El festival de flores de Córdoba Flora 2023 abre este viernes las cinco instalaciones que compiten este año por los dos premios que están en juego, el primero de 25.000 euros y el segundo de 10.000 euros, además del premio del público, sin dotación económica. El jurado experto del festival pasará esta mañana por las cinco instalaciones, inspiradas en el tema "inteligencia vegetal", tras lo cual se retirará a deliberar su decisión y no será hasta esta noche cuando se conozca el nombre de las obras ganadoras.

El jurado estará compuesto este año por Marie Perennés (1991), conservadora de la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain de París; María Eugenia Diego (Kokon), artista floral ganadora del primer premio de Flora 2022; y Vicente Todolí (1958), director artístico de Pirelli Hangar Bicocca desde 2012.

Los patios elegidos este año se encuentran en cinco espacios emblemáticos de la ciudad: Museo Arqueológico, la Diputación de Córdoba, el Palacio de Viana, el Patio de los Naranjos y el Palacio de Orive, ocupados por los artistas Tadao Cern, Flowers By Bornay, Ha II Hwa, Harriet Parry y Flowgardenz, respectivamente. Todos ellos, luchando contra el tiempo y las inclemencias meteorológicas, han dado forma a una obra de arte contemporáneo singular cuyo significado y materiales utilizados se detalla a continuación.

Las instalaciones, de carácter efímero, se podrán visitar con entrada libre y gratuita desde este viernes y hasta el miércoles 25 de octubre en horario de 11 a 20 horas.

Flowers by Bornay (Diputación de Córdoba)

País: España

España Título: Mobilis in mobili

Mobilis in mobili Flores: Tillandsia usneoides

Tillandsia usneoides Otros materiales : Acero, hierro, madera de pino, caucho, nylon y pintura plástica

: Acero, hierro, madera de pino, caucho, nylon y pintura plástica Música: Joël Fajerman

El colectivo español Flowers by Bornay presenta en Flora 2023 una obra cuyo título se inspira en la locución latina Mobilis in Mobili (movimiento entre movimiento) inventada por Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino como resorte imaginativo, según explican. En este caso, los artistas quieren fijar la atención del espectador sobre una planta que consideran fascinante, la tillandsia usneoides, "un ejemplo sorprendente de resiliencia capaz de vivir únicamente de la humedad ambiental, sin necesidad de riego". Esta planta no ha estado antes en el festival.

Un reloj de sol corona el patio en el que se enmarca la instalación, el patio del reloj de Diputación de Córdoba, y que con Flora tendrá otro reloj muy particular, el representado por la instalación cinética que juega a "convertir el tiempo, esa abstracción, en algo tangible y vital". Según detallan, el movimiento de las aguas del reloj queda representado en una gran espiral donde no es la ciencia la que marca el paso del tiempo, sino la naturaleza y sus ciclos". Para ello, han construido una gran estructura viva que "con las mínimas condiciones de humedad podría casi durar eternamente". El colectivo añade además que "Mobilis in mobili es una oda poética a la inteligencia vegetal y su danza eterna con el discurrir de las horas, un reloj viviente que marca el paso del tiempo no en segundos sino en ciclos de vida, crecimiento y evolución".

Tadao Cern (Museo Arqueológico)

País: Lituania

Lituania Título: Flor negra / Eco blanco

Flor negra / Eco blanco Flores: claveles y crisantemos blancos, que se tiñen de negro de forma natural al entrar en contacto con agua pigmentada.

claveles y crisantemos blancos, que se tiñen de negro de forma natural al entrar en contacto con agua pigmentada. Otros materiales: cobre, acero, hierro, PVC, poléster y nylon.

cobre, acero, hierro, PVC, poléster y nylon. Música: Santaka

La obra de Tadao Cern reflexiona sobre cómo las comunidades botánicas establecen complejos sistemas de información y apoyo para sobrevivir. La inteligencia vegetal se aviva ante situaciones de peligro, como la falta de agua. Su instalación parte de una premisa, la reutilización de la alberca de entrada del Museo Arqueológico para componer una obra que recrea esos comportamientos colectivos de la naturaleza generados a base de sistemas radiculares interconectados, señales químicas y relaciones simbióticas. El artista muestra estos procesos con el resultado de un paisaje de flores blancas teñidas de forma natural por el agua negra de la que se alimentan. El autor, fascinado por la fusión entre las diversas culturas que han enriquecido Córdoba a lo largo de su historia, utiliza el poder simbólico del negro, color que reúne todos los colores, enfrentado a su oposición, el blanco, para hablar de solidaridad, historia y resistencia. En palabras de Cern, "más allá de su atractivo estético, esta instalación encierra un mensaje medioambiental que anima al uso responsable de los recursos".

