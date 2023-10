La manifestación en defensa de la sanidad pública ha reunido este sábado en Córdoba a unos 3.000 participantes, según han informado la Policía Local y la organización, para protestar por la falta de profesionales y de medios materiales, y para denunciar las medidas de la Junta de Andalucía que, en su opinión, conducen a la privatización de este servicio esencial para la población.

La movilización se ha desarrollado con el lema Nos quitan la sanidad, nos roban la vida, y ha finalizado con la lectura de un manifiesto junto a la plaza de Colón. Unos momentos antes de iniciar el recorrido en la plaza de Las Tres Culturas, desde Mareas Blancas han criticado que 60.000 cordobeses se encuentran en lista de espera para ser atendidos por su médico de Atención Primaria y que cerca de 45.000 personas están pendientes de que le realicen pruebas diagnósticas y operaciones en la provincia.

El acto ha sido convocado por organizaciones sociales, sindicales y políticas, y ha contado con la participación de profesionales de la salud, familias y otros ciudadanos a título particular, que en muchos casos se han desplazado desde los pueblos de la provincia. María Jesús Marín, miembro de la coordinadora andaluza de Mareas Blancas, ha asegurado que "más de un millón de andaluces estamos en lista de espera, pendientes de que nos llamen para una intervención quirúrgica o para que nos vea un especialista. Para pedir cita médica en nuestro centro de salud, comprobamos que la demora llega a más de 20 días".

Una inversión millonaria para la empresa privada

Desde Mareas Blancas señalan que "nuestra Atención Primaria está saturada de pacientes, con un déficit de profesionales, infraestructuras y calidad alarmante". En esta línea, afirman que existe "colapso en urgencias" y "precariedad laboral", y denuncian que la sanidad pública derivó a la privada un millón de andaluzas y andaluces en 2022. Así, María Jesús Marín recuerda que el Gobierno regional, presidido por Juanma Moreno, ha anunciado que destinará 734 millones de euros a externalizaciones y pagos a la sanidad privada, y otros 30 millones para que las empresas privadas atiendan salud mental.

En su opinión, el "desmantelamiento planificado de los servicios sanitarios y la privatización están a cara descubierta". Esta miembro de Mareas Blancas destaca que el PP pretende "convertir nuestra salud en el gran negocio de multinacionales". En este sentido, se pregunta "¿De verdad vamos a creer que por 20 o 30 euros al mes (en referencia al servicio de sanidad privada) vamos a tener el tratamiento que necesitamos ante cualquier enfermedad grave como un cáncer?".

"La atención primaria en todos los pueblos es nefasta"

De su parte, Antonio Baena, portavoz de la Plataforma por su sanidad de Puente Genil, que ha acudido en representación de los pueblos de Córdoba, ha detallado que "el hospital de Puente Genil se está desmontando, el hospital de Montilla es una vergüenza y el servicio de Atención Primaria es nefasto en todos los pueblos".

Antonio Baena ha lamentado que los usuarios sufren marginación, explicando que "conseguir cita a dos o tres días es prácticamente imposible en Atención Primaria, mientras que lograr cita para un especialista se convierte en una dificultad enorme". Desde la Plataforma por su sanidad de Puente Genil entienden que habría que reconstruir muchos centros sanitarios de la provincia, "necesitamos muchísima inversión y eso es lo que estamos demandando", ha detallado Antonio Baena.

De este modo, ha reivindicado "una sanidad como la que teníamos hace 10 años, antes de que empezaran los conciertos", porque en estos momentos "el que tiene dinero se cura y el que no tiene dinero se aguanta".

"La ciudadanía no es tonta"

El secretario general de UGT, Vicente Palomares, ha precisado a los medios de comunicación que "hoy es un día de reivindicación y para decirle a la Junta de Andalucía que la ciudadanía no es tonta". Entre otras cuestiones, ha recordado que "hay diagnósticos que si no llegan a tiempo, ya no tienen arreglo". Este responsable sindical ha recordado, además, que "los trabajadores y las trabajadoras de la salud están sufriendo situaciones absolutamente indeseables, de presión por parte de los usuarios, que están cansados de que no se les atienda".

La secretaria general de CCOO, Marina Borrego, ha afirmado que se está produciendo un "desmantelamiento de la sanidad pública". Así, ha detallado que en Córdoba faltan más de 1.000 profesionales, infraestructuras y medios. La responsable de CCOO en la provincia ha descrito la situación remarcando que "tienen desmantelado el hospital de Montilla, el hospital de Peñarroya tiene cerradas unidades, porque no tiene personal, y tiene bloqueada la lista de espera". Del mismo modo, ha subrayado que la bolsa está bloqueada y no se pueden incorporar profesionales recién egresados.

Críticas de PSOE e IU

De su parte, el coordinador de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, ha manifestado que "el Gobierno del PP tiene un plan para Córdoba y Andalucía, y es el desmantelamiento y la privatización de la sanidad pública". Este responsable provincial ha hecho referencia a "conciertos, falsas externalizaciones y privatizaciones encubiertas", que según denuncia están "colapsando la sanidad pública, con profesionales saturados y en unas condiciones laborales nefastas, y con una ciudadanía que no tiene acceso a elementos básicos para la vida".

Por último, el vicesecretario general del PSOE de Córdoba, Alberto Mayoral, ha valorado que con los cientos de millones de euros destinados a la sanidad privada por el Ejecutivo andaluz este "somete a un perjuicio a la sanidad pública y está quebrándola y vendiéndola de manera dramática". Alberto Mayoral ha recordado que órdenes de la Junta que entrarán en vigor en noviembre establecen que "personal sanitario ya estresado tendrá que cubrir Urgencias y Atención Primaria sin tener en cuenta su especialidad, es una barbaridad".