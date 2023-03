Vecinos de varias asociaciones del casco histórico de Córdoba han celebrado una asamblea para tratar el tema de las placas solares. La propuesta de Urbanismo, según indicó Rodrigo Blanca, de la asociación La Axerquía, no convence a los residentes de esta zona de la ciudad. Esa propuesta facilitaría la instalación de placas mediante declaración responsable en edificios que se encuentren en zonas de ordenanza renovada, que serían en torno a un 10% de la vivienda del casco, algo que los vecinos consideran insuficiente.

Para el resto (aunque no al completo), la solución llegarían con la innovación del Plan de Especial Protección del Casco Histórico (Pepch). Según insisten los residentes, la modificación del Pepch no es necesaria. Dan varias razones, que la guía de buenas prácticas de la Unesco no prohíbe las placas en zonas patrimoniales o que este organismo entendería que se apostara por energías renovables en una época de lucha evidente contra el cambio climático.

Los vecinos del casco entienden que hay posibilidades de instalar placas mediante tecnologías que se mimetizan y no llaman la atención y recuerdan también que la zona está llena de elementos que enturbian el paisaje y que van desde antenas telefónicas hasta los veladores de la hostelería.

Urbanismo espera alcanzar un acuerdo

Para intentar llegar a un acuerdo, la Gerencia de Urbanismo se reunirá con los vecinos el próximo 14 de marzo. La intención del organismo presidido por Salvador Fuentes es cerrar una propuesta este mismo mes y llegar al máximo de permisos posibles, sumando a ello que también ha puesto sobre la mesa subvenciones para la instalación. En la Gerencia, eso sí, tienen claro que hay que modificar el Pepch, que es la normativa urbanística que manda en el casco.