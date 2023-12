Este lunes por la noche se ha emitido en Telecinco el programa 100% Únicos, presentado por Guillermo Fesser, en el que 30 invitados muy especiales de toda España y Córdoba, todos con trastorno del espectro del autismo (TEA), tenían que entrevistar al actor y empresario teatral Antonio Banderas.

Dos usuarios de Autismo Córdoba Alejandro Armenteros Fernández y María Xian Gómez Rodriguez han sido dos de los participantes en este espacio, que contó a su vez con un segundo invitado, el monologuista y humorista Leo Harlem.

En su visita a 100% Únicos Antonio Banderas no ha podido evitar una de las preguntas que más intriga genera: “¿Cuánto dinero exacto tienes?”. Además, el atrevido reportero que le ha preguntado al actor por su patrimonio, llamado Pablo Candel, no ha dudado en bromear sobre si “podría hacerle un bizum”.

Según publica Telecinco, el actor ha confesado que tiene muchos gastos con el teatro que posee y que la cantidad que tiene “fluctúa” mucho, y también se muestra agradecido: “Afortunadamente, la vida, en el punto de vista económico, me ha tratado mejor de lo que pensaba”.

Banderas se ha levantado entre risas y le ha dicho: “Te voy a dar un abrazo y un euro para tu organización”, pues previamente Pablo Candel había explicado que recauda dinero para la protectora de ‘Perros Abandonados’ de Murcia con la iniciativa ‘un abrazo, un euro’.

Lo que le ha preguntado María Xian

La cordobesa María Xian Gómez, de 19 años, que estudia asistente ayudante de Veterinaria, le ha preguntado a Banderas en este programa: "¿Qué pensaban tus padres cuando te fuiste tan joven a Madrid? y si era la oveja negra de la familia", a lo que el popular actor le replicó que sus progenitores no se opusieron, pero admitió que su padres sí sintieron inquietud porque era un madre que en mi familia no se había vivido ya que su padre era funcionario y su madre maestra y había mucha leyenda negra alrededor del mundo de los actores y de las vidas liberales que llevaban, pero "ellos me ayudaron y eso se lo agradeceré siempre".

Además, María Xian se atrevió a bailar delante de Banderas un tema de K-pop, por el que recibió el cálido aplauso de Banderas y de todos los presentes.

Por otro lado, Alejandro Armenteros estuvo en el público que entrevistó a Leo Harlem. A la pregunta que uno de los invitados le hizo acerca de “¿Cuándo te jubilas? ¿Ya has ganado suficiente dinero, majete?”, Harlem respondió entre risas: “Creo que me quedan dos añitos de trabajo. Quiero jubilarme porque quiero hacer cosas que requieren tiempo, como hacer un viaje largo, residir en alguna ciudad durante tiempo largo y también dedicarme al dibujo y la pintura exclusivamente.