«En el hospital atendemos de 10 a 12 casos de picadura de alacrán al año»

El médico José Domingo Gacía-Revillo Fernández (Córdoba, 1991), especialista en el servicio de Urgencias del hospital Infanta Margarita de Cabra, ha publicado junto al también doctor Valerio Trigos Domínguez (Herrera, Sevilla, 1988) un libro sobre cómo deben abordarse, desde el punto de vista de la atención médica, las picaduras y mordeduras de animales de la fauna ibérica. Este material se ha convertido en texto de habitual consulta por parte de facultativos, principalmente de atención primaria, urgencias o dispositivos de cuidados críticos. Y es que las consultas por mordeduras, picaduras o infecciones causadas por animales son más frecuentes de lo que parece. José Domingo García-Revillo, que fue galardonado como mejor residente de su promoción en 2020, pertenece a una saga médica, que comenzó con su bisabuelo paterno en Salamanca, siguió con su abuelo Domingo García, que fue jefe de pediatría en el Materno Infantil del Reina Sofía y permanece con su padre, el radiólogo vascular de este hospital José García-Revillo.

¿Cómo surgió la idea de publicar este libro?

En una sesión clínica mi compañero Valerio planteó un caso que había habido de mordedura de víbora, un hecho que no es habitual, aunque en la Subbética coexisten tanto víboras como alacranes (un tipo de escorpión). Nos empezó a interesar cómo podíamos facilitar la labor médica, aportando información resumida para saber cómo actuar ante las mordeduras y picaduras de animales, que son situaciones que están aumentando porque la gente sale más al campo o hace senderismo. Cuando pasan casos de este tipo muchas veces nos llaman compañeros para pedirnos valoración, de ahí que diésemos el paso a publicar la información recabada en un libro.

¿Qué proporción de consultas suele atenderse en las urgencias de Córdoba relativas a mordeduras y picaduras de animales?

La proporción es mucho mayor en verano. En las urgencias del hospital de Cabra, que es una zona rural, cada día, de unos 200 pacientes que asistimos por todo tipo de motivos, se registran al menos una o dos consultas, sobre todo de pacientes en edad pediátrica. Los motivos más habituales suelen ser mordeduras de perro en la cara de los niños, picadura de araña, mosquito, procesionaria, garrapata u otros insectos, y, de forma menos frecuente, mordedura de culebras o picadura de alacranes. En la capital y ciudades grandes, sobre todo en la zona de Sierra, se consulta por chinches, pulgas, arañas, abejorros. Además, los cordobeses también van mucho a la playa y sufren picaduras de medusa. En la zona de la Subbética en la que trabajo también se ha dado algún caso de contacto o de mordedura de murciélago, aunque es un animal que evita el contacto con los humanos. Simplemente con oler las heces del murciélago ya sería suficiente motivo como para acudir a urgencias por si fuera necesaria la vacuna de la rabia. En caso de mordedura, la herida no suele ser grave, pero la posibilidad de transmisión de la rabia es muy alta.

"Oler las heces de murciélago sería suficiente motivo como para acudir a urgencias"

¿Con qué documentación han contado para preparar esta publicación?

Hemos tenido que informarnos mucho, consultando con veterinarios, biólogos, entre otros expertos. Lo que hasta ahora había más descrito era la atención a estos casos en niños, porque son los que más padecen estas situaciones, y se conocía más cómo actuar en casos más graves. Sin embargo, es importante diferenciar entre que haya una cantidad de veneno en un menor de 15 kilos que en un adulto que pesa más y saber qué hacer si las picaduras y mordeduras no son tan graves.

¿Cómo se debe actuar ante la mordedura de un perro o rata o ante el arañazo de un gato?

