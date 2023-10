La dirección del Festival Internacional de las Flores Flora 2023 ha enviado un comunicado urgente para informar de su decisión de retrasar la hora de acceso a las instalaciones en concurso, que inicialmente estaba prevista para las 11 horas de este viernes, 20 de octubre.

La causa del retraso es el fuerte "temporal sufrido en Córdoba durante la tarde y parte de la noche de este jueves". Las puertas se abrirán al público a partir de las 15 horas si bien las visitas guiadas no sufrirán modificaciones en sus horarios.

Flora, que este año afronta su sexta edición, ha vivido este jueves una de las jornadas de más tensión desde que tiene lugar este evento en Córdoba. La ciclogénesis de viento y lluvia que ha llevado al Ayuntamiento a cerrar los parques ha coincidido con las últimas horas del montaje, obligando a hacer un esfuerzo tanto a los artistas y sus asistentes como al equipo de producción para intentar proteger de las inclemencias del tiempo estas obras de arte contemporáneo que desde este viernes y hasta el día 25 se exhibirán al público. El día 26, tendrá lugar la guerrilla floral en el compás de San Agustín.

La inteligencia vegetal y humana se ponían a prueba en un concurso en el que los participantes no solo trabajan contra reloj sino contra las inclemencias meteorológicas. Así, mientras Harriet Parry y los suyos perfilaban en el Patio de los Naranjos su Duramen, rodeados de una multitud de árboles, entre ellos altos cipreses que suponen en este contexto una amenaza a la supervivencia. en el Palacio de Viana, Ha II Hwa decidió cubrir esta mañana su Mecanismo artificial de defensa con un plástico al tiempo que ella y su equipo desafiaban al viento para completar la obra.

Tampoco lo han tenido fácil los miembros del colectivo Flowers by Bornay para hilar las vigas que conforman la estructura de su instalación sembradas con la única especie vegetal que compone su obra. No han recorrido los españoles las 20.000 leguas de viaje submarino que inspiró su propuesta, pero no les ha faltado movimiento, como sugiere el título de su obra, Mobilis in mobili. Quizás, en esta carrera de obstáculos, el lituano Tadao Cern y los rusos de Flowgardenz hayan sido los más afortunados al trabajar en patios de menores dimensiones y grandes muros. Este viernes será el gran día. Suerte a todos.