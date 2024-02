«Está clarísimo el compromiso con el campo: 4.400 millones de inversión»

Ana López Losilla (Belmez, 1966), nueva subdelegada del Gobierno en Córdoba, conoce de primera mano las dificultades que sufren los cordobeses de los Pedroches y el Guadiato, sin agua potable desde hace 10 meses, y ahora le toca arrimar el hombro para solucionar el problema al frente de la institución que representa al Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia. Tiene ese reto, además de los muchos proyectos pendientes y el campo cordobés en pie de guerra como en el resto de España. Licenciada en Ciencias Biológicas y funcionaria de carrera de la Diputación, López Losilla da el salto a la política institucional después de su fugaz paso como concejala del Ayuntamiento de Córdoba. En política, la precedió su padre, concejal socialista en la primera corporación de Belmez.

Llega al cargo de subdelegada con una amplia trayectoria profesional, pero con una experiencia breve en política institucional, ¿quién la llamó para proponérselo y cómo se le quedó el cuerpo?

No sé si debo decir quién me llamó, pero me llamaron y me dijeron que mi curriculum estaba entre otros y parece ser que después pasé una segunda selección. Me llamaron el mismo día que os enterásteis todos y me dijeron: vas a ser la nueva subdelegada. Me pareció un reto interesante y pensé que podía hacer cosas por la provincia. No lo dudé, y tengo además una familia que siempre me anima a hacer todo lo que decido. Asumo el cargo con mucha responsabilidad, muchísima.

¿Qué pensó en aquel momento que podía hacer por la provincia?

Sé que el norte de la provincia tiene muchos problemas y pensé que podía hacer algo, aunque problemas también hay en otras comarcas. Pensé que a lo mejor mi conocimiento de la provincia, donde he trabajado 25 años, podía ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente. Estoy descubriendo ahora todo lo que se hace en la Subdelegación, que es mucho.

¿Qué cree que es lo más complicado de ser subdelegada del Gobierno con el Gobierno de Pedro Sánchez?

Creo que no va a ser difícil, será fácil porque es un gobierno que trabaja por ayudar a la gente, para mejorar su calidad de vida y los recursos económicos de las familias. Respecto al problema de las inversiones, no solo ocurre en Córdoba, hay 51 provincias y hay que hacer el reparto de la tarta para todos.

¿No le proeocupa la dificultad que entraña un gobierno con el independentismo planteando continuos pulsos?

El Gobierno tiene por delante tres años y medio y siguen saliendo medidas positivas para la población. Esperemos que se pueda solucionar el problema del independentismo, aunque Cataluña tiene cada vez menos problemas desde que está en el Gobierno Pedro Sánchez. Estoy segura de que vamos a agotar la legislatura.

Cientos de agricultores se han echado a las carreteras esta semana para protestar por «la asfixia del campo». ¿Está escuchando el Gobierno estas demandas?

El ministro Planas se ha reunido con ellos y el presidente dijo el miércoles en el Congreso que se van a tomar medidas para que la ley de la cadena alimentaria se cumpla. Está clarísimo el compromiso del Gobierno de España con el campo: 4.400 millones de inversiones en agricultura. El Gobierno está escuchándolos, aunque algunas de las cuestiones tendrá que ponerlas en manos de Bruselas que tiene en muchos aspectos la última palabra en esta materia.

¿Está siendo la actuación policial adecuada ante estas protestas, la mayoría de las cuales no habían sido comunicadas?

Sí y la mayoría no han sido comunicadas. Estos días estoy en contacto continuo con el coronel de la Guardia Civil de Córdoba. En principio se ha estado negociando con los agricultores, porque lógicamente tienen derecho a manifestarse, aunque deberían comunicarlo, pero su derecho no puede estar en contraposición con el derecho a la libre circulación del resto de ciudadanos. Y en el caso de que sea necesario hay que tomar medidas. No puede ser lo que ocurrió en Granada, que por los cortes de los agricultores un autobús con niños pequeños estuvo parado 8 horas sin poder salir.

¿Vaticina que será larga la protesta del campo?

No lo sabemos. En Córdoba, las asociaciones agrarias mayoritarias la tienen prevista del 17 al 19 de febrero. Han pedido permiso y lo hemos autorizado con una serie de condicionantes, pero el resto de lo que está pasando nos lo estamos encontrando día a día, por lo que no sabemos.

¿De las demandas que tienen los agricultores comparte alguna de ellas?

Algunas sí las entiendo, otras no. El tema de la cadena alimentaria que haya que ajustarla más, sí; el que se relajen las políticas sobre fitosanitarios, no. Una serie de agricultores están diciendo que el medio ambiente quiere acabar con ellos, pero las prácticas agrícolas aprobadas desde el Pacto Verde Europeo son fundamentales para que puedan seguir teniendo tierras de cultivo fértiles. Y nuestra salud no la podemos poner en peligro por el uso de productos que sabemos a ciencia cierta que pueden afectar a nuestra salud. Ahí no podemos estar de acuerdo.

