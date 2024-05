Córdoba celebra un día de acción por Palestina con charlas, exposiciones y poesía desde la UCO

Córdoba celebra un día de acción por Palestina. La Facultad de Filosofía y Letras acoge una jornada de lo más extensa en la que varios colectivos han participado para denunciar la situación actual que vive el pueblo palestino. De esta forma, el patio central de la facultad abre sus puertas durante todo el día para acoger a la sociedad cordobesa y todo aquel que quiera participar en las actividades programadas.

La iniciativa ha sido organizada por Tod@s somos Palestina, la plataforma Córdoba con Palestina, el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (Coesfilo) y la Red Universitaria UCO con Palestina. Charlas, exposiciones, poesías y tertulias marcan la programación de la cita desde las 10.00 hasta las 21.00 horas.

Una de las exposiciones que se pueden observar en Filosofía y Letras. / CÓRDOBA

El vicedecano de movilidad y relaciones institucionales, Javier Martín, ha expresado que "es una lástima tener que reunirnos para una situación tan dramática como esta, donde se están perdiendo tantas vidas inocentes". Asimismo, Martín señala que la "esperanza" se puede observar en el compromiso y concienciación de los alumnos, personas mayores, artistas y gente de fuera que han colaborado en el día de hoy para debatir y reflexionar por Palestina. "Al final la universidad no consiste solo en docencia e investigación, también sirve de lazo a la sociedad", ha indicado Martín, quien recuerda que "el primer objetivo militar fue un campus universitario".

María del Mar Rivas, representante de la Red Universitaria UCO con Palestina, ha explicado que cuando la Relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, explicó el informe Anatomía de un genocidio, decidieron constituir la plataforma de la UCO "para defender los derechos del pueblo palestino y denunciar este genocidio. Creemos que el gobierno sionista de Israel atenta no sólo contra el futuro matando a niños, también contra la verdad, vivimos en un mundo en el que la verdad es un objetivo prioritario, de ahí la muerte a tantos periodistas y la lucha contra el pensamiento crítica y la universidad".

Por su parte, el representante del Consejo de estudiantes, Sergio Gregorio, ha insistido en que "hasta que esto no cese, la Universidad de Córdoba no tenga relación con universidades israelíes que promuevan este genocidio". Cabe recordar que la institución de educación superior confirmó que actualmente no existían acuerdos vigentes con universidades ni centros de investigación israelíes.

"No hay ninguna seguridad"

Durante la jornada se han acercado personas Abbllab, un joven cuya familia vive en Gaza. "Están en las escuelas porque sus casas las han tenido que abandonar, intentando encontrar el pan cada mañana, algo difícil y que cuesta mucho dinero, la barra de pan son 6 euros allí". Como cuenta con su testimonio, en la actualidad, "no hay ninguna seguridad, cualquier sitio es un objetivo", por lo que el joven espera cada día la llamada de sus familiares para confirmar que se encuentran a salvo.

Otro testimonio lo ofrece Sara Infante, cordobesa y regresada al Islam. La joven ha apuntado que cree que parte de las causas por las que se "deshumaniza" a las personas palestinas es por la religión, por lo que inciden en "demostrar y enseñar el verdadero islam, que no es una religión opresora, siempre hay personas que van a hacer cosas malas, pero desde todas las religiones".