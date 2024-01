El Ayuntamiento de Córdoba quiere dar un paso decisivo para la puesta en marcha de tres comunidades energéticas locales en la capital cordobesa por lo que ha declarado los proyectos iniciativas de interés público local. Para ello, por un lado, está en estudio la cesión de suelo municipal para la ubicación de estas miniplantas (en la carretera de Alcolea, junto a las instalaciones de Cecosam) y, por otro lado, se ha decidido la participación de la administración local como socia de una de estas comunidades energéticas para contribuir al suministro de luz a las familias vulnerables de Córdoba. Además, las últimas ordenanzas fiscales aprobadas por el 2024 incluyen bonificaciones de hasta el 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante 10 años a quienes entren a formar parte de estas cooperativas eléctricas.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinas Al Zahara, Antonio Toledano, y el presidente de Faecta Córdoba, Francisco Molina, han analizado hoy la situación de estas comunidades energéticas de la ciudad que esperan poder estar funcionando este verano y que han elegido el modelo de gobernanza de la cooperativa. Para Bellido, esta es "una iniciativa muy positiva que permitirá a la ciudad seguir creciendo de manera sostenible", y a la vez una alternativa para los vecinos del casco que no pueden instalar placas.

En la actualidad las tres comunidades de Córdoba han solicitado ya a Endesa los puntos de conexión y tienen previsto iniciar en los próximos meses el que llaman proceso de socialización, que no es otra cosa que la captación de cooperativistas. Mientras se tramitan los proyectos, Ekiluz (Grupo Mondragón), la compañía energética asociada con Repsol que está detrás de las comunidades cordobesas, adelantará la energía a los socios que ya se hayan sumado a esta iniciativa. Si la cesión de suelo municipal no saliera adelante (esta posibilidad, sin duda, abarataría mucho los costes), los terrenos previstos por los promotores se ubican en el polígono de Fontanar de Quintos.

Qué son las comunidades energéticas

Las comunidades energéticas permiten al ciudadano ser productor de la energía que consume, sin necesidad de instalar placas fotovoltaicas en su domicilio. Estas miniplantas que convierten la energía lumínica en energía eléctrica conectan con la red de Endesa para llevar la luz a las casas de sus socios.

Las que se van a instalar a las afueras de Córdoba supondrán una inversión aproximada de 800.000 euros, tienen un radio de acción de entre 25 y 50 kilómetros y pueden solucionar, de paso, el problema que tienen muchos cordobeses que viven en el casco histórico para instalar placas solares. Eso es al menos lo que espera el alcalde, que plantea esta solución como alternativa mientras que la Gerencia de Urbanismo toma una decisión sobre la instalación de placas solares en el casco que está prohibida por una normativa interna del 2007 y, a juicio de Bellido, por el propio plan especial del casco (Pech). Sobre este particular, el alcalde ha admitido que la solución a este problema es "muy difícil" y pasaría por el cambio del Pech. "No descartamos la modificación de la normativa para permitir la instalación de placas, pero vamos a incentivar esta fórmula porque no son incompatibles", asegura.

Para Toledano, representante de los vecinos, asegura que seguirá apoyando la reivindicación de los vecinos para instalar placas solares en el casco aunque también cree que esta no es una alternativa excluyente. Asimismo, desde la Federación Al Zahara uno de los elementos que le han hecho embarcarse en este proyecto ha sido la posibilidad de dar luz a familias en riesgo de exclusión social.

800 familias por plantas

Cada comunidad será capaz de generar entre 1 y 1,5 megas, suficientes para abastecer a unas 800 familias. De hecho, ese es el número estimado de socios cooperativistas para la puesta en marcha de las comunidades, a las que también se pueden sumar negocios y entidades. En total habrá 3.000 familias vinculadas a estos proyectos por un plazo de 25 años. Como presidente de la FAMP, José María Bellido se reunirá con la Consejería de Industria para que dé luz verde a más proyectos de este tipo.

En la provincia hay en marcha 15 proyectos de comunidades energéticas, de las que diez han recibido ayudas del Ministerio de Transición Ecológica para su instalación. En total se recibirán 31 millones de euros, que cubrirán el 60% de la construcción de esta decena de comunidades.

Ventajas de las miniplantas

Entre las ventajas de las comunidades energéticas destaca el hecho de que las placas no están en el domicilio, con el ahorro de mantenimiento que eso lleva parejo; que el excedente de producción se vende en el mercado y los beneficios se restan a la factura eléctrica de cada cooperativista, y que la inversión inicial que debe hacer cada socio está supeditada a tu propio consumo. Así, un hogar de tres habitaciones unos 80 metros cuadrados suele consumir unos 2.000 kw al mes, lo que supondría una inversión media de 2.000 euros frente a los 6.000 euros del coste de instalación de placas en el hogar. Los promotores de la idea, Faecta y la Federación de Vecinos Al Zahara, estiman que dicha inversión se amortiza en un plazo de 3 o 4 años y aseguran que el coste del kw se sitúa en torno a los 3 céntimos frente a los 13 o 14 kw del mercado convencional.

Paco Molina, presidente de Faecta, explica que el modelo de gobernanza cooperativa puede adoptar el modelo de las cooperativas de trabajo asociado con muchos trabajadores, en las que para hacer más ágiles las asambleas se pone a disposición de los socios una app a través de la que se informan y votan. Para más información puede visitar la página de consumocoperativo.