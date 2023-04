Los cordobeses han notado estos días, con la llegada de una inusual ola de calor, la aparición de molestas "nubes de mosquitos", sobre todo en parques y zonas verdes. Los motoristas lo notan en la ropa, salpicada de pequeñas motas y en los brazos al circular cerca de la ribera.

Estas nubes de pequeños insectos, similares al mosquito común, pese a que se parezcan, no son mosquitos. Estos animales son quironómidos. ¿En que se diferencian de los mosquitos? También son dípteros, es decir, insectos que poseen dos alas membranosas, en vez de cuatro como el resto de insectos. Los quironómidos, a diferencia de los mosquitos, no son hematófagos, es decir, no pican a las personas. De hecho, son muy necesarios para los seres humanos, ya que realizan una importante labor desde el punto de vista de la difusión del polen para la vegetación.

Desde el departamento de Sanidad y Bienestar Animal de Sadeco, han explicado a este periódico, que los quironómidos no son perjudiciales. Estos pequeños insectos no son considerados una plaga y, aunque ciertamente puedan resultar molestos, no son peligrosos.

Fuera de temporada

En cualquier caso, a muchos les ha llamado la atención el adelanto de la aparición de estos pequeños quironómidos, ya que habitualmente aparecen a principios o mediados de mayo. Este anticipo en su aparición se debe al calor sofocante que está haciendo estos días en la ciudad, añaden desde Sadeco.