Pedro Vela, juez del Supremo: "Si no está previsto en los estatutos, no le pueden impedir al propietario"

El magistrado del Tribunal Supremo Pedro Vela afirmó este viernes que las viviendas con fines turísticos constituyen «un problema para las comunidades, porque se pueden encontrar con la sorpresa de que se instale un piso de esa naturaleza, con las hipotéticas molestias que ello puede conllevar, aunque no sea necesariamente así, y que no lo tengan previsto en los estatutos. Tienen que dotarse de los instrumentos precisos en los estatutos si es que lo quieren impedir, porque si no lo tienen previsto, no le pueden impedir al propietario que lo dedique a eso», explicó.

Pedro Vela ofreció este viernes una ponencia a los asistentes a las trigésimas Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas y, unos momentos antes de intervenir, explicó que «esa es, precisamente, una de la sentencias que voy a comentar» a los asistentes. En declaraciones a este periódico, admitió que el impulso de viviendas con fines turísticos «es un fenómeno nuevo, que todavía no había costumbre de encontrárselo y que en ciudades como Córdoba puede ser especialmente sensible». En este sentido, comentó que las comunidades de propietarios «tendrían que tenerlo previsto en los estatutos» y confirmó que en esta cuestión es mejor prevenir. Este magistrado del Tribunal Supremo, que es jienense pero ha tenido una trayectoria dilatada en Córdoba (donde se recuerda, entre otros casos, por haber presidido el tribunal del jurado en el juicio a José Bretón), participó este viernes en el encuentro de los administradores de fincas con objeto de «hacerle un breve resumen de la jurisprudencia más reciente sobre la propiedad horizontal», sobre la que opinó que «es una materia que es muy casuística, porque depende mucho de cada comunidad y, al final, es una cosa que atañe a la vida de las personas en su devenir diario, que parece sencilla y que no es nada sencilla, que es convivir». El programa de las jornadas cuenta con la participación de distintos expertos en materias como los ascensores, la obtención de ayudas para la rehabilitación de edificios, la accesibilidad y el autoconsumo energético. La organización ha informado de que más de 160 colegiados participan en el encuentro, que finaliza este sábado.