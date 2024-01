El gobierno municipal de José María Bellido ha aprobado de manera definitiva este viernes, en un pleno vespertino y extraordinario, los presupuestos municipales de 2024 que incluyen una subida del 8,5% de los sueldos del alcalde y los concejales. Prácticamente, un mes después de aprobar las cuentas de manera inicial, el Partido Popular saca adelante con su mayoría absoluta, la abstención de Vox y los votos en contra del PSOE y de Hacemos Córdoba, el documento económico que regirá los destinos del Ayuntamiento de Córdoba este año. El presupuesto asciende a 409,6 millones y a 552 el consolidado (un 17,57% más que el pasado), es decir el presupuesto que incluye las empresas municipales y los organismos autónomos. El equipo de gobierno ha desestimado todas las alegaciones registradas por parte del PSOE, el Consejo del Movimiento Ciudadano y de la sección sindical ASIG-USO, y se han corregido varios errores materiales, incluidos los del plan estratégico de subvenciones.

También se han aprobado los estados consolidados de ingresos y gastos del Ayuntamiento de Córdoba con los organismos autónomos, el Consorcio Orquesta de Córdoba y las empresas municipales, que ascienden a un total 552.331.781,57 euros (ingresos) y 551.056.064,87 euros (gastos).

"Un presupuestazo"

La primera teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent, aseguró que estamos ante "un presupuestazo" y destacó algunas de sus grandes cifras como la inversión de más de tres millones en infraestructuras, el presupuesto de 39 millones para seguridad o el aumento de un 56% del gasto en Servicios Sociales, además de una subida de un 60% del dinero que va para la Delegación de Casco Histórico, el refuerzo de la administración digital o los más de diez millones de euros en inversiones que se lleva Urbanismo o las inyecciones de crédito a Aucorsa (4,9 millones) o Sadeco (8 millones). Precisamente sobre esas inyecciones de crédito extraordinarias que ascienden a 14 millones, el Pleno ha decido declararlas indisponibles hasta que el Ayuntamiento no las reciba de manos del Estado. Cabe recordar que esta inversión extra proviene del incremento de la Participación de Impuestos del Estado (PIE)

Asimismo, Torrent recordó que el presupuesto recoge la quinta bajada de impuestos locales, pero que mejora sus ingresos gracias a una recaudación "más moderna, eficaz y ágil que garantiza los servicios municipales". "Queremos trabajar con este presupuesto con una clara apuesta por nuestra ciudad", dijo.

Intervenciones de la oposición

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, justificó el rechazo de su partido (que presentó una enmienda a la totalidad del presupuesto) y dijo que no están de acuerdo ni con las políticas, ni con la herramienta. A juicio de los socialistas, el presupuesto se aprueba tarde, es incompleto (sin plan plurianual, sin informe de impacto de género), con un incremento de las externalizaciones y en base a un presupuesto "clientelar" (suben 48% los convenios directos a los que se destinan 6,4 millones), aumenta el endeudamiento en 600 euros por persona (185 millones de deuda viva), e incluye subidas tarifarias importantes en las tasas de basura, agua y multas. Además critica que se hayan eliminado 1,3 millones para 250 contratos del plan integral de empleo dirigido a colectivos vulnerables.

Asimismo, el edil del PSOE criticó la gestión que el PP hace del presupuesto acumulando como remanentes de tesorería un total de 40 millones, "un dinero ocioso que con el regreso de las reglaas fiscales se perderá para proyectos de inversión". Por otro lado, Hurtado denunció "la ejecución baja" de presupuestos anteriores, el incumplimiento de los periodos medios de pago, el reintegro de subvenciones que pueden ascender a 20 millones entre fondos Edusi, Feder y Next Generation y que se queden licitaciones desiertas, como la del Pabellón de la Juventud, "lo que demuestra que no tienen capacidad para gestionar".