Flowgardenz (Palacio de Orive)

País: Rusia

Rusia Título: Célula

Célula Flores y plantas: bambú (hojas), celosia, clavel, craspedia, crisantemo, erygium, flor de loto, kuwa, lenteja de agua, musgo y siempreviva.

bambú (hojas), celosia, clavel, craspedia, crisantemo, erygium, flor de loto, kuwa, lenteja de agua, musgo y siempreviva. Otros materiales: acero, hierro, nylon y pintura en espray

acero, hierro, nylon y pintura en espray Música: Grigorii Rakhmilovich (dj onebeer)

Vladimir Vanenkov y Konstantin Bushmanov, ganadores del Patio Talento, que permite a artistas emergentes participar en Flora, proponen en el Palacio de Orive un juego de escalas que sitúa al ser humano en segundo plano y a la naturaleza en primero. El colectivo invita a viajar al interior de una célula vegetal para sentir la insignificancia del ser humano frente a la grandeza de esa realidad microscópica. "Que no ten engañe la belleza de los cloroplastos o las mitocondrias", advierten. El objetivo es explorar las plantas como "increíbles formas de vida con mecanismos únicos de supervivencia y comunicación".

La instalación deja a la vista su estructura, que ha sido diseñada para ser parte de la obra y reflejo del proceso dinámico que ocurre en una célula viva. Como si los andamios de un edificio estuvieran a la vista, las probetas de agua se pueden ver en una "metáfora del sofisticado sistema circulatorio de las plantas mientras las mallas de metal recuerdan la estructura reticular de las células". Los artistas afirman que "al crear una célula vegetal a gran escala con flores cuidadosamente seleccionadas simbolizamos la inteligencia intrincada y a menudo enigmática que reside en los organismos aparentemente simples".

Ha II HWA (Palacio de Viana)

País: Corea

Corea Título: Mecanismo artificial de defensa

Mecanismo artificial de defensa Flores y plantas: Asparagus plumosa, aspidristra, brunia, clavel, cordyline, black tie, craspedia, crisantemo, espadaña de hoja ancha, esparraguera, eucalipto, gramínea, hierba de oso, junco, kale, labiérnago, lentisco, lucadendron, mijo perla, paniculata, phormium tenax, protea, ruscus, scouringrush horsetail, siempreviva, stipa y tree gern.

Asparagus plumosa, aspidristra, brunia, clavel, cordyline, black tie, craspedia, crisantemo, espadaña de hoja ancha, esparraguera, eucalipto, gramínea, hierba de oso, junco, kale, labiérnago, lentisco, lucadendron, mijo perla, paniculata, phormium tenax, protea, ruscus, scouringrush horsetail, siempreviva, stipa y tree gern. Otros materiales: hierro, acero y nylon

hierro, acero y nylon Música: Lyra Geomungojari

La coreana Ha II Hwa afirma que las plantas se bastan a sí mismas para sobrevivir y defenderse mediante los más sofisticados procesos y adaptaciones al medio, "pero no están solas para ello". La inteligencia artificial ha hecho positivle intervenir en los mecanismos de las plantas, creando entornos artificiales, plantea. Sin embargo, aunque estos descubrimientos puedan ser una ayuda para la castigada naturaleza, ella se pregunta cómo afectarán esas intervenciones en los mecanismos naturales de defensa. A partir de esa cuestión, Ha II Hwa afronta un juego con las líneas que parte de la idea de que la tecnología suele olvidar las formas orgánicas de la naturaleza y a cambio, potencia las figuras artificiales rectilíneas. "He querido visualizar las formas más artificiales de los mecanismos artificiales de defensa", sentencia, "esta representación pretende concienciar sobre la crisis de la tecnología, al excluir la aspereza y flexibilidad de la naturaleza y enfatizar las formas artificiales".

Harriet Parry (Patio de los Naranjos)

País: Reino Unido

Reino Unido Título: Duramen

Duramen Flores y plantas: achilea, clavel, craspedia, crisantemo, helichrysum, lirio y siempreviva

achilea, clavel, craspedia, crisantemo, helichrysum, lirio y siempreviva Otros materiales: cobre, acero, hierro, PVC y nylon

cobre, acero, hierro, PVC y nylon Música: Charlie Carroll

Si Flowgardenz ha diseccionado una célula, Harriet Parry ha diseccionado transversalmente un tronco, el duramen. La artista británica descubre en su obra un paisaje de círculos concéntricos representados por una selección de flores que supone "un canto a la conectividad". Para la artista, árboles y plantas crean redes de comunicación subterránea para sobrevivir que también podrían crearse entre su instalación y los naranjos y demás árboles que la rodean en el exterior de la Mezquita-Catedral de Córdoba. "Las conexiones entre flores, sonido y espacio se multiplican y así, la música del coro de la Catedral, recogida en el paisaje sonoro compuesto para envolver la instalación, aporta la polifonía imitativa en la que una nota principal pasa por distintas voces". Su intención es exponer los paralelismos entre la comunicación de los árboles y las sociedades humanas relacionando esta imagen con las pulsaciones electrónicas que simulan el latido del corazón. Si el duramen cuenta la historia de un árbol, para Parry la Mezquita-Catedral, cuyo sonido acompaña al espectador, es "el relato más bello y representativo de la historia de la ciudad, el duramen de Córdoba.

"Los árboles se conectan y se comunican, responden, se protegen y ayudan entre ellos", afirma Parry, "traspasan conocimiento a sus descendientes de generación en generación y logran así adaptarse y sobrevivir en un mundo cambiante como el nuestro".