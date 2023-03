El juzgado número 4 de lo Social en Córdoba ha dado la razón a la plantilla de Cruz Roja ante la demanda interpuesta por el comité de empresa y después de la negativa de la entidad a aplicar el convenio colectivo de Intervención Social y la subida de los salarios contemplada en el mismo. El juzgado, en una sentencia adelantada por Radio Córdoba y a la que ha tenido acceso CÓRDOBA, da la razón a la plantilla --alrededor de 200 personas en la provincia-- y señala que "independientemente de las mejoras que puedan introducirse en el convenio del centro de trabajo, deben respetarse como mínimo de derecho las condiciones salariales (estructura y cuantía) de trabajo recogidas en el convenio sectorial de Acción e Intervención Social" en todo el Estado.

En la práctica, la decisión judicial implicará incrementos de entre 2.500 y 5.000 euros al año según categorías a los empleados de esta plantilla que tenía congelado el suelo desde hace dos años. El fallo, no obstante, no tiene en principio carácter retroactivo, al decir el fallo que no procede declarar "fecha de retracción de los efectos económicos".

El juicio de la plantilla de Cruz Roja se celebró el pasado 27 de febrero, aunque los trabajadores se habían movilizado y concentrado antes ante las puertas de Cruz Roja para protestar por sus condiciones laborales. El de Córdoba no es el único centro que ha llevado a los tribunales la cuestión de la aplicación del convenio y, antes que la de Córdoba, ya ha habido alguna sentencia favorable a los trabajadores de la organización humanitaria.

Salarios dos años congelados

Con los salarios congelados desde hace ya dos años, y la fuerte subida del IPC registrada en este periodo, el comité de empresa denunció en febrero que en ocasiones se daba la paradoja de que llegan personas a pedir ayuda a la organización en mejor situación económica que mucho trabajadores de la propia entidad.

Antes de la denuncia en los juzgados, el comité de empresa había mantenido negociaciones durante más de un año con la empresa para intentar, sin éxito, acercar posturas y reclamar un ajuste de los salarios al convenio sectorial de Intervención Social.