En la política del pinpanpún en la que están inmersos PP y PSOE, la disputa esta semana ha sido a cuenta de la conversión de la carretera N-432 en autovía en el tramo Badajoz-Espiel. ¿En qué situación está el proyecto? ¿Puede avanzar fechas o plazos del inicio?

Para la Badajoz-Espiel están ya todos los estudios remitidos al Ministerio de Transición Ecológica y estamos esperando que se produzca la declaración de impacto ambiental. Cuando eso ocurra, el anteproyecto pasará a proyecto, y se hará la ejecución del mismo. Pero no soy capaz de dar fechas, porque no lo sé. Una declaración de impacto ambiental no es una cosa que se haga de un día para otro, es un proyecto complejo y hablamos de bastantes kilómetros de carretera, pero espero que en esta legislatura se haya dado un paso importante en la ejecución de la conversión de la N432 en autovía.

El problema se agrava cuando el pimpampum dialéctico se enquista en la relación entre administraciones con proyectos que tienen que impulsar a medias, como la Variante Oeste, clave para el desarrollo logístico e industrial. El Ministerio de Fomento aseguró recientemente que «es plenamente consciente de que es necesario relanzar el proyecto» y que «mantiene» su compromiso. ¿Cuál es entonces el problema? ¿Se producirá en esta legislatura algún movimiento al respecto?

El problema es que había un convenio entre la Junta de Andalucía y el Ministerio que se caducó en el 2015. Es necesario que se pongan de acuerdo las dos administraciones y que se firme de nuevo ese protocolo viendo exactamente en qué términos se va a redactar, y ejecutar el proyecto.

O sea que lo que falta es que alguien levante el teléfono, ¿no?

Yo creo que sí, creo que se está esperando que la Junta de Andalucía llame al Ministerio y se comience a trabajar. Por parte del Ministerio, hay voluntad.

¿Entonces es la Junta la que tiene que llamar?

Sí, debería llamar la Junta.

Hablamos de logística en una Córdoba que será en unos años centro de la logística militar del Ejército de Tierra. Además de construir la base, que está cumpliendo de momento con los plazos, hay que acometer las conexiones, ¿qué nos puede avanzar?

La base logística será un antes y un después para la provincia, para empezar porque se van a crear 1.700 puestos de trabajo directos, cualificados. Y se van a poder crear empresas para dar servicio a la base logística vinculadas con la geolocalización, la tecnología o la informática. En cuanto a los plazos, lo decía la semana pasada la secretaria de Estado, se están cumpliendo y está habiendo coordinación entre administraciones. El Ministerio de Defensa lo considera una cuestión trascendental y espera que la base esté en marcha en los plazos previstos. En cuanto a los enlaces por carretera no le puedo avanzar nada, más allá de lo que hay previsto. Respecto al enlace ferroviario, Adif está dispuesto a que haya un ramal a la base, siempre que sea otro quien asuma los costes.

Como técnica de Medio Ambiente, ¿cuál sería su receta para hacer frente a los efectos de esta sequía?

Tenemos que seguir luchando contra el cambio climático si queremos seguir viviendo en un planeta como el que conocemos. Tenemos que caminar a través de una transición energética, apostar por las renovables y por la movilidad sostenible. Tenemos que ir por delante y no esperar a tener una sequía para tener infraestructuras. Tenemos que ser conscientes de que no podemos tirar el agua a manta porque es un recurso finito, y estar continuamente programando para el futuro.

En base a eso que dice, en el norte de la provincia se ha hecho todo mal, ¿no?

No, yo creo que se ha hecho bien. Se previó hacer un segundo embalse que pudiera dar agua a toda la zona. Tenemos agua en cantidad, otra cosa es que no sea de calidad. Otros embalses de la provincia de Córdoba tienen menos agua. En el norte, con el agua no se ha hecho relativamente mal en cuanto a previsión de futuro.

¿Entonces qué se ha hecho mal? ¿Se ha actuado demasiado tarde?

A lo mejor había que haber hecho antes la conexión entre La Colada y Sierra Boyera y habrá que esperar a que las administraciones competentes terminen la potabilización de ese agua. Y si no, ahí estará el Gobierno de España apoyando una estación potabilizadora de última generación.

¿No cree que alguien debería haber asumido responsabilidades por el hecho de que 80.000 vecinos de Córdoba lleven 10 meses sin agua potable?

