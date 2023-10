La mesa de veladores, integrada por el Ayuntamiento, vecinos y hostelería, ha tenido hoy su primera reunión del actual mandato. Más allá de un primer contacto y de una declaración de buenas intenciones, sí salió el compromiso de incluir en los temas que trata este grupo toda la ocupación de la vía pública, más allá de los espacios que toman de la calle las terrazas de hostelería. Es decir, ampliar el control o la labor fiscalizadora más allá de los veladores y llevarla a las ocupaciones que de la calle puedan hacer locales comerciales o, de forma puntual, por ejemplo, los puestos de caracoles.

Como explicó a este periódico el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, lo primero que se hará es dar forma jurídica a la mesa de veladores y, a partir de ahí, y tomando como base la ordenanza de veladores de 2008, trabajar en su cumplimiento.

La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y el Movimiento Ciudadano ya habían pedido en varias ocasiones constituir una mesa de la vía pública para tomar medidas ante lo que consideran un problema de «uso y abuso» en espacios como calles y plazas. Lo corroboró tras la reunión de ayer el presidente del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, que entiende que la mesa de veladores puede ampliarse para tratar otros asuntos que afectan, por ejemplo, al comercio.

Lo que hará Urbanismo

Más allá de esta ampliación, la primera mesa de veladores del mandato sirvió para poner las cartas encima de la mesa y hablar de lo que siempre se ha hablado. Miguel Ángel Torrico señaló que la clave está en la convivencia y en garantizar el buen uso del espacio público por parte del ciudadano con la posibilidad de desarrollo de la actividad económica de la hostelería.

El presidente de la Gerencia considera que debe hacerse un esfuerzo «en pedagogía» para que los hosteleros «cumplan los requerimientos que se les haga», dejando la sanción «como último recurso». Eso sí, Torrico aseguró que a Urbanismo «no le temblará el pulso» en aplicar la ordenanza y sancionar a aquellos que ya hayan tenido un aviso y no hayan regularizado su situación.

Prioridades

La buena sintonía, por otro lado, sigue reinando entre vecinos y hostelería (al menos, en el seno de este grupo de trabajo). Las prioridades de unos y otros, eso sí, no son las mismas. Juan Andrés de Gracia incidió en que la prioridad y en que lo primero que debe garantizar Urbanismo es el tránsito peatonal. El presidente del CMC insiste en que, como dice la ordenanza, hay que dejar espacio libre suficiente para el peatón y tener además especial atención con puntos delicados como pueden ser entradas a viviendas, a cocheras o paradas de autobús. Aquí, el Movimiento Ciudadano quiere que se actúe «de manera punitiva» con quien no garantice ese espacio, tenga o no tenga licencia.

Mientras, para la hostelería lo principal es perseguir a los incumplidores. Lo comentó el presidente en funciones de Hostecor, Sergio Rodríguez, que manifestó algo que el sector lleva repitiendo años, la «competencia desleal» que sufren los hosteleros que pagan sus correspondientes tasas por sus terrazas frente al que también las tiene, pero que no cuenta con los permisos necesarios.

Sí está de acuerdo Hostecor en que «hay cosas que no se pueden hacer», se tenga o no licencia, como ocupar esos espacios más delicados frente a paradas de autobús, pasos de peatones o cercanía de viviendas.

Urbanismo dará en la próximas semanas una propuesta sobre esa forma jurídica que tomará la mesa de veladores en la que, además, se invitará a participar a Horeca, asociación del sector hostelero.