Los clústeres dan soporte a 1.992 empresas en Andalucía, de las que 928 son pymes, y a 357.399 trabajadores, situando a la comunidad en la tercera posición en el territorio nacional. Por este motivo, "constituyen actores claves de competitividad y crecimiento empresarial, capaces de atraer el talento, de impulsar la innovación y de captar inversiones en sus sectores" ha asegurado consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, con motivo del primer Encuentro Regional de Clústeres de Innovación de Andalucía que se ha celebrado este viernes en Córdoba.

La cita ha contado con las seis agrupaciones empresariales de este tipo inscritas en el registro estatal: Aerospace en la industria aeroespacial; ASA, en el sector del agua, Innoleo, en el campo oleícola; On Tech Innovation, de carácter tecnológico; Railway Innovation Hub, en el ámbito ferroviario; y Smart City Clúster, en el área de las ciudades inteligentes. Además de las once asociaciones andaluzas que, aunque no están inscritas a nivel nacional, disponen de estructura de clúster: AFAR, Aminer, ASAT, Claner, Clúster del Hidrógeno, CSA, Marítimo Naval de Cádiz, del Plástico, Tecnova y Landaluz.

El consejero ha matizado que este segmento es "el perfecto intermediario para determinar donde están las necesidades de innovación de los distintos sectores y es fundamental para que nuestros agentes de conocimiento, nuestros investigadores y nuestras universidades sepan como pueden contribuir al desarrollo político y social aportando ese valor añadido a través de la investigación y la innovación".

Este encuentro que se ha celebrado en la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) es el segundo que se celebra en Córdoba con motivo de la creación de una política regional de clústeres que se está impulsando desde la Junta. El presidente de CECO, Antonio Díaz ha recordado, en la inauguración de la cita organizada por la Consejería, que Córdoba contará con un clúster de logística en torno a la Base Logística del Ejército de Tierra y que éste "va a tener repercusión" en el tejido empresarial de la provincia.

Política de clústeres

Gómez Villamandos ha precisado que la política de clústeres que está en construcción tiene tres vertientes. Por un lado, consideran los agentes del conocimiento, línea en la que están trabajando para un decreto para que se incroporen a los cústeres; por otro lado, determinar una normativa de clústeres en Andalucía, "solo hay la normativa estatal y creíamos que, como en otras comunidades autónomas, es necesaria una normativa propia para ampliar esa base" ya que, además, considera, que la nacional es "bastante restrictiva y no permite el desarrollo de clústeres que nos gustaría en Andalucía". El último punto es "ayudar a su visualización, generando incentivos para que ellos también puedan desarrollar mejor sus actividades de coordinación" entre los que se incluye la línea de cinco millones de euros para el periodo 2023-2027, coincidiendo con el nuevo marco de fondos europeos. Esos recursos estarán destinados a promocionar su actividad y el desarrollo de proyectos de colaboración con otros agentes.

Desde la administración confían en que esta nueva normativa esté cerrada antes del verano, "mucho ya publicado en el BOJA" y en funcionamiento a principios de 2024. El objetivo de la misma es poder contar en Andalucía con "un sistema de clústeres de innovación actualizado, integrador y vertebrador de los diferentes nodos que operan en los sectores económicos", ha dicho el consejero.

Estas actuaciones de carácter regulador se verán reforzadas, además, con la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía 2021- 2027, S4 Andalucía. Según ha detallado el titular de Universidad, “una vez que esté aprobada por la Administración autonómica la estrategia que planificará la política de innovación en la comunidad se reconocerá a los clústeres como instrumentos regionales de apoyo integral en ese campo para impulsar la cooperación empresarial”.