Hurtado fue el único portavoz que acudió al segundo turno de intervención para asegurar que el PP está llevando a cabo "políticas erróneas" para lo que puso de ejemplo la reciente presencia de la capital cordobesa en Fitur. El socialista cree que ha sido un fracaso y criticó que el gobierno local venda los vuelos de Air Nostrum obviando que las inversiones para que el aeropuerto pueda acoger todo tipo de vuelos las ha hecho "el Gobierno de Pedro Sánchez".

Por su parte, Irene Ruiz intervino por el grupo municipal de Hacemos Córdoba y argumentó su rechazo a las cuentas porque, "más allá del marketing y la publicidad", suponen recortes en las partidas de Solidaridad, el Imdeco (que cifró en un 8% menos), Juventud (12% menos), el área de Mayores o la Accesibilidad. Además para la coalición de izquierdas se aprueba un documento que va en detrimento de la igualdad y el feminismo porque, entre otras cuestiones, incrementa las ayudas a "organizaciones contrarias" a estas políticas. Por último, Irene Ruiz lamentó que el PP siga abonándonse "a la línea clientelar" con el aumento de ayudas directas; olvide la periferia y no apueste por viviendas sociales. "Son unos presupuestos que están de espaldas a la realidad, continuistas y con escasa inversión en políticas medioambientales, sociales y de mujer", apostilló.

Por último, el portavoz de Vox, Rafael Saco, ha recordado al equipo de gobierno que "no tiene excusas" para no cumplir sus propias previsiones: "Tienen mayoría, ya no pueden hablar de herencia recibida y cuentan con los gobiernos de la Junta y de la Diputación con los que pueden ir de la mano", ha asegurado. Con esta situación, para el grupo municipal de Vox no es aceptable que "se pierdan millonadas en ayudas" o que no se cumplan los compromisos adquiridos con los vecinos a través de las mociones de pleno. "No nos decepcione y sobre todo no decepcione a los cordobeses", aconsejó Vox a los populares.

Subida de los sueldos de alcalde y concejales

Asimismo, el Pleno ha dado luz verde hoy a la actualización en un 8,5% de los sueldos de concejales y cargos de confianza, así como una nueva relación de cargos con dedicación exclusiva y parcial del Ayuntamiento de Córdoba para el ejercicio 2024. En este sentido, además del alcalde, habrá siete tenencias de alcaldía con el 100% de dedicación; tres portavoces también con dedicación exclusiva y uno sin ninguna; dos tenientes alcalde al 80% de dedicación; un concejal sin delegación, al 75% y cuatro, al 100%; un concejal delegado, al 100 %, otro, al 80%, y seis concejales más sin dedicación que solo cobrarán cada vez que asistan a un pleno.

Con las nuevas retribuciones, el alcalde de Córdoba recibirá 69.260,95 euros; los teniente de alcalde, 62.750,06 euros; los portavoces, 59.198,92 euros; los concejales con delegación, 58.014,92 euros y los concejales sin delegación, 50.910,98 euros.

Por otra parte, las retribuciones de los coordinadores también se incrementan. Así el coordinador general del Ayuntamiento percibirá 68.907,40 euros; y los coordinadores generales 65.407,40 euros. También se actualizan las retribuciones complementarias del presidente del CREAM y de los titulares del Órgano de Gestión Tributaria y del Órgano de Planificación Económico Presupuestaria, que cobrarán 63.773,98 euros; y los complementos específicos del titular del órgano de Intervención, la secretaría general del Pleno, el titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno, el titular del órgano de Gestión Económico Financiera y el titular de la asesoría Jurídica 54.484,01 euros.

Dietas por pleno

También se actualizan las dietas que cobran los miembros de la Corporación sin dedicación exclusiva o dedicación parcial por su asistencia a cada sesión plenaria ordinaria (815,13 euros) o extraordinaria (407,57 euros), incluidas las urgentes que se celebren, a excepción de las sesiones extraordinarias de condena a la violencia de género por las que no se percibirá importe alguno. Por último se aprueban las siguientes asignaciones a los grupos políticos municipales: 103,50 euros de fijo mensual por grupo municipal y 842,01 euros por cada concejal.