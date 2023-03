Vecinos del casco histórico han realizado este viernes una asamblea frente al Ayuntamiento de Córdoba en la que han manifestado su rechazo a la última medida planteada por la Gerencia Municipal de Urbanismo para permitir la instalación de placas solares, al entender que «no sirve para nada».

Esta ha sido la afirmación del presidente de la asociación La Fuenseca-Santa Marina-Orive, Juan José Giner, quien ha explicado que «lo único que hace es encargar un estudio para ver si después se negocia con Cultura un protocolo que resuelva que solo el 10% de las parcelas del casco, que son las de zona renovada, pudieran poner paneles con la autorización de la GMU y sin el informe de Cultura. El resto sigue parado. Se sigue sin dar solución a las necesidades de los vecinos», ha lamentado.

Además de la ya referida, las asociaciones vecinales convocantes de la concentración han sido Puerta de Almodóvar, La Axerquía, Regina-Magdalena, La Medina, Galea Vetus de San Agustín y San Lorenzo Existe. Se trata de la segunda asamblea realizada después de la celebrada el pasado 9 de marzo.

Juan José Giner ha recordado que estos vecinos reclaman desde hace dos años una solución para poder instalar placas solares. En opinión de estos colectivos, la última propuesta conocida «es un intento de cambiar algo para que nada cambie, pues conforme al acuerdo del consejo de la Gerencia de fecha 31 de julio de 2007, desde esa fecha ya era posible la instalación del placas en inmuebles que sea de aplicación la ordenanza de zona renovada».

De este modo, las asociaciones entienden que «la única buena noticia» es que «la Gerencia va a aprobar que se va a poner a trabajar en el asunto. Esto es, a pensar unos criterios generales y a estudiar las posibilidades con la profundidad que requiere». En un comunicado, las asociaciones vecinales han reprochado al presidente de la GMU, Salvador Fuentes, «que desde que el pasado mes de mayo se comprometió a tener una propuesta sobre la mesa una vez pasada la Feria de Mayo, no solo no haya presentado ningún documento, sino que no se haya dignado a recibir a las asociaciones a pesar de los múltiples requerimientos formulados por estas».

Placas solares en el Ayuntamiento

En otro orden de cosas, respecto a la autorización de Cultura para instalar placas solares en el edificio del Ayuntamiento, Juan José Giner ha matizado que «de todas las previstas en el proyecto, dos tercios no las va a poder poner». Así lo avanzó este periódico el pasado 17 de marzo, al informar de que la circunstancia de las 400 edificaciones que se podrían beneficiar de la última iniciativa de Urbanismo para favorecer la instalación de placas es la misma que la del edificio del Ayuntamiento.

Por esto, el proyecto para implantar estos sistemas de energía renovable ha tenido que prescindir de dos terceras partes de lo planificado y ubicar placas solo en la azotea, sin que sean visibles desde la calle y desde los edificios colindantes. Así, el edificio del Ayuntamiento se rige también por la ordenanza de zona renovada.