A un ritmo de casi 10.000 viajeros más... cada día. Esas son las cifras, grosso modo, de la evolución de la empresa pública de autobuses Aucorsa a lo largo de todo este año 2023, un ejercicio que ya es el mejor de su historia en cuanto a movimientos, tal como lo ha expresado el presidente de la compañía, Bernardo Jordano.

Los datos

Nunca antes Aucorsa había movido tantos viajeros. Hasta el 17 de diciembre, han sido 19,4 millones de usuarios, por lo que podría alcanzarse la barrera de los 20 millones en el balance final. Con respecto a 2022, se han ganado 3,6 millones de pasajeros, pero el año pasado el transporte público, aquí y en todo el país, aún estaba en recuperación tras la pandemnia.

Pero es que el resultado de Aucorsa es bueno incluso en comparación con 2019, un ejercicio "excelente" en palabras de Jordano, ya que se han ganado 300.000 pasajeros y eso que el año 2023 aún no ha terminado. La compañía municipal tiene "las mejores cifras de su historia y supera los datos de 2019. Somos más que nunca en todo: más viajeros, más recorridos, más tecnológicos", y todo "por méritos propios", ha presumido Jordano.

Las bonificaciones

En realidad, tal vez no sean sólo méritos propios. La mejora del transporte público, no sólo en Córdoba sino en todo el país, tiene mucho que ver con los decretos del Gobierno central para fomentar la movilidad sostenible y abaratar sus costes en un contexto de inflación. En algunos casos, como los trenes de media distancia, su precio ha llegado a cero para determinados trayectos frecuentes, lo que posteriormente se ha traducido en un aumento del número de usuarios.

El caso de Aucorsa no ha llegado a tanto, ya que el billete sigue costando unos pocos céntimos (en torno a 30), pero esa no es una medida exclusvia del gobierno local. El Estado lleva todo 2023 aportando cantidades a los municipios con transporte público para abaratar el ticket, que después complementan las empresas locales. En Córdoba, de las arcas centrales llegaba un 30 por ciento del coste del ticket, y otro 20 por ciento de la caja local, para dejarlo en la mitad. Ahora, Aucorsa no tiene intención de seguir bonificando el billete el año que viene si el Estado no arrima el hombro como hasta ahora.

Según Jordano, "si el Gobierno sigue con las bonificaciones por nosotros que no quede". Por el momento nada se sabe acerca de las intenciones del Ejecutivo, más allá de un mensaje que parece apuntar a una reducción limitada a determinados colectivos como jóvenes, jubilados o parados. No sería, por tanto, una rebaja universal que sin duda ha aupado a Aucorsa a estas cifras de record. En las anteriores prórrogas, el Gobierno central ha esperado al útimo momento para hacer públicas las bonificaciones, a las que se acopló Aucorsa de inmediato.