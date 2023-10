El sindicato de sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO de Córdoba denuncia que hay equipos de diagnóstico inutilizados en el hospital Reina Sofía por la falta de personal cualificado para su uso.

En 2021 se firmó el Plan de Inversión en Equipos de Alta Tecnología (Inveat), que contempla la adquisición de nuevos equipos que van a permitir reforzar la capacidad diagnóstica y terapéutica y mejorar la vida de los pacientes. Sin embargo, CCO denuncia que, a día de hoy, la dirección del centro "no contempla la puesta en marcha de dichos equipos, alegando una falta de presupuesto que le impide la contratación de profesionales para dichas unidades, reconociendo además la necesidad de estos profesionales".

Hay que recordar que el plan Inveat garantizaba la instalación y puesta en marcha de los equipos en septiembre de 2023, pero tras la reunión celebrada el pasado 28 de septiembre con dirección de enfermería "no está garantizada la contratación de profesionales necesarios" para iniciar las pruebas diagnósticas y terapéuticas que permitirán reducir la temida lista de espera, sobre todo, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de las pruebas solicitadas están relacionadas con pacientes con problemas oncológicos, según denuncia CCOO.

Nueva resonancia magnética en el Provincial

Un ejemplo de esta situación es la nueva resonancia magnética instalada en el hospital Provincial, de la cual se han hecho eco los medios de comunicación y que es "un nuevo engaño" por parte de este hospital, ya que esta unidad permite realizar pruebas de radiodiagnóstico y de oncología radioterápica, pero solo está en activo para el servicio de rayos con la dotación de un técnico especialista de rayos (TER) que se reemplaza de otra unidad del mismo servicio, y no se usa para radioterapia porque no se ha contratado a ningún profesional, asegura el sindicato.

Además, en el servicio de Medicina Nuclear, las nuevas unidades de gammagrafía y tomografía (PET) quedarán instaladas en breve, pero no se prevé tampoco --dice CCOO- contratación para ellas, con lo que es de esperar que se queden en el almacén esperando que el centro contrate al personal que pueda utilizarlas.

El delegado de CCOO David Sánchez, responsable de Área de Servicios de Diagnósticos del Reina Sofía, afirma que “la dirección del hospital ha sido clara, dice que no tienen presupuesto y hasta 2024, de cara al nuevo presupuesto, no podrán pedir la contratación de estos profesionales, pero no aseguran en qué momento de 2024 se hará efectiva esa contratación”.

CCOO denuncia “la pésima organización en la prestación de servicios sanitarios del Reina Sofía y la falta de preocupación por sus profesionales y por los y las pacientes que aguardan con urgencia ser atendidos y consideramos inadmisible que se disponga de nuevas unidades y que estén ahí para quitarle el polvo”, critica Sánchez. La falta de contratación de técnicos superiores sanitarios que lleva arrastrando el hospital es "apabullante". "Siguen sin cubrirse bajas laborales, reducciones de jornada, vacaciones fuera de los meses de verano o incluso personal estructural de los servicios".

Según CCOO, faltan 13 técnicos de laboratorio y 12 de radiodiagnóstico, a los que se suma la preocupante falta de otros profesionales como técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) o celadores, cuya carencia impide el buen funcionamiento de los servicios del centro sanitario, provocando que no se pueda atender a la ciudadanía con la rapidez que se merece.