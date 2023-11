La Junta de Andalucía aprobó en julio pasado la nueva orden de ayuda a domicilio para las personas en situación de dependencia, un texto consensuado que según la delegada provincial de Bienestar Social, María Dolores Sánchez, ofrece un nuevo marco normativo que mejorará la calidad del servicio incorporando medidas para el control de la gestión que se hace por parte de las administraciones locales, el aumento de las horas a las que tendrán derecho los usuarios y la definición de la cualificación profesional que deberán tener las personas que trabajen en este ámbito. Sánchez destacó la apuesta de la Junta por combatir la escasez de personal al que se enfrentan las empresas del sector y los ayuntamientos y defendió iniciativas como «la puesta en marcha de talleres de empleo y formación profesional como recurso para que las administraciones locales puedan ofrecer una vía con la que atraer a los jóvenes para que accedan a esta salida profesional».

Se trata, recordó, de un sector en el que no hay paro y que «puede ser una alternativa muy interesante para combatir los altos niveles de desempleo, sobre todo femenino, que existe en el ámbito rural». En ese sentido, aseguró que «cada vez hay más mujeres que antes no tenían ningún título y que se están acreditando para trabajar en la ayuda a domicilio». Además de expresar el compromiso de la Junta de «seguir mejorando de forma progresiva la dotación destinada a este servicio en los próximos años», destacó el importante incremento de horas de servicio que se va a producir no solo por la incorporación de nuevos usuarios sino por la ampliación de horas a las que tienen derecho con la nueva Orden. En cuanto a los procedimientos, «hay un proyecto piloto que permitirá unificar la valoración y el PIA», adelantó.