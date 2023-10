El Ayuntamiento de Córdoba mantendrá las exenciones vigentes en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbano en el casco histórico. Así lo han asegurado este jueves fuentes del gobierno local, que han aportado más información sobre el proceso que se seguirá después de que la junta de gobierno haya aprobado el borrador de ordenanzas para 2024, que, entre las sugerencias que atiende, incluye una del Consejo Municipal para la Resolución de las Reclamaciones Económico-Administrativas (CREA) y que implica la eliminación de la bonificación del IBI en el casco.

Fuentes del servicio de Gestión Tributaria aclaran que todo seguirá igual, que continuarán tramitando expedientes de «exenciones parciales» del IBI en el casco como han hecho durante 25 años y que lo que pretendía el gobierno local al incorporar la «bonificación» a las ordenanzas era la «regulación concreta» y la «publicidad» de «lo que es la práctica municipal».

Tras conocerse los acuerdos de la junta de gobierno del miércoles y las recomendaciones aceptadas por el gobierno local tras los informes emitidos por el CREA, el Consejo Social y el Consejo del Movimiento Ciudadano, fuentes del gobierno local confirmaron el miércoles a este periódico que la bonificación del IBI urbano relativa al casco histórico que aparecía en el borrador de ordenanzas se eliminaría del mismo. El CREA, que aconseja esa eliminación, no entra en el fondo pero sí en la forma y considera que el artículo empleado para justificar esa bonificación en el texto no es el adecuado, por lo que sugiere acogerse a otro.

Pese a que en el documento del Órgano de Gestión Tributaria consta que la propuesta de bonificación "se elimina" del texto propuesto para 2024, fuentes de la oficina de ordenanzas fiscales han querido este jueves explicar los detalles técnicos, señalar que no se va a eliminar una "bonificación" que en realidad no existe sobre el papel y aclarar la implicación que tiene en la práctica no incluir la bonificación en el borrador de ordenanzas.

Por un lado, y en la práctica, no cambiará nada, ya que, según la oficina, "los servicios técnicos de Gestión Tributaria siguen tramitando sin incidencia alguna, como llevan realizando más de 25 años, los expedientes relativos a exenciones parciales de los inmuebles situados en el casco histórico que reúnan los requisitos que recoge el artículo 62.2b del Real Decreto Legislativo 2/2004 y en función de los niveles de protección". Por otro, aclara que lo que el equipo de gobierno pretendía "con la inclusión de esta bonificación" en el documento de ordenanzas de 2024 "no era otra que la regulación concreta y la publicidad de lo que es la práctica municipal al considerar y conceder exenciones parciales a todos los inmuebles del casco histórico a los que les corresponda". Estas fuentes reconocen que el CREA tiene razón cuando "advierte de que no es posible para la regulación positiva de la bonificación" el "artículo que se había seleccionado", por lo que anima a realizar una modificación.

Gestión Tributaria explica que el artículo que aplican para las exenciones afecta a bienes declarados monumentos o jardín histórico con más de 50 años y con protección integral, lo que se ciñe solo a los BIC. Sin embargo, añade, hace más de 25 años y viendo la gran cantidad de inmuebles del casco que no son BIC, "los técnicos de Gestión Tributaria y de Gerencia de Urbanismo, en numerosas reuniones, llegaron al convencimiento de que esta exención también pudiera ser de aplicación" a estos "pero en función del grado de protección urbanística". Entonces, añaden estas fuentes, "decidieron aplicar también a los inmuebles del casco histórico que así lo solicitaran la exención parcial en la cuota del impuesto en función de la protección". La intención del gobierno local era, por tanto, plasmar de cara al año que vienen en el papel algo que, según estas fuentes, lleva tiempo realizando el Ayuntamiento y la forma elegida para recogerlo en el borrador era mediante bonificación.