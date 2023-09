Los vecinos de El Higuerón han elevado su protesta por el cierre temporal del centro de salud de la barriada al Pleno de Córdoba y han propuesto a las administraciones que levanten un hospital de campaña en la barriada periférica para evitar tener que desplazarse a Encinarejo y a Parque Azahara. Concentrados a las puertas del Ayuntamiento primero y en el mismo salón de plenos, después, los ciudadanos han exigido esta mañana a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía --competente en materia sanitaria-- una solución alternativa para no tenerse que trasladar a otros consultorios médicos a 12 kilómetros de sus casas; mientras que reclamaron al alcalde, José María Bellido, que medie, ya que lo acusan de "no hacer nada" para solucionar este problema.

Esta demanda vecinal provocó un apasionado debate entre los grupos municipales, que no lograron ponerse de acuerdo para alcanzar una solución consensuada. El alcalde argumentó con un informe del secretario del Pleno que el Ayuntamiento no podría abonar el coste de un alquiler o de la adaptación de un local al SAS ya que es la Junta de Andalucía la que debe hacerlo, mientras que la oposición le instó a llamar --si hace falta-- a la puerta de Juanma Moreno. Los vecinos, por su parte, abandonaron el salón de plenos con evidentes muestras de enfado y frustración y advertencias de que continuarán las movilizaciones hasta lograr su objetivo.

Lo aprobado por el Pleno

En lo político, el Pleno no fue capaz de adoptar una decisión conjunta sobre este problema ya que el PP, con mayoría, rechazó la moción planteada por Hacemos y PSOE de manera conjunta que exigía una mediación del Ayuntamiento ante la Junta de Andalucía, dos administraciones del mismo signo político, y la búsqueda de un local por parte de Capitulares que haga las veces de centro de salud.

Aunque la demanda a la Junta de Andalucía no se explicitó verbalmente en el pleno, la moción del PP que salió adelante también insta a la delegada de Salud, María Jesús Botella, a que cumpla los compromisos adquiridos con los vecinos --el alcalde aseguró que ha agotado todas las posibilidades en esta instancia y que ha mantenido sin éxito numerosas reuniones con la delegada-- y a buscar un local alternativo en la misma barriada. Los populares, que fueron modulando su mensaje en el transcurso del pleno, explicaron que habían ofrecido dos propuestas de inmuebles a la Junta, pero que la ésta los había rechazado por distintos motivos.

El texto aprobadopor el PP en solitario incluye una novedad que ha enervado a la oposoción y a los ciudadanos presentes en el pleno, ya que pasa por pedir al Gobierno central que ponga a disposición de la Junta un espacio en el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 2 del Ejército de Tierra para abrir un centro médico temporal.

Cerrado desde el 18 de agosto

El centro de salud de El Higuerón está cerrado desde el 18 de agosto para proceder a la reforma el centro cívico colindant , de propiedad municipal, lo que ha provocado una fuerte contestación entre los afectados. Mientras duren las obras, los vecinos tendrán que recibir asistencia sanitaria de atención primaria en los centros de salud de Encinarejo y de Parque Alzahara, donde tendrán que desplazarse.

El pleno escuchó la intervención de Paco Moro, representante de los vecinos de El Higuerón y del sindicato CTA, quien describió las dificultades a las que deben enfrentarse los vecinos al tener que trasladarse a Encinarejo y a Córdoba, sobre todo de movilidad (escasa frecuencia de Aucorsa) y accesibilidad (paradas sin acceso para sillas de ruedas). A la postre el representante sindical denunció que el cierre de este centro de salud responde a una estrategia del desmantelamiento de la sanidad pública por parte del Gobierno andaluz que aplauden tanto el alcalde como la delegada de Salud, dijo.

Asimismo, Paco Moro pidió la instalación de un hospital de campaña --los vecinos también han brindado un espacio en su asociación-- durante los meses que dure la obra. "Un alcalde no puede decir que no puede hacer más porque está a la vista de que no ha hecho nada", aseguró Moro.

Un debate acalorado

El debate estuvo cuajado de interrupciones. El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, negó que el alcalde haya hecho todo lo posible en este asunto y lo acusó de desarrollar “una política del desapego”. “¿Tan poco poder institucional tiene el alcalde que no es capaz de exigir a la Junta que ponga un consultorio de salud en el Higuerón? El señor alcalde no ha hecho nada o no tiene ninguna fuerza institucional ni orgánica”, dijo el edil que exigió buscar un local alternativo en la misma barriada en un plazo de 15 días --ya sea de su propiedad o alquilado-- y dudó de que la obra tan solo vaya a durar 5 meses. “No vamos a permitirlo porque nostros sí tenemos apego a los vecinos de Córdoba; no como a Bellido a quien le importa tres cominos. No hay derecho a esto, señor alcalde”, enfatizó el portavoz. Asmismo Hurtado criticó con dureza y en un tono apasionado que la solución sugerida por el PP pase porque sea el Gobierno de Pedro Sánchez el que busque un local para el centro sanitario. "Es una vergüenza", dijo. El debate del PSOE, por último, elevó su crítica al trato que en general el Ayuntamiento presta a las barriadas periféricas que "están abandonadas", espetó a Bellido.

La coalición de Hacemos Córdoba lamentó “la poca sensibilidad” del gobierno municipal hacia estos vecinos, y que no haya mediado para que se incrementen los servicios de transporte. “Prácticamente no ha hecho nada; no intermedian pese a que en la Junta también gobierne el PP”, señaló el portavoz de Hacemos, Juan Hidalgo, en declaraciones previas a la prensa. La concejala Carmen García, por su parte, afeó que el discurso popular fuera contradictorio, ya que Bellido aseguró que no se puede hacer nada, mientras que Salvador Fuentes reconoció munutos después que "el gran debate aquí es ver de qué manera arreglamos un local para los temas sanitarios más urgentes".

Paula Badanelli, portavoz de Vox, por su parte, entiende que la situación de los vecinos es una consecuencia de “una mala gestión y descoordinación” entre la Junta y el Ayuntamiento por haber sido incapaces de encontrar un local en la misma barriada. Además, criticó que se haya derivado a Encinarejo parte de esa asistencia médica, a pesar de que el alcalde, Paco Franco de Vox, ya haya advertido que su centro de salud es incapaz de asimilar el excedente asistencial.