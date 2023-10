Intervención advierte de que la bajada de impuestos en Córdoba afectaría a la regla de gasto

La interventora general del Ayuntamiento de Córdoba advierte de que la bajada de impuestos prevista por el Partido Popular en 2024 podría afectar a la regla de gasto si, como ha exigido Bruselas, los países de la UE retoman las medidas de ajuste para controlar el déficit público suspendidas desde la pandemia. Con el estallido del covid, la Comisión Europea dio barra libre a los 27 para hacer frente a la crisis y el Gobierno de España suspendió la aplicación de las reglas fiscales como medida extraordinaria. Aquella decisión dejó sin efecto los objetivos de estabilidad y de deuda pública y la regla de gasto, de la que los ayuntamientos se han librado durante tres años. Ahora, Bruselas llama de nuevo a ajustarse el cinturón y, aunque en España aún no se ha formado Gobierno y no se ha aprobado un techo de gasto, la interventora municipal da la primera señal de alarma de que las cosas han cambiado en materia fiscal para las administraciones. Si se aplica la regla de gasto en 2024, Córdoba no pasaría el corte con esta rebaja de impuestos, dice.

El jueves, pleno de ordenanzas El jueves 26 de octubre está prevista la celebración de un pleno extraordinario para la aprobación inicial de las nuevas ordenanzas fiscales, que supondrán la bajada de tasas e impuestos locales por quinto año consecutivo. El PP impulsa el año próximo la congelación de los tributos locales (los que recauda el Ayuntamiento; no lo de empresas municipales como Sadeco que sí subirá sus tasas) y la rebaja de seis de ellos, incluidos el sello del coche y la tasa de licencias urbanísticas. Esta propuesta, que ya aprobó la junta de gobierno local, ha contado también con los informes del Consejo del Movimiento Ciudadano --aplaudió la rebaja pero pidió progresividad en su aplicación-- y del CREA, entre otros. El Ayuntamiento de Córdoba mantendrá las exenciones del IBI que aplica en el casco histórico "La minoración de ingresos liquidados prevista por cambios normativos (modificación de las ordenanzas fiscales) sí afecta al cumplimiento de la regla de gasto", dice en su informe la Intervención General que pasa a explicar el funcionamiento resumido de dicha regla y a asegurar que "las rebajas tributarias aprobadas a través de la modificación de las ordenanzas fiscales afectan negativamente al gasto computable máximo de un ejercicio minorando la capacidad de gasto y sin que este se pudiera ver compensado por incrementos tendenciales". Estabilidad presupuestaria Por contra, y partiendo de un informe elaborado por el Órgano de Gestión Tributaria, la bajada fiscal no comprometería el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, ya que entienden que quedaría "ampliamente compensada" con el incremento previsto de liquidaciones por la totalidad de conceptos impositivos, tasas y otros ingresos de capítulo 3, así como la vuelta a la normalidad prepandemia. Como en años anteriores, la Intervención vuelve a llamar la atención a los responsables de la hacienda local por no motivar o justificar de manera suficiente la bajada de tasas. Así mismo, recuerda que la normativa insta a que el importe de esas tasas cubra "una parte significativa del coste del servicio", es decir, que no es algo discrecional que pueda obedecer a la mera voluntad política. Qué pasa si se incumple la regla de gasto En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la administración incumplidora está obligada a formular un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el contenido del plan de ajuste debe ser tal que permita volver a la senda del cumplimiento de las reglas fiscales, de tal manera que si el objetivo incumplido es el de la regla de gasto y con carácter estructural, se deberán adoptar medidas también estructurales que permitan cumplir las reglas fiscales como, por ejemplo, incremento de los tipos impositivos de los impuestos (suponiendo que no están en su nivel máximo) o reduciendo gastos, o una combinación de ambas medidas. Entre la rebaja que experimentarán las tasas e impuestos municipales en 2024 se encuentra la bajada del 2% en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica que se aplicará a los turismos, es decir, el sello del coche, que ya se ha reducido un 1% en este 2023. Las tasas por tramitación de actividades sometidas a prevención ambiental, declaraciones responsables de inicio de actividad y otras autorizaciones administrativas bajarán un 2%, mientras que la de licencias urbanísticas, control de declaraciones responsables y comunicaciones urbanísticas se reducirán hasta un 5%. La rebaja más señalada será la que se aplicará a los quioscos de prensa en la tasa por instalación de quioscos en la vía pública, que el año que viene será un 20% más barato. Además, en la instrucción del alcalde también se dibuja una bajada del 2% sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y otro 2% en el de Actividades Económicas. También se prevé aumentar en un 5% los porcentajes de los tramos de bonificación del IBI para familias numerosas. N. Santos