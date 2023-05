Loyola Andalucía recurrirá la decisión de no poder impartir Medicina y Enfermería el próximo curso

La Universidad Loyola Andalucía tiene previsto recurrir la decisión de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) -antigua Deva-, perteneciente a la Junta de Andalucía (aunque independiente en sus acuerdos), acerca de la consideración que ha emitido que recoge que los grados de Medicina y Enfermería que pretendía impartir la institución jesuita el próximo curso no reúnen las condiciones requeridas para dichas especialidades.

En concreto, el nuevo grado de Medicina estaba previsto que comenzara a impartirse el curso 2023-24 en el campus de Sevilla, mientras que el de Enfermería en el de Córdoba.

Fuentes de Loyola Andalucía han indicado que "han recibido por parte de la Accua un informe desfavorable para poder empezar a impartir esas dos titulaciones de Medicina y Enfermería a partir del próximo curso, pero nos lo tiene que hacer oficial el Consejo de Universidades (órgano que preside el Ministerio de este ámbito), de forma que en cuanto tengamos esa comunicación se entra en periodo de recurso, que vamos a presentar porque hay base para hacerlo".

Se ha comunicado lo ocurrido a los aspirantes

Las citadas fuentes han manifestado que la información de la que se dispone hasta el momento ha sido trasladada a las mas de 970 personas que se han presentado a las pruebas con el objetivo de aspirar a matricularse en una de esas dos nuevas titulaciones. Estas mismas fuentes de Loyola Andalucía han precisado que todos los aspirantes que se han presentado a las pruebas sabían que los nuevos grados de Medicina y Enfermería aún no estaban aprobados definitivamente y han añadido que "a estos candidatos no le hemos comunicado el resultado de su prueba de admisión hasta que no sepamos si se aprueban nuestros recurso o no, cuando los presentemos".

Las mencionadas fuentes han recalcado que la consideración emitida por la Accua afecta, en espera de lo que pueda decidir el Consejo de Universidades cuando llegue el recurso, de momento a los nuevos grados de Medicina y Enfermería, mientras que otras nuevas titulaciones, como Fisioterapia, sí han recibido el visto bueno, mientras que Biotecnología está a la espera de recibir notificación, que esta universidad privada espera que sea favorable.

Para el nuevo grado de Enfermería hay dispuestas 60 plazas

Para el nuevo grado de Enfermería ofertado por Loyola Andalucía en su campus de Córdoba para el curso 2023-24 están previstas 60 plazas. El pasado 22 de abril los campus de Loyola en Córdoba y Sevilla acogieron las pruebas de admisión para Medicina y Enfermería, que constaron de un examen general y otro propio que abarcó todas las Ciencias de la Salud.