La primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda, Blanca Torrent, que ha introducido las cuentas a los capitulares tras iniciarse el pleno con un minuto de silencio por los dos soldados fallecidos en el Muriano, ha defendido un presupuesto para Córdoba "desde la sostenibilidad social, económica y urbanística" que llega a los 409,6 millones y supera los 550 en el consolidado.

Torrent ha hecho un repaso por las cifras más destacadas del proyecto, como la inversión de más de tres millones en infraestructuras, el presupuesto de 39 millones para seguridad o el aumento de un 56% del gasto en Servicios Sociales. Ha nombrado también esa subida de un 60% del dinero que va para la Delegación de Centro Histórico o el refuerzo de la administración digital. Ha hablado además de los más de diez millones de euros en inversiones que se lleva Urbanismo o las inyecciones de crédito a Aucorsa o Sadeco.

Según la delegada de Hacienda, el gobierno actual del PP "es el que más ha aportado al fortalecimiento del servicio público".

El grupo municipal del PSOE ha presentado una enmienda a la totalidad del presupuesto que ha sido rechazada. El portavoz de los socialistas, Antonio Hurtado, ha definido el presupuesto aprobado con cinco claves: externalización, basurazo, manguerazo, cuponazo y "la extra de Pedro Sánchez".

En este sentido, ha criticado que el recibo de Sadeco vaya a subir un 35% (basurazo) o el de Emacsa un 5% (manguerazo). Sobre la externalización, ha asegurado que "42,4 millones van para externalizar servicios municipales" y con el cuponazo se ha referido a las subidas salariales aprobadas. También ha recordado los 15,4 millones de euros que provienen de la participación en tributos del estado que se han sumado a las cuentas a última hora.

Juan Hidalgo e Irene Ruiz han defendido el voto en contra de Hacemos Córdoba, criticando que nacen "de la falta de consenso y diálogo" y añadiendo que las cuentas "reflejan una vez más cuál es la línea de este equipo de gobierno, la de la soberbia sin trabajar, ya no solo con oposición, sino con los colectivos".

Desde Hacemos han reprochado la bajada en partidas de cooperación y solidaridad o en el Imdeco, así como en accesibilidad e inclusión. Además, han afeado que crezcan "exponencialmente" las subvenciones nominativas para contantar a la "red clientelar de este gobierno".

Mientras, el concejal de Vox Rafael Saco ha dicho que el presupuesto aprobado "no es el que Vox presentaría" y ha culpado al PP de no atreverse a hacer "cambios en profundidad". Entiende Vox que las medidas recogidas en estas cuentas se acercan a lo "socialista" y a lo "comunista" y cree que habría que recortar partidas "ideológicas" como los "144.000 euros que van para temas de mujer".

Pese a las críticas, Vox se abstenido en la votación, algo que Saco ha calificado como "un voto de confianza".

La réplica a la oposición la ha dado el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, quien cree que tanto PSOE como Hacemos habrían votado en contra del presupuesto "presentáramos lo que presentáramos". Torrico ha acusado a la izquierda de no querer sentarse con el alcalde, de ahí que entienda que sea "complicado" llegar a acuerdos.

Los presupuestos todavía tendrán que pasar por otro pleno para poder entrar en vigor, aunque se cumple el deseo del alcalde, José María Bellido, de tenerlos aprobados al menos de forma inicial en el arranque del año.

Una subida salarial del 8,5%

Bastante más corto ha sido el debate del otro punto del día del pleno, la subida en un 8,5% de las retribuciones de los capitulares y de los gerentes de los organismos autónomos y empresas municipales. La subida ha salido adelante con el voto a favor del PP, la abstención de Vox y los votos en contra de la izquierda.

Torrico ha defendido que con la actualización se está volviendo a las retribuciones de hace ocho años y ha asegurado que había personas "de reconocida valía" que se iba a la privada "porque no somos competitivos en la pública en tema salarios". El objetivo, ha dicho, es "traer a los mejores para que gestionen mejor".

Hurtado entiende que la subida es "magnánima" si se tiene en cuenta que al grueso de los empleados municipales se les ha aplicado una subida de un 2,5% y ha defendido la posición del PSOE de "darle a cada cual lo que se merece", pero partiendo de una evaluación de los puestos de trabajo.

Juan Hidalgo entiende también que el aumento es "desproporcionado e injusto" y lo ha calificado como una "ocurrencia del gobierno municipal" que va más hacia "el beneficio propio" y no hacia "lo público".

Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha defendid la abstención porque "no podemos estar en contra de que a cada uno se le pague por lo que vale su trabajo", pero también ha apostillado que su grupo no comparte el criterio, preguntándose que "por qué se fijan estos sueldos y por qué el gerente de Sadeco o el de Aucorsa puede cobrar de fijo mil euros más, igual que el del Imgema, el del Imtur oel d el IMAE, cuando no hay color".