Urbanismo permitirá placas solares en unos 400 edificios del casco histórico de Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba favorecerá la instalación de placas solares en unas 400 edificaciones, la mayoría de carácter plurifamiliar, del casco histórico, eso sí, siempre que cumplan los requisitos para ello. El organismo municipal que preside Salvador Fuentes tiene previsto aprobar el próximo miércoles, 22 de marzo, si no surgen imprevistos, el expediente que permitirá autorizar la instalación de estos sistemas de captación de energía solar en espacios calificados como zona renovada solo con una declaración responsable e informe favorable y sin necesidad de modificar el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba (Pepch).

El presidente de Urbanismo ha optado por dejar la modificación del Pepch para más adelante. El cambio del Pepch permitirá la instalación de placas en medio millar de inmuebles más tras retocar varios artículos de este documento urbanístico vigente desde hace más de dos décadas. La razón de dejar para más adelante esa modificación que Urbanismo considera imprescindible es agilizar las primeras medidas ante la oposición vecinal, ya que distintos colectivos del casco histórico le han exigido soluciones que no se alarguen en el tiempo como lo haría una innovación del Pepch, que rechazan.

Urbanismo ha tomado la decisión tras varias reuniones celebradas con los vecinos después de dejar sobre la mesa las primeras medidas para colocar placas solares en el casco histórico en el consejo rector en el que se iban a votar en febrero. De los tres puntos a los que Urbanismo iba a dar el visto bueno entonces, el primero, que era iniciar la innovación del Pepch, queda ahora eliminado en el informe que se abordará el miércoles, al que ha tenido acceso este periódico, de forma que solo se votará «encargar a los servicios técnicos y jurídicos el protocolo necesario» para ver la posibilidad de «instalar captores fotovoltaicos, mediante declaración responsable, en aquellos edificios del conjunto histórico con ordenanza de zona renovada susceptibles de acogerlos». La novedad ahora es que hay que aportar un estudio del impacto que la instalación pueda tener en el inmueble y en su entorno y que los técnicos de Urbanismo deben dar el visto bueno. Ese protocolo debe coordinarse con la Junta de Andalucía en caso de «concurrencia de competencias». Lo que no está claro aún es, una vez aprobada esta propuesta, el tiempo que tardará en elaborarse ese protocolo, cuándo entrarán en vigor sus medidas y cuándo podrá solicitarse la colocación de paneles.

La segunda propuesta que se votará el miércoles es la de instar al ente matriz de Urbanismo, el Ayuntamiento, a implantar medidas que incentiven el ahorro energético («aislamientos térmicos eficientes», «captadores fotovoltaicos mimetizados de última generación» y «aerotermia o geotermia» en «edificios en los que por sus niveles de protección o características no sea posible instalar captores fotovoltaicos»).

Edificios afectados

Según los cálculos de Urbanismo, con este primer paso el 10% de las casi 4.000 parcelas catastrales existentes en el casco histórico podrían beneficiarse de la instalación de placas sin necesidad de esperar a una modificación del Pepch, pero puede ocurrir que entre las 400 con posibilidades haya casos en los que la orientación y el impacto visual no se lo permita. Hay que tener en cuenta, además, que hay 1.800 monumentos y edificios catalogados donde bajo ningún concepto se podrán instalar placas.

La circunstancia de esas 400 posibles edificaciones beneficiarias que se encuentran en zona renovada, la mayoría, de carácter plurifamiliar, es la misma que la que se da en el edificio del Ayuntamiento, donde ya se ha autorizado un proyecto para colocar placas, que se ha tenido que adaptar a las exigencias de Cultura quitando dos terceras partes de lo planificado y dejándolas solo en la azotea y sin que sean visibles desde la calle y desde los edificios colindantes. El edificio del Ayuntamiento se rige por la ordenanza de zona renovada, al igual que los bloques que solo van a requerir de declaración responsable y permiso de Urbanismo. Zonas renovadas son, por ejemplo, los bordes del casco en la zona de Vallellano, La Victoria, Ronda de los Tejares o San Nicolás de la Villa y San Miguel. Además de en los edificios catalogados, el hándicap está en la ordenanza de protección tipológica, dentro de la que hay unas 1.500 edificaciones y que impide la instalación de placas si no se modifica el Pepch. No obstante, desde Urbanismo insisten en que la modificación del Pepch, de la que se podrían beneficiar unos 500 bloques más, tampoco es garantía de que se puedan implantar en todos y habría que abordar «caso por caso».

Paralelamente a este primer paso, Urbanismo analizará la propuesta que van a presentar las asociaciones vecinales en relación a la interpretación del Pepch «para ver si se puede profundizar en una fórmula de interpretación sin tocar el Pepch y, si no, modificarlo», pero más adelante, según explica Salvador Fuentes. La presidenta del consejo de distrito Centro, Lourdes Martínez, indica, por su parte, que en la última reunión mantenida esta semana han quedado en presentar una nueva propuesta que Urbanismo se ha comprometido a analizar.

El presidente de Urbanismo anunció que iniciaría los trámites para permitir la instalación de placas en febrero de este año, aunque a finales del año pasado ya avanzó que regularía la colocación por zonas. Sin embargo, ese paso no se llegó a dar después de que el PSOE pidiera en el consejo rector la retirada del punto para estudiarlo más a fondo. A partir de ahí los representantes vecinales han reclamado que no se toque el Pepchc y que se derogue un acuerdo tomado en el 2007 por el que consideran que sería más fácil la instalación. Si embargo, Urbanismo no es partidario de derogar ese acuerdo e insiste en que "lo que prohíbe las instalación de paneles es el Pepchc" y no el acuerdo del 2007.