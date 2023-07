«Aspiramos a poder acortar la zona de gran afluencia turística»

El inicio de las rebajas de verano llega después de dos meses en los que el comercio de toda la ciudad ha contado con libertad horaria. ¿Cómo ha llegado el comercio de Córdoba a esta fecha?

Las rebajas han perdido bastante fuerza en los últimos años, no tienen nada que ver con las rebajas que teníamos hace 8 o 10 años cuando se liberalizaron los periodos de rebajas. Desde Comercio Córdoba seguimos reclamando a la administración competente que se vuelvan a regular los periodos de rebajas, creemos que le daban mayor equilibrio al sector del comercio. Desde que se liberalizaron esos periodos en el año 2012 hemos entrado en un escenario en el que estamos en permanentes descuentos, ofertas, días de, semanas de, que, de alguna manera, hacen que las rebajas hayan perdido su fuerza. De hecho, nosotros estimamos que el efecto positivo de las rebajas no va más allá de 8 o 10 días en estos últimos años. Por lo tanto, seguimos pidiendo que se vuelvan a regular esos periodos de rebajas. Además, como habéis comprobado en los últimos años, cada comercio empieza en una fecha distinta y eso también, de alguna manera, al propio consumidor lo tiene un poco desorientado.

¿De qué forma le afecta eso al pequeño comercio?

Bueno, ese escenario que se planteó en el año 2012 únicamente favorece a los grandes y poderosos de la distribución comercial en detrimento del pequeño comercio. Nosotros no tenemos la capacidad de negociación con proveedores ni los márgenes que tienen otros formatos comerciales, por lo tanto, es un escenario muy complicado para el pequeño comercio, un sector vital para la economía y el empleo de la provincia de Córdoba.

¿De qué forma ha afectado la libertad horaria establecida durante los meses de abril y mayo?

La zona de gran afluencia turística existe en la ciudad de Córdoba desde el año 2012. Comercio Córdoba es la organización que pone sobre la mesa acotar en espacio y tiempo esa zona, y lo hacemos acotándola a la zona Patrimonio de la Humanidad durante el mes de mayo. Lo hemos estado utilizando hasta este año, en el que, debido a varias sentencias que ha habido por esas delimitaciones en otras ciudades de Andalucía, la Junta de Andalucía pidió que se aportaran una serie de datos para poder hacer ese acotamiento. Al final llegamos a un punto en el que nos planteaban dos opciones: una era libertad horaria durante todo el año en todo el término municipal de Córdoba y la otra era esa libertad horaria durante cuatro meses. Desde Comercio Córdoba consideramos que esa segunda opción era la menos mala de entre las posibles. A raíz de esto, en el Ayuntamiento de Córdoba se ha constituido una comisión para hacer un seguimiento a la zona de gran afluencia turística y, como hace un año de la puesta en marcha de esta nueva fórmula, ahí analizaremos con datos cómo ha afectado esta nueva delimitación y, en función de cómo se haya comportado, podremos plantear una nueva delimitación a la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias para llevar a cabo esa delimitación. La propuesta parte del Ayuntamiento y quien decide qué es lo que se delimita es la propia Junta. Nosotros aspiramos a poder acortar la zona de gran afluencia turística para que no haya libertad horaria en todo el término municipal. No creemos que el turismo que viene a Córdoba termine en la zona comercial de la carretera de Palma del Río o en zonas alejadas del centro de la ciudad, que es el hábitat natural en el que se mueve el turismo que viene a Córdoba.

¿Cómo han vivido esos primeros dos meses aquellos negocios que están alejados de la zona turística?

El pequeño negocio, todos aquellos comercios con menos de 300 metros cuadrados, tenemos libertad horaria desde hace muchísimos años, podemos abrir las 24 horas del día, los 365 días del año, nosotros hemos continuado con los horarios tradicionales que teníamos, no los hemos modificado.

En cuanto a las rebajas, ¿se ha sumado el comercio local a las grandes firmas que han adelantado la fecha de inicio?

Bueno, fruto de esa liberalización de los horarios, cada empresa hace uso de esa libertad. En los últimos tiempos hay bastantes establecimientos que han decidido adelantarse al periodo tradicional que empezaba el 1 de julio. Cada uno lo va haciendo en función de los intereses o de lo que cree que es mejor para su negocio.

¿Cuál es la dinámica más común?

Hay división. Cada año hay más comercios que adelantan esa fecha pero aún hay una parte importante que espera al tradicional 1 de julio para comenzar las rebajas.

¿En qué momento se encuentra el comercio de Córdoba actualmente? ¿Cuáles son sus necesidades?

El comercio en Córdoba lleva años en una situación complicada, perdiendo cuota de mercado y seguimos luchando por defender nuestro lugar. Creo que el futuro del comercio de Córdoba pasa por la especialización, por la formación -estamos trabajando con el Ayuntamiento en la Escuela de Comercio-- y pasa por dar el salto a la transformación digital y la venta on line, algo que puede parecer fácil pero que es muy complicado para un sector principalmente integrado por microempresas y autónomos. Creo que ahí habría que buscar algún tipo de fórmula de acompañamiento para esos empresarios en esa aventura que es la transformación digital. Además, desde Comercio Córdoba esperamos que en este mandato que está comenzando ahora se incorpore al comercio a la oferta turística de la ciudad de Córdoba.

¿Cómo afronta el comercio un verano sin toldos en el centro?

Yo lamento que este año no se hayan instalado los toldos en el centro de la ciudad. Parece ser que, por un lado, teníamos que las comunidades han vuelto a quejarse con el tema del anclaje en sus fechadas. Creo que eso no debe ser motivo porque el Ayuntamiento puede tener herramientas para superar esta cuestión. Por otro lado, es la propia situación de la concejalía de Infraestructuras la que ha hecho que esto no se pueda poner en marcha. Dicho esto, ya hemos tenido dos reuniones con el Ayuntamiento para hacer una propuesta mucho más ambiciosa en el entoldado de las zonas comerciales. Creemos que hay que ampliar esas sombras en las principales zonas comerciales y nos hemos emplazado en buscar fórmulas más adecuadas. Creo que en una ciudad como Córdoba, con unas temperaturas tan extremas, entendemos que es muy importante que se lleven a cabo estas actuaciones.