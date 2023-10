La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, la exigido al alcalde de la capital, José María Bellido, que cumpla con el comercio local y con los trabajadores del sector y acote la zona de gran afluencia turística (ZGAT) del centro de la ciudad para “ampararlos y protegerlos frente a las grandes superficies, así como para reducir las emisiones y el consumo energético que implica la liberalización del comercio en toda la ciudad”.

En rueda de prensa, González ha recordado que desde este año el comercio cordobés puede abrir 16 festivos además de Semana Santa y todos los domingos y festivos de abril, mayo, septiembre y octubre, “un auténtico despropósito para la conciliación laboral y familiar del personal de los comercios y también una dificultad añadida para la subsistencia del pequeño comercio frente a las grandes superficies”.

Responsabilizan a Bellido

La socialista ha responsabilizado de esta situación al gobierno local de Bellido “por la dejadez que caracteriza su gestión”. Según el relato del PSOE, cuando tocó renovar la ZGAT en Córdoba con la nueva normativa de la Junta de Andalucía, el PP de Córdoba “envió la misma propuesta que se ha mandado siempre sin atender a las peticiones nuevas que hace la Junta para poder excluir las zonas que no son turísticas”, a lo que el Gobierno de Juanma Moreno contestó diciendo que, como no estaba justificada, entraba como ZGAT el municipio entero “con la única salvedad de que en vez de todo el año, será sólo Semana Santa y 4 meses al año”.

La concejala ha recordado que las propuestas que deben hacer los municipios para delimitar las ZGAT deben incluir justificaciones de las zonas que no deben estar incluidas, ya que en caso contrario se autoriza a todo el municipio, a lo que ha agregado que el decreto ley habla de zonas, no de municipios de gran afluencia turística para, por un lado dar servicio a los turistas y por otro garantizar la posibilidad de negocio del comercio en la zona turística cuya clientela acude los días en los que se puede viajar.

“Son miles de familias en nuestra ciudad afectadas por este destrozo, donde un trabajador del sector desde que inició septiembre puede estar sin descansar hasta casi primavera, y vuelta a empezar. Entre los festivos de la ZGAT, más la campaña de navidad, más las rebajas, si la Semana Santa cae en marzo, a trabajarla todos los festivos, y ya llega abril y mayo de nuevo… Entienden el despropósito y el calvario por la precarización laboral de miles de cordobeses y cordobesas. Sin derecho al descanso y a la conciliación”, ha relatado la edil, que ha ahondado en que “la ampliación de la ZGAT sólo puede interesar a las grandes superficies, ya que los pequeños comercios no pueden asumir los costes (energéticos, laborales, familiares) que traería aperturar todos estos días”. Por ello, ha opinado que “esto no se ha hecho con interés turístico ni mucho menos; no hay turistas en San Rafael de la Albaida, Fidiana o Moreras, lo que hay son grandes superficies que abren para el consumidor local, y para eso no está hecha esta norma”.

Protestas de trabajadores

La liberalización del comercio en Córdoba en 2023 ha concitado la protestas de los trabajadores del sector debido a la precarización de su empleo y a la total imposibilidad de conciliación laboral y familiar, una demanda que el alcalde se comprometió a canalizar a través de una comisión que se constituyó en julio y que ayer se reunió por primera vez.

“La reunión no ha podido ser más frustrante y decepcionante, ya que el gobierno municipal plantea licitar un estudio del impacto de la ZGAT cuando lo que hace falta es realizar el informe que hay que elevar a la Junta para poder delimitar y acotar la ZGAT a la zona verdaderamente turística de la ciudad”, ha explicado Carmen González, que ha censurado que “encargar un estudio del estudio sólo servirá para entretenernos y retrasar en el tiempo lo que es urgente”.4