El PP garantiza que aprobará esta semana el presupuesto municipal mientras arrecian las críticas de la oposición por el retraso

El Partido Popular garantiza que esta misma semana aprobará el anteproyecto de presupuesto municipal del 2023, mientras que arrecian las críticas de la oposición por su retraso. El delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, mantiene su intención de llevar las cuentas a la junta de gobierno local (extraordinaria) previsiblemente el jueves y justifica que no haya podido hacerse antes porque fue el pasado miércoles (Miércoles Santo) cuando se terminaron de aprobar todos los presupuestos de los organismos autónomos y empresas municipales. Con los días festivos de Semana Santa, sostiene, ha sido imposible concluir el trabajo antes.

De este modo, la idea del gobierno municipal sigue siendo llevar el documento a Pleno para su aprobación inicial a finales de abril para lo que será preciso lograr antes un acuerdo con alguna fuerza política, toda vez que PP y Cs suman 14 concejales desde la salida a los no adscritos de David Dorado. De momento, el socio preferente de los populares, Vox, no parece muy proclive al pacto. Su portavoz en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha confirmado esta mañana que aún no se han reunido con el delegado de Hacienda para hablar de las cuentas. "No hemos tenido ninguna reunión y nos enteramos por la prensa del anteproyecto", asegura.

Críticas de Vox

Para la edil de Vox el problema es que el retraso en la aprobación de los presupuestos ha sido algo recurrente todos los años, ya que ningún año del mandato se han aprobado a fecha 1 de enero. Badanelli entiende que el retraso específico de este año impedirá que se vayan a aprobar de manera definitiva antes de las elecciones municipales, que serán el 28 de mayo. "¿Alguien encuentra algún sentido a que el mismo día que el Ayuntamiento se queda sin actividad por ley (electoral) se anuncie el anteproyecto de presupuesto? ¿Alguien le encuentra sentido a que un gobierno saliente ejecute un presupuesto para el gobierno entrante?", pregunta retórica. Para Vox es evidente que el gobierno local "politiza el presupuesto y usa al Ayuntamiento" para hacer campaña electoral.

Críticas de IU y recuerda qué pasó en 2019

Desde IU también consideran que estamos ante la “enésima promesa incumplida” por parte del alcalde, José María Bellido, en materia de presupuestos. "Sería para reír sino fuera para llorar que este año electoral estamos asistiendo a un esperpento del PP, con una promesa continua de hacer cosas que invariablemente se llevarán a cabo la semana entrante o la siguiente y así hasta el infinito hasta que, finalmente, se acabe por cumplir, o no", ha dicho la viceportavoz de IU, Alba Doblas, que recuerda que hasta la fecha lo único que hay es "un presupuesto oral, sin un documento que lo sustente ante la prensa y la oposición".

Ahora, denuncia Doblas, "Fuentes dice que se aprobará a final de mes y no saben si será en junta de gobierno local o cómo se aprobará, porque lo que denotan estas declaraciones es un claro desconocimiento de las normas de procedimiento de las que se dota este Ayuntamiento y que complementan a las de la ley de Haciendas Locales, que también hay que tener en cuenta”.

IU ha recordado que el presupuesto tiene que llevar el visto bueno de Intervención, el Consejo Social y el Consejo del Movimiento Ciudadano, y ha refrescado lo que ocurrió hace 4 años, en 2019, también año electoral, cuando el anteproyecto se aprobó en junta de gobierno un 27 de febrero y se informó por intervención un 27 de marzo con los informes del CMC y del CS, llevándose a aprobación provisional el 9 de abril, fecha en la que, actualmente, para ser aprobados definitivamente un 14 de mayo. "Con estos mimbres, desde IU apelan a la inteligencia ciudadana para no dejarse engañar por unas cuentas que ni han sido aprobadas, ni tienen garantía de aprobarse y que son una burda expresión del vuelva usted mañana", concluye Doblas.