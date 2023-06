La Agencia Tributaria ha devuelto ya 77 millones de euros a los contribuyentes cordobeses en lo que va de campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Física (IRPF). Un total de 235.956 han presentado ya la renta en Córdoba, un 7% más que el año pasado, según informa este jueves el Ministerio de Hacienda y Función Pública. En esas declaraciones, los cordobeses han solicitado la devolución de más de 113 millones de euros, de los que Hacienda ha devuelto poco más del 68%.

A nivel nacional, detalla el ministerio, por vías de presentación, además de la página web de la Agencia Tributaria como canal telemático principal, se ha incrementado sensiblemente la presentación a través de la aplicación móvil de la Agencia, con más de 457.000 declaraciones (+25,3%), de las cuales más de 350.000 (+32,8%), se corresponden con presentaciones en un solo clic y el resto son contribuyentes a los cuales la app ha derivado a la web de la AEAT para realizar alguna modificación y han vuelto a la aplicación para concluir la presentación.

A su vez, vuelve a crecer el número de contribuyentes que optan por el plan Le Llamamos de confección de declaraciones por teléfono como vía de presentación. Para este servicio de atención personalizada, que permanecerá activo el mes restante de campaña, hasta el momento han solicitado cita más de un millón de contribuyentes, de los cuales ya cuentan con su declaración presentada 796.000, un 7,6% más que el año pasado en las mismas fechas.

Declaraciones en las oficinas previa cita

Además, desde este jueves, toda esta asistencia personalizada por teléfono se complementa con el servicio tradicional de confección de declaraciones en las oficinas previa cita que la Agencia, al igual que en el caso del plan Le Llamamos, presta en colaboración con CCAA y ayuntamientos.

La asistencia en oficinas se ofrece con un esquema de apertura progresiva adaptado a la capacidad de absorción de los centros de atención. Por tanto, y como en años anteriores, si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significa que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas en fechas siguientes. En todo caso, la Agencia recomienda no esperar a esa nueva apertura, sino en tal caso optar por el servicio Le Llamamos, que seguirá contando con capacidad suficiente de absorción de la demanda.