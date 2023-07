El gobierno de Bellido aprobará el presupuesto municipal del 2023 la semana que viene

El gobierno de José María Bellido aprobará el presupuesto municipal de Córdoba para el 2023 esta semana que entra. El lunes hay prevista la reunión extraordinaria y urgente de la comisión permanente de Hacienda y la intención es llevar el documento económico al pleno ordinario del mes de julio, que se celebrará el jueves 13. De este modo, el alcalde de la capital cordobesa cumple con la primera obligación que tenía fijada en el mandato y que quedó pendiente del anterior, ya que el presupuesto local --que inicialmente debe aprobarse para que entre en vigor el 1 de enero de cada año-- solo fue aprobado en junta de gobierno local.

Tras las elecciones municipales del 28 de mayo, la Delegación de Hacienda ha cambiado de manos. La actual titular del área, la primera teniente de alcalde, Blanca Torrent, ha heredado un presupuesto confeccionado por su compañero Salvador Fuentes --actual presidente de la Diputación de Córdoba-- que solo pudo aprobarse en la junta de gobierno local porque se le echaron encima los tiempos del final del mandato. El proyecto que quiere aprobarse de manera inicial esta semana --eso sí cuenta ya con luz verde del Consejo Social y del Movimiento Ciudadano--, no ha cambiado en lo esencial, aunque para su aprobación definitiva tiene que completar el proceso administrativo.

En la investidura, y aunque los 15 concejales del PP no necesitan el apoyo de ningún partido para aprobarlo, el alcalde se comprometió a sentarse con los grupos municipales para abordar de manera conjunta el documento. De momento, esto no ha ocurrido, como confirmó ayer el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, quien aún no ha despachado tampoco con el alcalde los cinco pactos de ciudad que ha propuesto a la oposición.

Las cifras

En cuanto a cifras, el presupuesto municipal sube un 3,41% con respecto al 2022. Son unas cuentas de cerca de 345 millones de euros que llegan a los 469,6 si se le suma el consolidado (Ayuntamiento como casa matriz más sus organismos autónomos). En el apartado de ingresos, se espera un aumento de los ingresos corrientes de un 6,59%, hasta los 324,7 millones de euros (aquí entran impuestos, tasas y transferencias), así como una fuerte caída en los ingresos de capital (de un 69%, pasando de 288 millones en 2022 a menos de 89 en 2023). Se calcula una caída también los ingresos financieros, en este caso, de casi un 30%.