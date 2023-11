La jornada técnica de Expomiel 2023 que se desarrolla este sábado en el Palacio de la Merced de Córdoba aborda el problema de la adulteración de los productos y las consecuencias para los apicultores, los consumidores y la producción agraria. En este sentido, Norberto Luis García, profesor de la Universidad Nacional del Sur de Argentina, avanza que "el problema no será la falta de miel, sino la falta de abejas, y ahí es donde se pone en riesgo tanto el ambiente como la producción agropecuaria".

Este experto preside el grupo de trabajo sobre la adulteración de los productos de la colmena de Apimondia y ofrece este sábado dos conferencias en las que analiza el mercado y las herramientas para detectar el fraude. "Hace muchos años, la adulteración era relativamente simple, pero se ha vuelto cada vez más sofisticada, cada vez hay más dinero en juego y hay toda una industria de la adulteración", ha advertido.

En este contexto, las analíticas y estrategias para combatir el fraude "se han vuelto cada vez más complejas" y el profesor admite que el consumidor no tiene forma de detectar si el producto que se lleva a casa no es puro. "Tiene que descansar su confianza en el control que hacen las autoridades o los supermercados, que serían los responsables directos de recibir un producto puro", explica.

El problema se agrava con el paso de los años y Norberto Luis García subraya que el sector apícola "ya está en peligro". Sin embargo, también augura que las autoridades tomarán "total conciencia" de sus repercusiones "no cuando no haya miel pura, sino cuando no haya abejas para polinizar los cultivos y áreas naturales. Probablemente, el sector apícola reciba ahí la protección que debe recibir", ha indicado.

La adulteración de la miel provoca que los productores no perciban precios justos y lleva a muchos a abandonar la actividad y a no incrementar el número de colmenas, mientras que también repercute en el relevo generacional. "Eso, en el mediano plazo, generará una disminución del número de colmenas en el mundo", ha prevenido el profesor.

Apicultores y hosteleros

De su parte, el responsable del sector apícola de COAG Andalucía, Antonio Vázquez, recuerda que la producción se ha reducido este año en torno a un 80% respecto a una campaña tradicional y lamenta que "la industria se abastece de mieles chinas, que no son mieles, y no nos quiere comprar la miel".

Junto a esta situación, la jornada ha tratado sobre la aparición de la especie invasora vespa orientalis, que ya está provocando "una presión muy grande" en Málaga y Cádiz, y también se ha observado su presencia en las provincias de Córdoba y Jaén.

Córdoba aporta en torno al 20% de la producción de miel andaluza y, a su vez, la comunidad autónoma representa una quinta parte de la actividad nacional. No obstante, Antonio Vázquez señala que la falta de rentabilidad motiva que muchas explotaciones se encuentren en venta y que haya apicultores "que se han tenido que ir a trabajar el fin de semana a la hostelería para poder sacar sus casas adelante".

Desde esta organización recuerdan que, más allá de la relevancia del sector productivo, "somos necesarios porque nuestras abejas tienen que polinizar. Si nosotros nos vamos, se viene el 50% de la agricultura, se queda fuera de juego", asegura este apicultor.

Premio Tintxu Ruiz a Lorenzo Ruiz

La 26ª jornada técnica de apicultura ha sido inaugurada este sábado por el vicepresidente primero de la Diputación, Andrés Lorite; la directora general de Ayudas directas y Mercados de la consejería de Agricultura, Raquel Espín; el director del Centro Andaluz de Apicultura, Francisco Puerta, y la secretaria provincial de COAG, Carmen Quintero.

Tras la apertura de la jornada, COAG ha entregado el undécimo premio Tintxu Ruiz al apicultor Lorenzo Ruiz, quien ha remarcado que en esta organización "hemos estado luchando por la apicultura todo lo que hemos podido y siempre mirando hacia adelante". Lorenzo ha compartido esta distinción con su esposa, Josefa, y con sus hijos, quienes también son apicultores.