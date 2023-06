Una masa de aire muy cálido proveniente del norte de África va a ser la culpable de que los cordobeses tengan que soportar a partir del sábado unas temperaturas máximas muy sofocantes, que llegarán a los 42 grados de máxima el sábado 24 de junio, subirán hasta los 43 grados el domingo 25 y podrían ser incluso superiores, alcanzando los 44 grados, el lunes, martes y miércoles de la semana próxima.

El alza tan importante de los termómetros va a afectar prácticamente a toda la Península Íbérica y Baleares, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

No se descarta con esta previsión que Córdoba pueda superar su récord de calor en un mes de junio, que se remonta al 26 de junio de 1965, día en el que hicieron 45 grados. A diferencia de otro periodo reciente en el que hizo también mucho calor en gran parte de junio, que fue 2020 y en el que no cayó ni un solo litro de lluvia, en el presente mes de junio se han contabilizado 15 litros, lo que no quita para que en Córdoba siga habiendo un déficit hídrico de 122 litros en la capital a estas alturas del año.

Del aviso amarillo se pasará al naranja y puede que se active el rojo

Como consecuencia de este incremento tan significativo de las temperaturas, este viernes la Aemet tiene previsto activar el aviso amarillo en Córdoba en la campiña cordobesa, de 13.00 a 21.00 horas, por un valor máximo que durante el día rondará los 39 grados, mientras que el aviso será naranja el sábado también en la campiña y amarillo en el resto de provincia, de 13.00 a 20.00 horas,, al contemplarse que la máxima en la capital cordobesa no sea inferior de los 42 grados. Por su parte, el domingo se podrán contabilizar 43 grados en el Observatorio del Aeropuerto. Queda por saber si cuando se aproxime más la fecha la Aemet activará el aviso rojo durante el domingo o la semana que viene, pues durante al menos tres días (lunes, martes y miércoles) están contemplados 44 grados de máxima en Córdoba capital.

Mínimas que harán difícil el descanso por la noche

El hecho de que las temperaturas suban de esta forma tan acusada durante el día se notará igualmente por la noche, ya que las mínimas se van a disparar, provocando que, en muchos casos, sea complicado compaginar el descanso nocturno con el bochorno que está previsto que haga. Este viernes la mínima aún será llevadera en Córdoba, 19 grados, pero el sábado crecerá hasta los 22 grados y seguirá subiendo el domingo, quedándose en 23. Peores son las previsiones de mínimas de lunes, martes y miércoles, fijadas por la Aemet en 24 grados.