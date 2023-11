El psicólogo cordobés Antonio García Moreno presenta el próximo jueves, a las 18.00 horas, en la biblioteca del centro cívico Poniente Sur, su nuevo libro, 'La base segura', una fábula que persigue que madres y padres traten de construir una base segura de apego, que ayudará a sus hijos a ser personas más felices y emocionalmente más fuertes y estables. A la vez esta misma obra pretende proporcionar respuestas a personas adultas sobre situaciones que afectan a su salud mental de mayores y que pueden tener conexión con alguna carencia emocional u otra circunstancia vivida durante la infancia. En la presentación estará presente también la presidenta de la asociación de familias de acogida, colaboración y adopción de Córdoba Mírame, Begoña Roa, ya que la importancia de una base segura es clave especialmente en los casos de menores que han sido retirados de sus familias y que han pasado a situación de acogida, un ámbito en el que Antonio García estuvo trabajando hasta hace nueve años para la Junta de Andalucía.

¿Qué aborda su nuevo libro?

El libro está relacionado con el apego, en cómo se crea ese vínculo desde que el bebé nace y cómo el apego influye en nuestra vida de adultos y en la salud mental. El libro no tiene carácter técnico. Es una fábula, que narra cómo los habitantes de un planeta imaginario, llamado Grom (los gromos), se ven inmersos en una situación límite que los impulsará a descubrir otros planetas. En su viaje conocerán los distintos tipos de familias y cómo el ambiente que tienen que vivir afecta a su salud mental y contribuye al desarrollo de su personalidad. Cualquier persona que lo lea podrá identificarse con alguna de las vivencias de estos personajes.

¿Cómo se le ocurrió escribir esta fábula?

Surgió, en parte, por mi experiencia de haber trabajado en el Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, en el que se viven experiencias muy duras, y también por las intervenciones que como psicólogo llevo a cabo en mi consulta privada con pacientes adultos, de 40 o 50 años. Son adultos que no tienen por qué haber vivido en ambientes extremos, pero que, al ser tratados, se comprueba que puede haber circunstancias o esquemas mentales que provienen de su infancia y que influyen para que presenten trastornos del ánimo o de ansiedad. Uno de los lugares a los que viajan los gromos en mi libro es como el planeta ideal, el que nos proporcionaría la base segura, de la que extraer las claves para generar un ambiente de confianza con nuestros hijos. En la última parte los gromos diseñan una forma para conseguir rehabilitar a los compañeros que se fueron a explorar el universo para que se sanen, la cual nos puede ayudar a extraer la enseñanza de cómo conseguir que nosotros mismos podamos encontrarnos más sanos emocionalmente.

"El ritmo de trabajo ocasiona que no se le dedique en muchas ocasiones suficiente tiempo a los hijos"

¿Existe actualmente cierta falta de apego hacia los hijos en la sociedad en general o se refiere más a familias desestructuradas?

Vivimos en una sociedad que posee más información que nunca, frente a nuestros antecesores que no sabían lo que era el concepto de apego. Sin embargo, el ritmo frenético de trabajo que llevamos los padres ocasiona que muchas veces no se le dedique suficiente tiempo a los hijos, sobre todo, un tiempo de calidad, pasando por alto en ocasiones lo más importante, y esto puede provocar que no consigamos generar en los hijos una sensación de seguridad y de vinculo sólido, a pesar de que los padres puedan estar más implicados que nunca en la educación.

¿Son muchos los niños que son retirados de sus familias o ha bajado la cifra en los últimos años?

Aunque ya no estoy vinculado al Servicio de Protección de Menores, sé que la necesidad de acogimiento sigue existiendo. Por eso, en la presentación del libro he querido contar con la asociación de familias de acogida, colaboración y adopción de Córdoba Mírame. Estimo que es uno de los colectivos que más partido le puede sacar al libro, ya que hace una labor increíble con niños que han afrontado momentos de vida difíciles. Sin embargo, cuando estos menores son acogidos por una familia que les garantiza un entorno seguro, el acogimiento les proporciona una nueva oportunidad de vivir como niños en una situación normalizada de ir al colegio o jugar. Se aprovechará a su vez la presentación del libro para dar a conocer la importante labor de Mírame y del recurso del acogimiento familiar, para implicar a más familias que tengan espacio y tiempo en su hogar para estos menores.

"Existen muchos adolescentes con problemas en las relaciones de pareja o amistad"

¿Qué perfil debería tener la familia que aspire a acoger a menores que van a pasar a acogida?

Lo principal es tener ganas de ayudar a estos niños. Cada familia tiene unas circunstancias y existen unos técnicos que valoran la idoneidad para el acogimiento y que la familia presente una estabilidad. Teniendo ilusión y ganas de afrontarlo seguro que podrán ayudar. En la página web de la asociación Mírame existe información sobre este recurso.

¿Es difícil lograr que un menor que es retirado de su familia y que pasa a acogida pueda alcanzar una estabilidad emocional?

La parte más importante es proporcionarle una familia normalizada. Cuando los niños salen del entorno desfavorable en el que vivían y pasan a un ambiente tranquilo, se les escucha y se les atiende de la forma que se tiene que tratar a los niños, se producen avances, aunque se necesita un tiempo. Cada menor tiene sus circunstancias especiales. Existe en la Junta un equipo técnico para abordar los problemas que puedan plantear las familias de acogida para tratar de lograr soluciones.

¿Para qué tipo de problemas se solicita cita habitualmente con el psicólogo durante la infancia, adolescencia y juventud?

Prácticamente para los mismos problemas que los adultos (dificultades a nivel académico o problemas de ansiedad y trastornos emocionales, como la depresión). Hay una gran cantidad de jóvenes que lo están pasando mal. Se les exige mucho, en diferentes ámbitos, desde temprana edad y parece que nunca llegan. Antes se acudía menos al psicólogo y se prestaba menos atención a esta necesidad. La sociedad actual ha tomado conciencia de la importancia de la atención psicológica y que existen factores que se pueden mejorar. Hay muchas familias que consiguen crear un ambiente estable y seguro, pero también existen casos de otras que no. Los psicólogos nos estamos encontrando que existen muchos adolescentes con problemas en las relaciones de pareja o amistad, que tienen mucho sufrimiento, porque han crecido en una familia que no les ha prestado mucha atención afectiva o emocional, aunque sí hayan visto cubiertas sus necesidades materiales y de recursos.