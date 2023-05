El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado este miércoles su preocupación por la prolongada sequía que viene sufriendo la comunidad andaluza y que tiene una especial y preocupante repercusión en el sector agroindustrial. Sobre este asunto, ha recordado que la Junta ha dictado ya tres decretos de sequía mientras que el Estado solo ha hecho uno. Por ello, ha vuelto a reclamar al Ejecutivo central que apueste decididamente por invertir en infraestructuras hidráulicas. Además, se ha mostrado preocupado por la falta de lluvia, lo que, de prolongarse, podría acabar generando que se tomen, a partir de septiembre, medidas de ahorro mucho más restrictivas, en lo que se refiere al abastecimiento humano.

Moreno Bonilla ha señalado durante su visita a los Patios de Córdoba que esta situación “está desacelerando una parte muy importante de la economía, porque aunque llevamos cuatro años sufriendo esta situación, este año está siendo francamente malo, con temperaturas 12 o 13 grados por encima de lo que supuestamente es normal y con precipitaciones de prácticamente cero en meses tradicionalmente lluviosos, como abril”.

A juicio del presidente del Ejecutivo andaluz, ahora “lo que nos toca por todas las administraciones es hacer todo lo que podamos” y he recordado que el gobierno que preside ha dictado ya 3 decretos de sequía, “300 millones de euros de obras de urgencia” y lo que pide es “que el resto de administraciones y de manera muy especial la competente mayoritariamente en nuestra tierra como es el Gobierno de la nación, invierta de manera decidida y determinante en infraestructuras hídricas para que, cuanto antes podamos, al menos de urgencia, solucionar problemas que estamos teniendo en el norte de la provincia de Córdoba, en el Valle de los Pedroches, y en otras zonas de Andalucía donde no hay agua apta para el consumo y, sobre todo, y de manera especial, problemas para nuestros agricultores y ganaderos que están pasando, probablemente, la peor situación de las últimas décadas”. Ante ese escenario, Juanma Moreno considera que “todos debemos meter el hombro en la misma dirección y hacer un enorme esfuerzo para que esa gran industria, que es la agroalimentaria no se pare, porque si se para tendrá consecuencias en el empleo, en la economía no solo de Andalucía sino de España”, porque ha recordado que esta comunidad autónoma es “la tercera economía de España y si Andalucía tiene un pinchazo, España lo tiene también”.

Medidas para paliar la actual sequía

Respecto a las medidas para sortear la situación, el presidente de la Junta ha indicado que en lo que se refiere a las cuencas de las que la Junta es competente, si no lloviese tendríamos que tomar otra decisión, que sería de limitación de riegos, baldeo de calles, llenado de piscinas, riego de jardines y actuaciones más drásticas”. Moreno Bonilla se ha mostrado esperanzado en que eso no ocurra, “el consumo humano de las grandes ciudades está garantizado para, al menos un año o año y medio, pero es verdad que el consumo en el ámbito agrícola, ganadero y en otros ámbitos y comarcas del interior está siendo muy complicado”.

El presidente de la Junta se ha emplazado a mediados de mayo “o si no a septiembre que hubiese algún tipo de precipitaciones”, pero señala que “si finalizado el mes de septiembre no hemos tenido ninguna precipitación, en el ámbito de nuestras responsabilidades que son las cuencas mediterráneas, el 27% del territorio andaluz, sí empezaríamos a tomar decisiones y, evidentemente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Gobierno de España, también tendría que tomar sus decisiones”. Sobre la actuación del Gobierno central en este sentido, ha lamentado Moreno Bonilla que “solo ha hecho un decreto de sequía, con un importe ridículo, de 9 millones para una comunidad como la nuestra”, donde, según el presidente andaluz, lo razonable sería que “se tomen decisiones importantes en términos cuantitativos”. Ha ilustrado sus comentarios recordando que “en construir una desaladora se tardan cinco años”. Es decir, ha concluido, “cualquier obra hídrica es costosa y larga en el tiempo, así que cuanto antes empecemos antes podremos poner un parche en esta herida complicada que tenemos con el agua”.