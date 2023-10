La entrega de las Medallas de la Ciudad y de las Medallas al Mérito de Córdoba ha transcurrido este domingo entre el reconocimiento al trabajo de los galardonados y las muchas emociones manifestadas sobre el escenario del Gran Teatro de Córdoba. Entre estas ha sobresalido el sentido "No a la guerra", acogido con aplausos y vítores, expresado por el sociólogo Manuel Pérez Yruela.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha afirmado en la clausura de este acto que "estas personas están actualizando la vocación de Córdoba de prestar servicio a la humanidad", recordando las palabras enunciadas por el general Amador Enseñat, jefe de Estado mayor del Ejército de Tierra, que ha recogido la Medalla al Mérito para esta institución.

La bailaora Inmaculada Aguilar, la futbolista Rocío Gálvez, Proyecto Hombre y la Fundación Antonio Gala han recibido las Medallas de la Ciudad por la relevancia de su actividad y por su trayectoria. Al recoger su distinción, Inmaculada Aguilar, que también es catedrática de Danza Española, ha reconocido que "este escenario es más fácil cuando bailo".

En sus palabras a los asistentes, ha subrayado el apoyo de su familia y de sus maestros, y también ha aludido a sus alumnos, "que hacen que mi pasión por el baile siga creciendo". La bailaora entiende que "con esta medalla, el baile flamenco ocupa un lugar de privilegio", y ha manifestado su esperanza por los jóvenes cordobeses, "una cantera extraordinaria", confiando en que "no tengan que marcharse para hacer realidad sus sueños".

Rocío Gálvez: "Sin vosotros, esa niña no hubiera cumplido su sueño"

Palabras muy emotivas, asimismo, han sido las pronunciadas por la futbolista del Real Madrid Rocío Gálvez, que recientemente se ha proclamado campeona del mundo con la selección española. Rocío ha iniciado su discurso de agradecimiento saludando al alcalde, a Emilio Butragueño, que ha asistido al acto en representación del club, y al resto de autoridades.

La deportista ha asegurado que recibir este reconocimiento "es otro sueño cumplido" después de vivir "el momento más increíble" como jugadora profesional y ganar un mundial absoluto. En su opinión, esta gesta es "el triunfo de todo un país" y también ha destacado el trabajo de sus compañeras. Rocío Gálvez ha expresado el deseo de que "el fútbol femenino se posicione en el lugar que merece" y ha finalizado dirigiéndose a su familia y aseverándoles que, "sin vosotros, esa niña pequeña nunca hubiera cumplido su sueño, que era jugar al fútbol".

"Preocupación importante" por la normalización de las adicciones

De su parte, Jesús Tamayo, director de Proyecto Hombre, ha admitido ante los asistentes su "preocupación importante" por la normalización de las adicciones. Recordando que este domingo se celebra el Día nacional Sin juego de azar, este experto ha advertido que "hoy el perfil de la persona adicta no se reconoce en la calle, pero está en todos los estatutos sociales".

En esta línea, ha alertado de que "se está normalizando la presencia de estas conductas, eso es lo que nos preocupa". La entidad trabaja en Córdoba desde hace 29 años y en este tiempo cerca de 20.000 familias han sido atendidas por ella. En la actualidad, "son personas felices y autónomas, que están dando al resto de la sociedad lo adquirido", ha valorado su director. Jesús Tamayo ha pedido a los asistentes un aplauso para el equipo de Proyecto Hombre y se ha comprometido a "seguir mejorando, dando lo mejor de nosotros, y a seguir pensando en cómo llegar a más personas".

318 jóvenes creadores en la residencia de Gala

Por último, Francisco Moreno, presidente del patronato de la Fundación Antonio Gala, ha detallado que la residencia para jóvenes creadores ha acogido hasta el momento a 318 artistas de 23 países, que han logrado 95 premios nacionales e internacionales, y que "llevan con orgullo el nombre de la fundación y de Córdoba".

Francisco Moreno ha enumerado las diferentes iniciativas que desarrolla esta entidad. Acerca del escritor, tristemente fallecido el pasado mes de mayo, ha afirmado que "quiso tanto a Córdoba que le entregó a su hijo más querido, la fundación". Así, ha recordado que Antonio Gala recibió ofertas de diferentes ciudades, "pero siempre lo tuvo claro: su fundación sería cordobesa y se ubicaría en Córdoba, porque serviría de acicate para la cultura". El presidente del patronato ha señalado que "esta medalla es como un sello indeleble, que se pone sobre nuestro corazón y fortalece nuestro compromiso con Córdoba".

Como se ha referido, el Ayuntamiento de Córdoba ha entregado este domingo, además, las Medallas al Mérito al quinto califa del toreo, Manuel Benítez El Cordobés (hoy se cumplen 21 años desde que recibió este título); al periodista Francisco Solano Márquez; al Ejército de Tierra y a Manuel Pérez Yruela.

