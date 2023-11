El gobierno local elevará a 535 millones el presupuesto municipal consolidado para 2024 (el que incluye a las empresas municipales y organismos autónomos), lo que supone un incremento de 14,3% respecto a los 468 millones con los que se han operado este año. El presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba se cerrará en 394 millones (aunque en principio se cifró en 392,450 millones de euros), es decir, 50 millones más que el actual. Cuando en septiembre, la teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent, presentó las líneas fundamentales del presupuesto dijo que se incluirían 23 millones para inversiones, con aportaciones importantes a Aucorsa y Sadeco.También se incluían ayudas a las comunidades de vecinos de Santuario y Figueroa. Se preveían 18 millones en ingresos y un aumento de los gastos del 14,75%.

Esta misma semana está previsto aprobar las cuentas en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), que eran los dos únicos organismos que estaban pendientes. La idea del alcalde, José María Bellido, sigue siendo que el presupuesto municipal entre en vigor a principios de enero para evitar lo que fue un patrón en el anterior mandato, cuando debían negociar con sus socios de gobierno de Ciudadanos y contar al menos con la abstención de Vox. En esos cuatro años, el retraso en la aprobación de los presupuestos fue recurrente aunque habría que decir que ha sido una tónica bastante habitual en los gobiernos municipales de todo signo político.

El de este año, sin ir más lejos, se aprobó inicialmente en el mes de julio. El PP terminó aparcando el expediente por falta de apoyos hasta que pasaron las elecciones municipales de mayo que les otorgaron los 15 concejales de la mayoría absoluta.

Críticas del PSOE

El portavoz socialista, Antonio Hurtado, criticó ayer que aún no se hubieran aprobado las cuentas de todas las empresas municipales a pesar de que, recordó, el PP dispone de una amplia mayoría absoluta que les permite acordarlas sin buscar acuerdos. Para el edil, «este mes y medio que llevan de retraso» --apunta que debían haberse cerrado a mediados de septiembre los de las empresas municipales-- va a traducirse en un incumplimiento por parte del alcalde de la entrada en vigor del documento el 1 de enero. «Pedimos que se cumpla la ley, ya no valen las excusas, si se quieren sentar con la oposición que se siente, si no que tiren adelante solos», dijo Hurtado.