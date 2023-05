Los grupos municipales de Córdoba tienen que devolver 105.000 euros de facturas, la mayoría del PSOE

Los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Córdoba tienen que devolver entorno a 105.000 euros de sus asignaciones municipales por facturas no justificadas o indebidamente justificadas que no han pasado el filtro de la Intervención municipal. La mayoría de este importe, casi el 92%, corresponde al grupo municipal socialista. La cuestión tendrá que pasar por el jueves del próximo jueves, correspondiente a la sesión ordinaria del mes de mayo, que por estar inmersa ya en plena campaña electoral no incluirá mociones políticas ni debate.

Se trata de la justificación de las cuentas de los grupos municipales correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021. La justificación de estos gastos con facturas y movimientos bancarios incluidos es algo habitual, que se adelanta al 1 de mayo por ser este el último año del mandato. De este modo, PP, PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida, Vox y Podemos --los cinco partidos que integran la Corporación-- han debido liquida ya las dotaciones y reintegrar el exceso en caso de que se haya gastado menos de lo que han recibido estos años. Los grupos municipales tendrán que reingresar 30.390 euros de facturas no justificadas Cabe recordar que las formaciones políticas reciben un dinero en función de la representatividad lograda en las elecciones municipales, en concreto, reciben una asignación por cada uno de sus concejales (unos 800 euros por edil) más una cantidad fija por grupo que recogen cada año los presupuestos municipales. No obstante, los partidos tienen limitado a qué destinar ese dinero que además deben justificar al término de cada ejercicio pormenorizadamente. El qué más tiene que devolver, el PSOE El PSOE es el partido que más dinero tiene que devolver en principio, porque la interventora entiende que no ha sido debidamente justificado. En total los socialistas deben devolver 48.696 euros (1º semestre del 2019). 33.528 (2º semestre del 2019) y 14.271 euros (2020), es decir, un total de 96.495 euros. Le sigue IU, que tendrá que reintegran 21.124 euros de las mismas fechas; Podemos, que tiene que devolver 15.311 euros; Ciudadanos, 12.112 euros; Partido Popular, 8.058 euros, y Vox, 7.309 euros. En qué se puede gastar ese dinero Con el dinero de los grupos municipales se puede pagar material informático, material de oficina y fotocopias; contrataciones externas para trabajos de administración, elaboración de encuestas o asesoramiento del grupo municipal, así como para la elaboración de informes por parte de empresas externas para el asesoramiento en cuestiones relacionadas con la actividad municipal. Asimismo con estos fondos se pueden financiar cartelería para dar a conocer la actividad del partido en Capitulares y formación tanto de los concejales como del personal administrativo que trabaja para ellos. Por otro lado, este dinero se puede destinar a pagar dietas y viajes, así como gastos judiciales o asesoramiento judicial y se puede aportar a las sedes de los propios partidos. Por contra, los partidos no pueden destinar esta asignación ni a pagar personal al servicio del grupo ni a la compra de bienes patrimoniales. Piden las facturas y movimientos bancarios de Cs David Dorado, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Córdoba, y el grupo municipal de Podemos han solicitado formalmente todos los movimientos bancarios registrados en torno al 22 de agosto del 2022 del grupo municipal de Ciudadanos (en concreto, entre esa fecha y el 30 de septiembre del 2022). El exdelegado de Infraestructuras, fuera del partido naranja y del equipo de gobierno desde su imputación en el caso Infraestructuras, ha pedido amparo al secretario general del Pleno para que se le faciliten las facturas del que fuera su grupo municipal en torno a las fechas en las que supuestamente el concejal Manuel Torrejimeno celebró un almuerzo que pagó con dinero del grupo municipal. A esa petición se ha sumado también la formación morada que pide esclarecer si finalmente se pagó con dietas esa comida, tal y como el propio edil de Cs explicó a sus compañeros en una conversación de whatsapp.