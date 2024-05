El Ayuntamiento de Córdoba aprueba un nuevo modelo de oposiciones

La teniente de alcalde delegada de Recursos Humanos y Salud Laboral, Cintia Bustos, ha aprobado las nuevas Bases Generales de los Procesos de Selección de Personal del Ayuntamiento de Córdoba, que se publican hoy en la sede municipal para conocimiento general de la ciudadanía. Estas bases determinan el sistema selectivo, pruebas a superar, programas y formas de calificación aplicables a sucesivas convocatorias que lance el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Constitución.

Los procesos se regirán bajo los principios rectores de todos los procedimientos de selección: publicidad, transparencia e Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. Estas bases no incluyen los procesos selectivos correspondientes al personal de los Cuerpos del Área de Seguridad (Policía Local y Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento) del Ayuntamiento de Córdoba.

Cintia Bustos, delegada de Gestión del Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Normas generales sobre distribución de plazas

Las plazas podrán salir en turno de acceso libre, que será el sistema preferente de acceso, por el que se ajustará a lo establecido en la normativa general; un turno de promoción interna, que podrá llevarse a cabo en convocatorias de ingreso ordinario (en cuyo caso el acuerdo de convocatoria determinará el número de plazas que se reservarán para el turno de promoción interna), o a través de convocatorias específicas. En cualquier caso, las distintas ofertas de empleo público deberán contemplar procedimientos de promoción interna en todos los subgrupos. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional inmediatamente inferior al de la plaza a la que se opta. En cuanto al personal laboral se estará a lo establecido en las bases.

Y por último, el cupo de reserva para personas con discapacidad para los que el Ayuntamiento de Córdoba reservará, como mínimo un cupo no inferior al 10 % de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las que presenten un grado igual o superior al 33%, reservando dentro del mismo un porcentaje específico del 2% para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Aspirantes en unas oposiciones profesorado en el aulario Averroes del Campus Universitario Rabanales. / CHENCHO MARTINEZ / COR

Requisitos para los aspirantes

Las personas interesadas en participar en los procesos selectivos, para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, deberán reunir, en cualquier caso, los siguientes requisitos, referidos todos ellos al día en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo mantenerse los mismos durante el desarrollo de todo el proceso selectivo: a) tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 57 del TREBEP. b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario correspondiente, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público. e) Poseer la titulación que se requiera en las bases específicas de cada convocatoria o la justificación acreditativa de haberla solicitado y abonado los correspondientes derechos para su obtención.

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial.

Solicitudes

Las personas interesadas únicamente podrán presentar la solicitud para participar en el proceso selectivo de manera telemática, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Córdoba, en el modelo oficial, al que se accederá, con carácter general, a través del punto de acceso general del registro electrónico para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos. La presentación de la solicitud por vía electrónica se realizará siguiendo las instrucciones que se indiquen, siendo necesario identificarse mediante la plataforma de identificación y firma electrónica Cl@ve, en cualquiera de sus modalidades.

Archivo - Oposiciones / Córdoba

Sistema de concurso-oposición

Es el sistema selectivo preferente a desarrollar en el turno de promoción interna cuando así se determine en las bases específicas de la convocatoria y siempre que sea aconsejable o necesario valorar otros méritos distintos de los conocimientos que se puedan evaluar a través de las pruebas o exámenes. La primera fase o fase de concurso será previa a la de oposición, mediante el autobaremo de méritos, no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. Esta fase constará de los ejercicios que expresamente se determinen en cada base específica, todos ellos obligatorios y de carácter eliminatorio.

Así para el Grupo A: Subgrupos A1 y A2: las pruebas para el acceso, en turno libre, a las categorías pertenecientes a estos grupos de titulación estarán integradas, al menos, por tres ejercicios. Un primer ejercicio que consistirá en responder a un cuestionario tipo test de respuestas alternativas. Un segundo ejercicio que consistirá en desarrollar por escrito durante un tiempo máximo de dos horas, dos temas de entre tres temas extraídos al azar de los comprendidos en la parte específica del programa de cada convocatoria, según el correspondiente anexo a la misma. Los temas serán elegidos por el Secretario/a del Tribunal mediante sorteo por insaculación. Y un tercer ejercicio que consistirá en la resolución de un supuesto práctico.

Para el Grupo C: Subgrupos C1 y C2. Las pruebas para el acceso a las categorías pertenecientes a estos grupos de titulación estarán integradas por dos ejercicios. Un primer ejercicio que consistirá en responder a un cuestionario tipo test de respuestas alternativas; y un segundo ejercicio, que consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos o pruebas prácticas que estará relacionado con las materias de la parte específica del programa de cada convocatoria elegidas por el secretario del tribunal mediante sorteo de entre los confeccionados o propuestos por el Tribunal.

Agrupación Profesionales Auxilliares. Las pruebas para el acceso a las categorías pertenecientes a este grupo, estarán integradas por dos ejercicios: un cuestionario tipo test de respuestas alternativas, y en la resolución, por escrito o con carácter manual, de uno o varios supuestos o pruebas prácticas comprendidos en la parte específica del programa de cada convocatoria.