One Health.

-¿Va a haber más novedades en la vacunación incluida en la sanidad pública?

-Se ha registrado esta campaña una menor incidencia en Andalucía de virus respiratorios (gripe, covid o neumococo) respecto a otros años, gracias en gran parte a la vacunación. Por su parte, gracias a la nueva vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS) que causa la bronquiolitis, recibida por el 94% de niños pequeños, se ha logrado reducir un 80% los ingresos por este motivo, lo cual ha sido un gran éxito. Andalucía cuenta con uno de los calendarios vacunales gratuitos más avanzados. Los dos hitos más importantes de 2023 en materia de vacunación en Andalucía han sido la introducción de la nueva vacuna frente al VRS y la dosis para los chicos frente al VHP (virus del papiloma humano). Las novedades de 2024 es que aumentan los beneficiarios de la vacuna del herpes zóster a la cohorte de 65 años; la sustitución de la vacuna frente al meningococo C por otra de mayor cobertura a niños de 4 meses; el aumento por tercer año consecutivo de la dosis frente al neumococo a adultos de 60 a 73 años y el cambio a una sola dosis de vacuna para el VHP dirigido a niños y niñas de 12 años. Sin embargo, aún no se va a introducir la vacuna frente al rotavirus en la sanidad pública.

-¿Cómo se quiere abordar desde la sanidad pública la creciente obesidad infantil?

-En nuestra región está en marcha el Plan de Obesidad Infantil de Andalucía para crear conciencia acerca de la magnitud de este problema y para sensibilizar también sobre cómo mantener un peso adecuado mediante la alimentación saludable y realización de ejercicio físico. También se trata de prevenir la obesidad y detectarla precozmente, con la mejor evidencia científica. Además, se cuenta con el Plan Estratégico de salud de la infancia y la adolescencia 2023-2027, que incluye también hábitos de vida saludable.

-¿Le preocupa al SAS que más adolescentes estén comenzando a fumar pronto por nuevas vías como el cigarrillo electrónico?

-Sí. Recientemente, la sanidad pública andaluza ha actualizado el Plan de Tabaquismo, con el que se pretende trabajar en tres líneas de actuación: disminuir la incidencia del tabaquismo, fomentar la prevención frente a este negativo hábito y continuar impulsando los espacios libres de humo.

-¿Cómo se aborda la cada vez más habitual situación de desabastecimiento de determinados medicamentos, como ocurre por ejemplo con algunos antidiabéticos?

-Existe en el sistema sanitario público andaluz un comité de seguimiento, que pretende minimizar el impacto de esta situación. Por un lado, se buscan alternativas de los medicamentos que se puedan adquirir mediante medicación extranjera y también se utiliza la aplicación Farmahelp que conecta a las oficinas comunitarias del entorno sobre medicamentos con dificultad.

-Otro grave problema es la atención a la salud mental y a la prevención de los suicidios. ¿Qué puede hacerse frente a esto?

-En Andalucía estamos volcados con la formación de los profesionales en la detección precoz de conductas de riesgo de suicidio. En esta línea, las enfermeras escolares hacen una labor incansable para detectar problemas de salud mental en los centros educativos. Hay que ser conscientes de que más del 50% de los problemas de salud mental aparecen en menores de 14 años y más del 70% en menores de 18 años. Por eso, es importante la labor de estos profesionales, de los centros educativos y de las familias.

-¿Tiene previsto atender el SAS la demanda para dividir el área sanitaria del sur de la provincia en dos (Campiña Sur y Subbética?

-Se ha estudiado la situación de esta zona de Córdoba para tomar una decisión basada en criterios objetivos asistenciales y, en base a estos datos, se ha adoptado el acuerdo de que no es necesario modificar la forma de gestionar la atención primaria y hospitalaria en la zona sur cordobesa.