No lo sé, lo que habría que haberlo tenido eso previsto antes cuando empezó a hacerse aquella conexión, porque empezó a haber agua y lo dejamos. El Gobierno de España tomó ahí el testigo y una cosa que incluso no era competencia suya la finalizó porque consideró que era urgente que la gente abriera su grifo y tuviera agua, y de hecho se consiguió. Por desgracia el agua no estaba en condiciones adecuadas, pero ahí la Junta de Andalucía y la Diputación deben acabar sus obras y si luego se necesita una potabilización mayor, ahí estará el Gobierno de España.

Hace unos días visitó el norte de Córdoba la ministra Teresa Ribera para reunirse con una plataforma de reciente creación, ¿no hubiese sido más efectivo que se hubiera reunido con las administraciones competentes?

La ministra Ribera quería conocer de primera mano el problema. Se reunió también con alcaldes del Guadito y los Pedroches, y con la plataforma porque quería testar de primera mano lo que está pasando.

La Junta y la Diputación mostraron su enfado por no haber sido invitados a ese encuentro.

La Junta y la Diputación fueron invitados a otra reunión previa con el secretario de Estado en Villanueva de Córdoba y no fueron, solo aparecieron alcaldes del PSOE. Luego la consejera se ha reunido con el secretario de Estado, y me parece estupendo; y la vicepresidenta habló con el presidente de la Junta y tienen pendiente una reunión.

En todo caso, ¿qué impresión cree que se llevó Teresa Ribera?

Se fue muy preocupada con Córdoba. Lógicamente vivir en un sitio donde no se puede beber el agua que sale del grifo es complicado. Dijo que volvería y que había que solucionar este problema lo antes posible.

¿Cuánto tendrá que esperar otra reclamación que la provincia hace al Gobierno para que dote algunas zonas con una mayor capacidad eléctrica?

Se ha adelantado la planificación al 2025 y ya se están recibiendo por parte de las comunidades autónomas las propuestas y, en el caso de que la Junta lo haya hecho ya, se hará la conexión horizontal con la subestación de Maguilla en Extremadura que permitirá pasar la potencia de 66 kw a132 en Los Pedroches y el Guadiato. Los empresarios y los sindicatos entienden que eso será suficiente a corto plazo, veremos si más adelante hay que ampliar. El Gobierno se ha comprometido a que sean los primeros proyectos en hacerse.

Lo que parece que empieza a despegar es el aeropuerto de Córdoba. ¿Cree que habrá más líneas que se sumen a la iniciativa de AirNostrum y Mapatours?

Creo que sí porque varias aerolíneas están interesadas. Córdoba es una ciudad interesante y lo positivo no es solo que el vuelo salga de aquí sino que venga cargado. A corto o medio plazo se va a producir gracias a las últimas inversiones que se han hecho para la reforma de la terminal con 1,2 millones y otros 2 millones más, que han ido acompañadas de otras inversiones que no se han visto como la del vallado perimetral, el parque de bomberos, o la mejora del aparcamiento, que también se va a ampliar.

Una de las materias que dependen del Gobierno es la política de inmigración. ¿Cómo está siendo la colaboración con los ayuntamientos de la provincia y las asociaciones en materia de acogida de inmigrantes?

La colaboración del Ministerio de Inmigración en ese asunto se hace directamente con las oenegés que se dedican a este tema. Son estas entidades locales las que coordinan la asistencia de estas personas en hoteles o en sus propios centros. Ahí, la Subdelegación ni entra ni sale y el Ministerio no tiene la obligación de comunicar nada a los ayuntamientos. Habría que recordar que estas personas no son delincuentes, son inmigrantes, personas que buscan una vida mejor y que están intentando salir adelante. La mayoría, además, van de paso. Mientras, no se pueden dejar en la calle, bastante gente hay ya en esa situación.

En su rueda de prensa dio plazos de comienzo de la nueva comisaría, ¿sabe qué se va a hacer en el antiguo edificio de Campo Madre de Dios?

La primera piedra de la comisaría, que es un hito porque llevamos esperándola muchos años, la pondremos a final de mes en un acto al que asistirá el delegado de Estado de Seguridad. Con el edificio no sé lo que se hará, pero quizá derribarlo porque está en muy malas condiciones. El suelo es del Ayuntamiento, no sé cuáles son las previsiones.

Por terminar con algún dato positivo, Córdoba ha cerrado 2023 con la mejor cifra de empleo desde que existen registros, el año 1996. ¿Confía en que se mantengan estas cifras?

España está siendo el motor de la Unión Europea cuando se decía que España se hundía, pero va viento en popa. Otro indicativo muy positivo ha sido la subida de 260 euros la pensión media en Córdoba en los últimos 5 años, una medida que beneficia sobre todo a las mujeres porque dos de cada tres pensionistas lo son. Eso es otra magnífica noticia.

Supongo que como hicieron ya sus antecesores renunciará a vivir en la Subdelegación, ¿no?

Sí, solo somos tres, no creo que necesitemos vivir en una casa de ¿cuántos? ¿500 metros?