Paula Badanelli, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, ha pedido que “el próximo año el Ayuntamiento haga una felicitación navideña que todos podamos compartir, ya que la actual que han enviado no podemos compartirla porque supone un eslogan del PP que se pone en los autobuses, una campaña de marketing”.

Para Badanelli “las felicitaciones navideñas no deberían estar politizadas. La actual tiene una escasa referencia al espíritu navideño bajo nuestro concepto, así que le pido que la próxima que hagan el próximo año nos consulten para poder ahorrarse el dinero del diseño en el caso de que no queramos compartirla”, informa la formación política en una nota de prensa.

La portavoz de Vox ha insistido en que, “además, politizamos la felicitación con el eslogan la estrella que nos une, entendemos que no dan puntada sin hilo y esa estrella es ya objeto de una campaña de marketing donde la estrella puede ser usted señor Bellido", afirma. "Los que nos dedicamos a esto del marketing vemos claramente su intención y le pedimos insistentemente que, por favor, no politicen la Navidad y que si el año que viene tienen que hacer alguna felicitación navideña que se haga con carácter religioso y, por qué no, otras que no tengan este matiz para quien así desee compartirlo”, añade.

Por su parte, siguiendo esta línea, la concejal Yolanda Almagro ha solicitado en el mismo pleno que, “ya que esta festividad es cristiana, este Consistorio intente que los adornos navideños tengan ese matiz. Vemos alumbrados que nada tienen que ver con la Navidad, unas casas que no sabemos qué representan, los cordobeses no saben si están celebrando la Navidad o el carnaval”.

Por último, Yolanda Almagro, ha señalado que “desde Vox, tal y como ha explicado Paula Badanelli, no queremos que esta fiesta de la Navidad, de matiz cristiano, se politice ni se deteriore. Por eso rogamos que se mantenga su matiz y se piense en recuperar, en los próximos años, la Navidad cristiana; ya tendremos otras fiestas para celebrar otras cosas diferentes”.