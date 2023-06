El sector del transporte en autocar adolece de escasez de profesionales

El transporte en autobús padece una falta de profesionales en Córdoba derivada del escaso interés de los jóvenes en la profesión, la dificultad para obtener el permiso de conducir de este vehículo así como del cambio de legislación que regula los turnos de trabajo de los conductores.

Diego Luque, presidente de la Agrupación de Transportes Discrecionales y Regulares de Viajeros de Córdoba (ATC), asegura que hay dos factores fundamentales «que nos llevan a esta falta de conductores». En primer lugar, señala que «está muy envejecido el sector» debido a que el trabajo no es atractivo para los jóvenes por los horarios y la carga laboral del fin de semana. «Yo lo comparo con la hostelería. Nos toca trabajar cuando el resto de gente está disfrutando», dice Luque.

Asimismo, los conductores de autobuses requieren del permiso de conducir D así como de un Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Desde ATC aseguran que hay grandes retrasos en la Dirección General de Tráfico a la hora de examinar a los aspirantes, lo que demora el periodo de obtención del carnet. «Yo tengo gente que quiere sacarse el carnet y hasta que han terminado todo el proceso han tardado 6-7 meses», dice el responsable de la patronal de este tipo de transporte. Por su parte, la Asociación Provincial de Autoescuelas de Córdoba señala que Tráfico ha contratado más examinadores y ha agilizado los trámites y que el tiempo medio para la obtención del permiso actualmente es de cuatro meses. No obstante, Rafael Cruz, presidente de esta asociación, señala que otro problema es la edad mínima para obtener el carnet, que está fijada en 21 años. «A esa edad muchos ya han enfocado su futuro laboral a otras profesiones», añade, por lo que desde los centros de formación vial no tienen alta demanda en permiso D. No obstante, las autoescuelas señalan que muy pronto los mayores de 18 podrán obtener el permiso con más horas de formación (280 en lugar de 140).

Por otro lado, se suma al problema un cambio en la normativa que regula los turnos de los conductores. Mientras que antes para «los servicios cortos de menos de un radio de 50 kilómetros» los profesionales no pasaban la tarjeta de control del trabajo, ahora sí, explica el responsable de ATC. Con este cambio, conductores que entre semana apenas trabajan una hora y complementaban su jornada durante los fines de semana ahora no pueden hacerlo, pues la norma estipula que no pueden prestar servicio más de seis días consecutivos. Esto hace que las empresas necesiten ahora más profesionales para cubrir sus servicios.