Manuel Benítez: "Yo decía: ya llegará un día (el reconocimiento) y llegó"

Manuel Benítez ha optado por "hablar de cosas mías", para no hacerlo "de otras que no sé", y ha admitido ante los asistentes que aguardaba el momento de recibir este reconocimiento. "Yo decía: ya llegará un día y llegó. Me la llevaré conmigo cuando me muera", ha asegurado. El pasado mes de febrero recibió la Medalla de Andalucía.

Esta figura del toreo ha recordado su infancia difícil en Palma del Río, como niño huérfano y menor de cinco hermanos en la posguerra española. Se ilusionó con el toreo por casualidad, un día que huía de un toro y, subido a un árbol, comprobó que el animal se asustaba de él cuando agitaba una camiseta.

"O te compro una casa o te visto de luto", ha rememorado que le dijo a su hermana, en referencia al riesgo de su profesión. La familia todavía conserva esa vivienda en Palma del Río. Manuel Benítez ha concluido su intervención poniendo en valor que "con voluntad y esfuerzo se llega a todo", y asegurando que "soy el más feliz del mundo con esta medalla que me da Córdoba".

General Enseñat y Berea: "Mostráis confianza en un destino compartido"

El general Amador Enseñat y Berea, jefe de Estado mayor del Ejército de Tierra, ha recibido la Medalla al Mérito recordando que la Brigada Guzmán El Bueno 10, que "ha sido una embajadora de Córdoba aplicando el modelo de tolerancia y convivencia del que la ciudad ha hecho gala", ya la obtuvo en 2020.

"Habéis dado un paso más en la relación fraternal al reconocer a la totalidad del Ejército", ha valorado. Amador Enseñat ha hecho hincapié en que la base logística del Ejército de Tierra "es uno de los cuatro pilares de la transformación de nuestro Ejército". Sobre este proyecto, ha comentado que "aspiramos a que sea tractor de nuestra logística, pero también de la economía de Córdoba, Andalucía y España". Asimismo, ha adelantado que posibilitará la permanencia y continuidad en su carrera profesional de aquellos profesionales que quieran trasladarse o seguir viviendo en esta ciudad.

Este general ha reconocido que "somos conscientes de que con esta Medalla al Mérito pretendéis mostrar confianza en un destino compartido con guante que recogemos en forma de compromiso renovado para trabajar juntos en la construcción del futuro. Haremos todo lo posible para responder a esa ilusión pero, sobre todo, a la confianza que hoy habéis depositado públicamente en nosotros", ha manifestado.

Pérez Yruela: "Sí al diálogo y a la paz, y un rotundo no a la violencia y a la guerra"

El profesor e investigador Manuel Pérez Yruela, impulsor del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha recordado su trabajo en la Universidad de Córdoba y en el IESA-CSIC, creado en 1990, así como su participación en la asociación Córdoba Futura.

"La Medalla al Mérito es un motivo para seguir prestando a Córdoba los servicios que pueda", ha afirmado, compartiendo este reconocimiento con sus compañeros del IESA, con profesores e investigadores, y con los ciudadanos. Pérez Yruela ha remarcado que el conocimiento es la base del progreso y del bienestar, y que la educación de calidad y el saber son la mejor herramienta para conseguirlo. "Dadas las circunstancias preocupantes que hoy vivimos, expreso el deseo rotundo de un sí al diálogo y a la paz, y un rotundo no a la violencia y a la guerra", ha destacado para finalizar sus palabras de agradecimiento.

Francisco Solano Márquez: "He soñado con este momento"

El periodista Francisco Solano Márquez, que es académico correspondiente por Montilla de la Real Academia de Córdoba, ha sido el primer galardonado en tomar la palabra. Con la lectura de una carta a la ciudad, ha llenado de sensibilidad esta gala nada más comenzar la celebración. "He soñado varias noches con este momento y ahora que lo estoy viviendo no sé si estoy soñando. Me emociona hasta el delirio pisar el escenario del Gran Teatro..." ha afirmado ante el público, asegurando que se encontraba "cohibido por tanta solemnidad", aunque "no me siento solo, sino cálidamente acompañado".

"Mi caso es una historia de amor que arranca en 1953, cuando se inauguró el nuevo puente de San Rafael, el segundo después de 2000 años. Vine en una excursión a conocerte", ha rememorado sobre su primera visita a la ciudad, en su niñez. Acerca de su trayectoria profesional, Francisco Solano Márquez ha subrayado que lleva 60 años inspirándose en Córdoba para escribir. Es autor de 17 libros sobre la capital y la provincia, y de tres guías, y ha participado en otras publicaciones. "Córdoba, qué bien suena", ha comentado en referencia a las portadas de estas obras. La distinción ha sido solicitada por la Asociación de la Prensa de Córdoba y este periodista ha compartido el reconocimiento tanto con sus compañeros como con su familia.