Los secretarios generales de UGT, Vicente Palomares, y de CCOO, Marina Borrego, han presentado este miércoles en Córdoba la manifestación del 1º de mayo, que este año se celebrará con el lema Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios. La marcha saldrá a las 11.30 horas de la glorieta de la Media Luna (junto a Cruz Roja) para finalizar en la plaza de Las Tendillas. En la conferencia de prensa han sido acompañados por Encarnación Laguna, la secretaria de Organización de UGT, y Francisco Javier Delmás, su homólogo en CCOO.

Marina Borrego ha afirmado que "la inflación no solo ha sido provocada por la guerra (en Ucrania), es una excusa de la patronal para subir los precios y ha provocado una avaricia empresarial, que ha aumentado sus beneificos a costa de la asfixia de las familias". También ha lamentado que las empresas "no están por la labor de subir los salarios, no quieren reconocer que es la clase trabajadora quien crea la riqueza social, se están apropiando de los beneficios".

La responsable de CCOO en la provincia ha indicado que "las medias implementadas por el Gobierno para paliar la inflación están siendo absorbidas por las empresas, no están llegando a las familias", y ha reivindicado que "hay que subir los salarios sí o sí".

A nivel andaluz, ha destacado que al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "le toca cumplir" sus compromisos. "Queremos que empiecen a cumplirse las medidas urgentes, principalmente, el bono de carestía, el bono de la familia, y queremos un plan urgente joven para que palíe la precariedad", así como "un plan de choque contra la siniestralidad, fundamental en nuestra tierra", ha señalado Marina Borrego.

Esta responsable sindical ha instado a la ciudadanía a apoyar, en las próximas elecciones municipales, "las propuestas progresistas que nos han hecho avanzar en derechos a la clase trabajadora".

CCOO y UGT han puesto en valor "las conquistas sociales" logradas durante la actual legislatura del Gobierno de España, entre las que han citado la reforma laboral, las subidas del salario mínimo interprofesional y la derogación de la reforma de las pensiones para que se actualicen en línea con la evolución del IPC. Además, han mostrado su solidaridad con el pueblo ucraniano y su rechazo "a la invasión ilegítima de Rusia sobre Ucrania", en palabras de la secretaria general de CCOO.

"La gente tiene hartazgo"

Vicente Palomares ha admitido que "en general, la gente tiene hartazgo, porque está viendo que el empobrecimiento es día a día, que no llegan a mediados de mes". Por esto, ha solicitado que el próximo lunes "aunque haya un puente grande, hay que tener claro la importancia que tiene este primero de mayo para consolidar lo ya conseguido". Así, ha fijado los objetivos de los trabajadores en conseguir nuevos avances, los servicios púbicos de calidad y el mantenimiento de los últimos logros.

El secretario general de UGT ha recordado que en la actualidad estos sindicatos están desarrollando la campaña Salario o conflicto, explicando que "tenemos que hacer sentarse a la patronal a dialogar por el aumento de los salarios, porque si no, el conflicto va a ir en aumento". "Es verdad que los conflictos se van a generar en las empresas", ha comentando aludiendo a la negociación de los convenios, "pero hay una cuestión clara, si la situación se vuelve endémica, acabará saliendo de los centros de trabajo y convirtiéndose en una contestación clara hacia la patronal", ha adelantado.

Vicente Palomares ha hecho hincapié en que los productos de primera necesidad ya se encuentran en torno a un 10% o un 15% más caros y las hipotecas "han subido en torno a 150 o 200 euros al mes", lo que "está haciendo insoportable el día a día en multitud de familias". De este modo, ha observado, como consecuencia de esta situación, "la gente está restringiendo el gasto", por lo que "o suben los salarios, o va a aumentar el desempleo". "Hay que hacer un reparto de beneficios, si no, vamos a acabar asemejándonos al escenario del 2008", ha advertido.

Este líder sindical ha llamado la atención, asimismo, sobre los "partidos políticos que se han mostrado absolutamente en contra de la reforma laboral y la derogación de (la reforma de) las pensiones", destacando que "le exigimos que se pronuncien a favor de mantener lo conseguido. No seremos complacientes con amenazas de retrocesos", ha avanzado.

La marcha del próximo 1º de mayo, Día internacional de los Trabajadores, saldrá de la glorieta de la Media Luna para avanzar hacia la avenida de la Victoria, entrar en la calle Concepción, ir hacia Gondomar y finalizar en la plaza de Las Tendillas.