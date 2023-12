El gobierno municipal de Córdoba ha aprobado este jueves, en el pleno ordinario de diciembre, las ordenanzas fiscales para 2024 de forma definitiva. Al grupo municipal popular le ha valido la mayoría absoluta para sacar adelante un panorama fiscal que prevé una rebaja ponderada de un 0,4% de los impuestos y tasas. Toda la oposición, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox, han votado en contra como ya hicieran en el pleno de octubre, cuando se abordaron las ordenanzas de manera inicial.

La primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda, Blanca Torrent, ha vuelto a insistir en que el PP ha conseguido su quinta bajada de impuestos y ha recordado que se reducen conceptos como el ICIO o el IAE para conseguir que Córdoba, de cara a los empresarios, sea "una de las ciudades con menor presión fiscal". Torrent ha incidido en que con estas ordenanzas se consigue un ahorro de 15,6 millones de euros que llegan "al bolsillo de los cordobeses".

El PSOE dice que no existe modelo fiscal

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, en un bronco rapapolvo, ha dicho que el gobierno de José María Bellido "no tiene modelo fiscal" y cree que lo de repetir que esta es la quinta bajada de impuestos se ha convertido más "en un eslogan que en una realidad". Para Hurtado, no existe rebaja fiscal si se van a subir cobros que afectan a todos los cordobeses como son las tarifas de Sadeco o las de Emacsa. En cuanto a los beneficios para las empresas, Hurtado ha puesto el ejemplo de Escribano, asegurando que si se viene a Córdoba "es porque está la Base Logística" y no porque se le baje una tasa, aunque ha reconocido que "a nadie le amarga un dulce".

Hacemos critica que no se beneficia a la mayoría social

Por su parte, Irene Ruiz, de Hacemos Córdoba, también ha hecho referencia a esa subida que se verá "en los recibos corrientes", lo del agua y la basura, entendiendo que las ordenanzas que han salido adelante "no mejoran la vida de los ciudadanos ni benefician a la mayoría social".

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha lamentado que el PP se valga de su mayoría absoluta para aprobar unas ordenanzas donde "decir que se baja el cero como algo es ofender a la inteligencia de los cordobeses". Badanelli ha pedido "reducir los gastos superfluos y políticos" y ha advertido que en años venideros su grupo seguirá insistiendo en apostar por una bajada real de los impuestos.

Así quedan las tasas y los impuestos

La mayoría de tasas e impuestos se mantienen. Hay bajadas en el pago de las licencias de aperturas (5%), de las actuaciones urbanísticas (2%), para los quioscos (20%) y sube un 5,8% la atención domiciliaria. El IBI de rústica baja un 1% y el sello del coche un 2%, misma reducción que se registra en el impuesto de construcciones y en el de actividades económicas.

Además, se han aceptado varias alegaciones, en este caso, del Movimiento Ciudadano y la asociación vecinal Fuenseca. Se bonificará a diez años vista a las comunidades energéticas, así como el IBI en el casco cuando los bienes se mantengan en buen estado.