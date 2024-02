Urbanismo abre 270 expedientes sancionadores a locales de hostelería por incumplir la ordenanza de veladores

En el caso de las infracciones que recoge la ordenanza, las hay muy graves, graves y leves. Las primeras conllevan una multa de entre 1.501 y 3.000 euros, las segundas van de los 751 a los 1.500 euros y las leves tienen una multa de entre 150 y 750 euros.

Por otro lado, según la información a la que ha podido acceder este periódico, Urbanismo ha recibido 392 expedientes de solicitud de licencia de veladores. El plazo para la solicitud acabó esta misma semana, el pasado miércoles 31 de enero, tras prorrogarse un mes el periodo establecido para pedir los permisos necesarios para colocar mesas y sillas en las terrazas de establecimientos de hostelería. En este caso, las solicitudes tienen que ver con renovaciones de licencia, con peticiones de permisos nuevos o con demandas para variar la ocupación que ya se tenía concedida. La prórroga se aprobó después de que Hostecor solicitara a Urbanismo esta ampliación de plazo debido «al alto volumen de trabajo» que tienen los hosteleros durante las fechas navideñas.

Está previsto que la semana que viene, aunque aún debe confirmarse, se reúna la conocida como mesa de veladores, aunque los colectivos implicados (Ayuntamiento, vecinos y hosteleros) quieren abordarla como una comisión con todas sus reglas. Lo recuerda el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, que incide que tras una primera toma de contacto en octubre con el nuevo equipo de gobierno, se habló de abordar este grupo como un ente mucho más amplio que también atienda todas las ocupaciones de la vía pública, y no solo las que tienen que ver con la hostelería.

Más allá de su tratamiento, el Movimiento Ciudadano sí intentará llevar a este encuentro varias claves. Entre ellas, De Gracia recuerda la exigencia eterna vecinal: «la priorización de actuaciones que afecten a la defensa de los recorridos y accesos peatonales». El presidente del CMC insiste en que es necesario dejar libres las paradas de autobús o las entradas a viviendas o cocheras y habla, además, que la Policía Local tenga prioridad para la retirada de veladores que incumplan la norma en este sentido, sin necesidad de mandar la instrucción previamente a la Gerencia de Urbanismo.

El CMC pedirá también «que se inicie una reflexión sobre cómo están ahora mismo concediéndose autorizaciones en vía pública» para eventos puntuales, pues considera que son trámites «farragosos» y complicados. Además, intentarán poner sobre la mesa el inicio de la creación de una ordenanza de vía pública que unifique los criterios que ahora mismo están repartidos entre varias normas.

Los hosteleros buscan consenso

La patronal de hostelería de Córdoba Hostecor acudirá a la próxima mesa de veladores buscando la unión con los vecinos. Como explica a este periódico el presidente de Hostecor, Jesús Guerrero, la postura de la patronal siempre ha sido clara y se basa en respetar la normativa y no llegar a abusos ni ilegalidades porque se entra en un marco de competencia desleal entre quienes cumplen y quienes no. Sí entiende Guerrero que hay puntos en los que los vecinos tendrán que ceder, como hay otros en los que deberá hacer la hostelería.

Hay un punto en el que el entendimiento de vecinos y hosteleros será más complicado, el de la relación entre el número de mesas en terrazas acorde al foro interior de los locales. Lo que pide la hostelería es un análisis casi pormenorizado de los casos y dejar que locales que en su interior tienen pocas mesas, tengan más en sus terrazas. Incluso están dispuestos, según Guerrero, a sacrificar horario, es decir, cerrar antes, para contar con más espacio de veladores.

Sin embargo, el Consejo del Movimiento Ciudadano no está de acuerdo con permitir un exceso de mesas si el local es pequeño. El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, entiende que la terraza es un elemento «complementario» del negocio, pero no cree que deba ser la parte principal. La ordenanza vigente no establece porcentajes exactos, pero sí criterios que los técnicos tienen que interpretar, recuerda De Gracia. En este punto, considera que de la misma forma que si dos negocios tienen un espacio común y debe compartirse, aquí ocurriría lo mismo. El uso de la vía pública, insiste el presidente del Movimiento Ciudadano, «tiene que tener criterios razonables».