Cuando se sufre la mordedura de un perro hay que tener cuidado de que la herida no se sobreinfecte y no hay que administrar la vacuna de la rabia. Ante la mordedura de una rata, igual, vigilar que no se produzca una sobreinfección, porque si la hubiera, será necesario antibiótico. Los daños causados por ratas no suelen ser habituales. También hay que estar atento a que la persona afectada por este hecho no presente fiebre o tenga otra complicación, porque eso puede ser indicativo de que la rata nos ha podido transmitir alguna enfermedad, como la fiebre por mordedura de rata, en cuyo caso habría que acudir al hospital. En cuanto a los gatos, los arañazos causados, sobre todo por ejemplares callejeros, no suelen causar mayor problema, y lo que habría que vigilar es si surge fiebre. Las mordeduras causadas por un ser humano son más contaminantes que las de un perro, gato o rata, porque la boca del humano contiene muchas bacterias.

¿Es muy difícil distinguir entre si a una persona le ha mordido una culebra o una víbora o si le ha picado un alacrán?

La misma mordedura ayuda a diferenciar si estamos ante una víbora o ante una culebra. Resulta útil a su vez, en el caso que se pueda, que el paciente nos traiga una foto del animal que le ha causado un daño. No es necesario traer un animal muerto al hospital, porque dependiendo de la especie que sea, se puede incluso estar cometiendo un delito si se ha matado. Si la mordedura es de una culebra las complicaciones son muy bajas, pero sí está ocasionada por una víbora puede acabar en fallecimiento. De hecho, en España cada año muere alguna persona por mordedura de víbora. En cuanto a los alacranes, su picadura en adultos no suele ser peligrosa, pero produce un dolor insoportable, con el inconveniente de que no se puede administrar a la persona perjudicada morfina porque eso activaría aún más el veneno. En el hospital donde trabajo atendemos de 10 a 12 casos de picadura de alacrán al año y menos por víboras, mientras que mordeduras de perros en niños, sobre todo, en la cara, se pueden dar entre 4 o 5 casos al mes.

"Los mosquitos pican más a personas con grupo 0 sanguíneo y embarazadas"

Avispas, abejas y mosquitos causan también muchas picaduras. ¿Qué riesgo conlleva?

La llamada avispa asesina, que es la africana, suele atacar en grupo, aunque no es una amenaza para la salud, mientras que la avispa oriental asiática sí es más agresiva, aunque aquí no se suele dar, sino más por Cádiz. Las abejas dejan el aguijón, pero si se pasa una tarjeta de banco o DNI por la piel se puede intentar quitar el aguijón, luego aplicar agua fría y jabón para limpiar la zona y con el frío disminuye el dolor. El mosquito común no transmite enfermedades, pero el tigre, además de causar la picadura, sí las transmite, aunque son poco comunes en España y existe, a su vez, un amplio seguimiento sobre su circulación. Por su parte, las arañas no suelen dar mala evolución, excepto en ocasiones, la reclusa parda, y suelen causar incisiones pequeñitas, mientras que las pulgas dejan una marca en forma de línea recta.

¿Por qué a unas personas le pican más los mosquitos?

Los mosquitos pican más en verano porque estamos más activos y al aire libre, además de que se reproducen en esa estación a más velocidad. Pi can más a algunas personas porque el mosquito busca el calor que provoca el dióxido de carbono y las personas con grupo sanguíneo cero, jóvenes mujeres o embarazadas expulsan más dióxido de carbono y eso atrae a los mosquitos. También los químicos que contienen algunas comidas pueden influir, cuando los expulsamos por el sudor. Existe un gran porcentaje de personas a las que les causa una reacción local muy grande la picadura de mosquito, causando un síndrome que se llama skeeter, que puede ocasionar hasta fiebre.

¿Suelen dar problemas algunas especies exóticas que se tienen como mascotas?

No se atienden muchos casos porque hay quien no declara que tiene esta especie en casa, porque si pasa algo le pueden requerir muchos informes de si el animal está vacunado o de si tiene todos los permisos y, en todos los casos, no se cuenta con todos los requisitos.